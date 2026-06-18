【”AI×コマース”関連セミナーを多数配信】オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」はまもなく開催！申し込みは今すぐ！

株式会社日本流通産業新聞社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長（OpenFashion／AuthenticAI COO）上條千恵氏（左）、エグゼクティブ・ディレクター 築地雄峰氏（右）が登壇したセミナーの様子

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)＜参加無料＞を開催します。同イベントは昨年、1700人超の申込者を集めました。今年は講座数を拡大し、さらにリアル交流会も実施します。

今回のセミナーには多数のAI×コマース関連セミナーを用意しています。ワールド、キューサイ、LINEヤフーなど有力コマース企業の最新のAI戦略や、AIを活用した最新ソリューション活用術も紹介しています。

6月24日の”AI×コマース”関連セミナー

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn【ファッションEC×AI最前線】 ワールドが挑む、 9兆円市場の商機を逃さない「“AIが効く組織” の作り方」

講師：株式会社ワールド 上條千恵氏、築地雄峰氏

サービス横断で新たな価値創造、LINEヤフーが取り組むAI戦略最前線とは

講師：LINEヤフー株式会社 市丸数明氏、鹿内亮子氏

AI時代に伸びるコマースとは？～顧客体験と売上を向上するEC戦略～

講師：株式会社KOMOJU 松岡将史氏、株式会社ウェブライフ 山岡義正氏

AI検索時代、第三者の声をどう設計するか ― “見られる”から“語られる”へ、Narrative Marketingという新戦略

講師：バリューコマース株式会社 天野武氏

※Miraklとオートバックスデジタルイニシアチブのセミナーではエージェンティックコマースに関する内容、W2のセミナーではAI・SNS時代のメディアコマース戦略を紹介しています。

6月25日の”AI×コマース”関連セミナー

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wnAI活用でLTVを最大化！顧客起点と再現性にこだわるキューサイ流新マーケティング術

講師：キューサイ株式会社 山田淳史氏

AI時代到来で描く事業刷新～守り抜く価値、そして変えるべき過去の成功

講師：株式会社SUPER STUDIO 真野勉氏、株式会社再春館製薬所 長谷直達氏

中川政七商店と考える、AIで加速する『施策∞分析』サイクルの処方箋

講師：株式会社Sprocket 深田浩嗣氏、株式会社中川政七商店 中田勇樹氏

※日本ロレアルのセミナーではAIを活用したモール攻略術を、LeanGoのセミナーではAIを活用したCVR改善ツールのDejamの活用事例などを紹介しています。

他にも多彩なセッションを用意

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn「Commerce NEXT」のキービジュアル

”AI×コマース”関連セミナー以外にも多彩なセッションを用意しました。EC業界の注目課題である「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。

リアル交流会を7月23日に開催

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

今回はオンラインセミナーに加えて、リアル交流会を7月23日（木）に開催します。

リアル交流会では特別講演としてアイリスプラザの岩崎亮太社長の登壇が決定。さらにユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金 城煥、キム・ソンファン）氏と通販CRM専門家 西守譲氏の2人による対談セッションも企画しています。

リアル交流会では「日本ネット経済新聞」記者も参加し、有力なコマース事業者様同士の良質な交流をサポートします。リアル交流会に参加希望の方は6月25日までにセミナーイベントに申し込みいただき、リアル交流会への参加希望をチェックしてください。

聴講申込者向け3大特典

イベント概要

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈※「セミナー」の視聴・アンケート回答が条件- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能※参加者数に上限がありますので、申し込んでも参加できない可能性があります- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能※アーカイブ視聴期間は6/26～7/24セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」

参加費：無料（事前登録制）

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com