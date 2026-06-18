東京ウェブ株式会社、事業拡大に伴い資本金を1,000万円に増資

東京ウェブ株式会社

東京ウェブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：清野 剛、以下「当社」）は、事業拡大に伴う財務基盤の強化を目的として、資本金を300万円から1,000万円に増資いたしましたことをお知らせいたします。

増資の背景と目的

当社はこれまで、Web制作やSEO(検索エンジン最適化)をはじめとするデジタルマーケティング支援サービスにおいて、順調に事業を推移させてまいりました。

昨今、生成AI技術の急速な台頭に伴い、インターネットにおけるユーザーの情報収集や検索行動は大きな変革期を迎えています。これを受け、従来のSEOに加え、AIに自社やサービスを正しく認識・推奨してもらうための新たな施策である「GEO(Generative Engine Optimization：生成AI最適化)」事業へのニーズが急加速しております。

このような市場の急変と需要拡大にいち早く対応するためには、最先端の分析ツールの開発やシステム環境の構築、及び高度な専門知識を持つ人材の採用・育成といった、さらなる体制強化が不可欠です。

そこで、新事業領域への積極的な投資を推し進めるとともに、今後の持続的な成長を見据えた財務基盤の健全性と、社会的信頼性のさらなる向上を図るため、今回の資本金増資を実施いたしました。

増資の概要

- 増資前の資本金： 3,000,000円- 増資後の資本金： 10,000,000円- 増資実行日： 2026年5月21日

今後の展望

東京ウェブ株式会社は、今回の財務基盤強化を機に、変化の激しいWeb・IT業界において、常にお客様の課題に寄り添った最適なソリューションを提供し続ける企業として邁進してまいります。今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

東京ウェブ株式会社について

会社名： 東京ウェブ株式会社（TOKYO WEB, Inc.）

所在地： 東京都港区六本木四丁目８番７号 六本木三河台ビル５階

代表者： 代表取締役 清野 剛

URL： https://tokyo-web.co.jp

主な事業内容： Web制作、SEO、デジタルマーケティング支援事業、アパレル事業等

本件に関するお問い合わせ先

東京ウェブ株式会社 広報担当

E-mail： pr@tokyo-web.co.jp