パートナードッグ＆キャット 2,000頭のお迎えが実現

株式会社AHB

株式会社AHB（本社：東京都江東区、代表取締役：川口雅章）は、2020年3月より本格的に展開している「パートナードッグ＆キャット」において、このたび累計お迎え頭数が2,000頭を達成したことをお知らせいたします。

当社では、子犬・子猫の販売を行う企業としての責任のもと、ブリーディングを卒業した犬猫や、やむを得ない事情により飼育継続が困難となった飼い主様からお預かりした犬猫など、さまざまな事情を抱えながら新しい家族を探している犬猫たちを「パートナードッグ＆キャット」と称し、新たなご家族との出会いをつなぐ活動を行ってまいりました。

パートナープラス八事店で過ごすワンちゃん・ネコちゃん達

パートナードッグ＆キャットたちが新しいご家族と出会うまでの時間を安心して過ごせるよう、2021年4月には「AHBケアセンター」を開設し、獣医師や専門スタッフによる健康管理や栄養管理、治療、手術、リハビリをはじめ、一頭一頭それぞれの個性に寄り添い、性格や状態に合わせた社会化トレーニングや日々のケアを実施して、新たな生活への第一歩を支援しております。また、重い疾患や障害を抱えるなど、新しいご家族との生活が困難と思われる犬猫についても、安心して穏やかに暮らし続けられる環境づくりに努めています。

お迎えいただいたご家族様からの声

ＡＨＢケアセンターでのサポートの様子笑顔が可愛いブブちゃんペキニーズ ブブちゃん T様

これまでにも犬は飼育してきましたが、全部子犬からお迎えしていて、成犬になった子をお迎えするというのは初めてでした。最初はおとなしくて、大丈夫かなと心配していましたが、お家に慣れてきたら、とってもお転婆娘でした(笑)

先住犬のマルくんとも仲良くしてくれて、安心です。旅行に連れて行った時も、とてもリラックスしていて、食べて、遊んで、楽しそうでした。旅行先では通りがかりの方々に「可愛い」と声をかけられて、本人も嬉しそうでしたし、飼い主としても嬉しかったです。思い切ってお迎えして良かったです。

みんなの仲間入りして楽しそうなイリスちゃんノルウェージャン・フォレスト・キャット イリスちゃん A様

子猫ちゃんからのお迎えからではないので、お世話ができるのか、みんな（先住猫マンチ３頭）と馴染めるのか、イリスちゃんはいきなり環境が変わっても大丈夫だろうか。爪切りとかさせてくれるだろうか？と不安に思っていました。

何度かパートナープラス八事店に通ってみたり、触れ合ったりして、お迎えしたいという気持ちが大きくなり、思い切ってお迎えすることになりました。イリスちゃんは猫が好きと聞いていたので、先住猫がいることに安心したようでした。お家の中を毎日パトロール！

窓を見て、近くに来た鳥を興味津々で眺めていたり、雨の日は雨粒に目をまぁるくして驚いていたり、TVを見てびっくりして逃げたり、新鮮な様子を見て、この子は初めての経験なんだ！と思いました。家の階段の上り下りもゆっくりゆっくりとなんだか楽しそうにしています。

イリスちゃんは本当に猫が大好きで、家に来たその日から先住猫にひとりひとり毎日すりすりしています。実は先住猫たちはあまり仲が良くないというか、ベタベタしない子たちですが、イリスちゃんはだれかにくっついていたいようで、狭い場所でもだれかにぴったりと寄り添って寝ています。お迎えしてから３か月くらいが経った頃から、撫でられることが好きになったようで、先住猫を撫でていると、その猫と私の間に割り込んできて「ワタシも撫でて！」と主張してきます。イリスちゃんをお迎えして、他のどの猫よりもお家でリラックスして、くつろいでいる姿を見ると涙が出るほど嬉しくて、「お迎えして良かった」と毎日のように感動しています。

2023年7月に、パートナードッグ＆キャットと新たな家族との出会いが1,000頭を実現した以降も、多くのご家族様から本活動にご理解とご賛同をいただき、このたび2,000頭という大きな節目を迎えることができました。これまでパートナードッグ＆キャットたちを家族として迎え入れてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。 さらに、本取り組みを適正かつ継続的に運営するために設置したアドバイザリーボードにてご提言・ご助言を賜りましたアドバイザーの皆様をはじめ、産学連携の一環としてパートナードッグ＆キャットたちの社会化トレーニングにご協力いただいている動物専門学校の皆様、日々の健康管理や医療面で支えてくださっている提携動物病院の皆様、ご賛同いただいている協力企業の皆様など、多くの方々のお力添えによって本活動は支えられております。この場を借りて、深く感謝申し上げます。

アドバイザリーボードでのミーティングの様子と動物専門学校で健やかに過ごすパートナーキャットの様子

株式会社AHBは、「Animal Human Bond（動物と人の絆）」を社名の由来とし、「動物と人間の幸せな共生社会の実現に貢献すること」を理念に掲げています。引き続き、より多くの犬猫たちに新たな家族との出会いの機会を提供できるよう、パートナードッグ＆キャットの受け入れ体制やケア環境のさらなる充実に努めるとともに、社会化トレーニングや医療連携の強化、動物福祉に関する啓発活動にも積極的に取り組んでまいります。また、一頭一頭の個性や背景に真摯に向き合いながら、命に責任を持つ企業として、動物と人がともに安心して幸せに暮らせる社会の実現を目指してまいります。

パートナードッグ＆キャットについて

ブリーディングを卒業した犬猫や、さまざまな事情を抱えながら新しい家族を探している犬猫たちと、新たなご家族との出会いをつなぐ取り組みです。専門スタッフによる健康管理やケア、マッチングサポートを行い、それぞれの個性や状態に寄り添いながら、新しい生活への第一歩を支援しています。

【関連サイト】

パートナードッグ＆キャット

https://www.ahb.jpn.com/partner/(https://www.ahb.jpn.com/partner/)

AHBケアセンター

https://www.ahb.jpn.com/service/carecenter(https://www.ahb.jpn.com/service/carecenter)

株式会社AHBの事業について

当社は「動物と人間の幸せな共生社会の実現に貢献すること」を企業理念に掲げ、全国で展開するペットショップ「Pet Plus（ペットプラス）」を通じて、人とコンパニオンアニマル（CA）のより良い絆の構築と、豊かなペットライフの提供を目指しております。全国6カ所の「ウエルネスセンター」では、専属の獣医師による徹底した検査や健康管理を実施。全頭への健康診断に加え、遺伝子病のない未来を見据えた「遺伝子病検査」を積極的に推奨・実施しています。店舗においては、お迎え前の社会化トレーニングを行うとともに、新たなご家族には「終生飼養」を含む適切な飼育管理をお約束いただいております。そのほか、ブリーディングを卒業した犬猫のセカンドライフを支援する「パートナードッグ＆キャット」、高品質なトリミングサービスなどを全国に展開。さらに、外部有識者によるアドバイザリーボードの設置や、動物愛護団体への物資支援、去勢・避妊手術の実施など、産学官や専門機関と連携しながら、人とCAが一生涯幸せに暮らせる社会の実現に向けた多角的な取り組みを推進しています。

会社概要

会社名：株式会社AHB

代表者：代表取締役 川口 雅章

所在地：東京都江東区木場三丁目7番11号

設立：2011年10月11日

事業内容：総合ペットショップ「ペットプラス」の全国展開・ペット関連事業

店舗数：全国192店舗（トリミングサロン・AHBASEを含む）

資本金：3,000万円

URL：https://www.ahb.jpn.com/(https://www.ahb.jpn.com/)