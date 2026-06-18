【Ｚ会の通信教育】Ｚ会プログラミングシリーズ　夏の入会キャンペーン実施中！

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、自宅で学べる「Ｚ会プログラミングシリーズ」の対象講座をお申し込みいただくと、「Amazonギフトカード」「プログラミングで自由研究バッチリシート」プレゼント、また、キットをお得に購入できる特典が受けられるキャンペーンを、6/12～7/31の期間限定で実施中です。

時間がとりやすい夏休みは、新しいことを始めるのにぴったりの時期です。今年の夏はプログラミングに挑戦してみませんか？

今年の夏は、プログラミングにチャレンジ！小学１～４年生向け「夏のスタート応援キャンペーン」実施中

キャンペーンの詳細を見る :https://www.zkai.co.jp/z-programming/catalog/?cd=RZV（Ｚ会Webサイトへ遷移します）

【小学１～４年生におすすめ】

プログラミングみらい講座 with KOOV(R)

https://www.zkai.co.jp/z-programming/mirai/

◆Amazonギフトカード3,000円分プレゼント

2026/6/12～7/31に「みらい講座」申込と同時にキットをご購入いただいた方全員に、Amazonギフトカード3,000円分をプレゼント！

◆「プログラミングで自由研究バッチリシート」プレゼント

2026/6/12～7/31に「みらい講座」申込と同時にキットをご購入いただいた方全員に、夏の自由研究をパワーアップさせる「プログラミングで自由研究バッチリシート」をプレゼント！

▼「プログラミングで自由研究バッチリシート」は、「解説シート」と「記入シート」をセットでお届けします。「みらい講座」の初回教材を使った自由研究の記入例もご紹介！

【年長～小学２年生におすすめ】

プログラミングはじめてみる講座

https://www.zkai.co.jp/z-programming/hajimete/

◆「プログラミングで自由研究バッチリシート」プレゼント

2026/6/12～7/31に「はじめてみる講座」をお申し込みいただいた方全員に、夏の自由研究をパワーアップさせる「プログラミングで自由研究バッチリシート」をプレゼント！

本格的なプログラミングで、この夏、ワクワクしよう！小学校高学年～中学３年生向け「夏ワクワク割」実施中

【小学校高学年～中学３年生におすすめ】

Ｚ会プログラミング中学技術活用力講座 コンピュータ活用編

https://www.zkai.co.jp/z-programming/jr2/

◆キット代10,000円引き

2026/6/12～7/31に「コンピュータ活用編」をお申し込みいただき、同時にキットをご購入いただくと、Raspberry Pi 400キット（キット価格17,600円（税込））を10,000円引きの7,600円（税込）でご購入いただけます。

※「Ｚ会プログラミング中学技術活用力講座 教科実践編」はキット不要の講座のため、キャンペーン対象ではありません。あらかじめご了承ください。

「Ｚ会プログラミングシリーズ」とは

AIの普及や社会の変化が加速する現代において、これからの時代を生き抜く子どもたちに求められるのは、創造力や表現力、問題解決能力といった非認知能力です。こうした力を早いうちから身につけ、子どもたちの可能性を広げるために開発されたのが、「Ｚ会プログラミングシリーズ」です。

プログラミングをベースにした学びを通じて、子どもたちがどんな状況や環境にあっても、柔軟に対応できる力を育てます。

自宅でできるプログラミング学習を、ぜひご検討ください。

・「プログラミングみらい講座 with KOOV(R)」および「Ｚ会プログラミング中学技術活用力講座」は、株式会社Ｚ会と株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの協業による講座です。KOOV(R)およびPROC(R)は、株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの登録商標です。

・「Ｚ会プログラミング中学技術活用力講座」で使用している商標等については以下のWebサイトをご覧ください。

https://www.zkai.co.jp/z-programming/jr/license/

・本案内では、「プログラミングみらい講座 with KOOV(R)」を「みらい講座」、「プログラミングはじめてみる講座」を「はじめてみる講座」と表記している場合があります。(R)およびTMなどのマークを省略している場合があります。

・講座名称や講座ラインナップ、教材の仕様、価格等は変更になる可能性がございます。最新の情報はWebサイトをご覧ください。

Ｚ会プログラミングシリーズ公式サイト

https://www.zkai.co.jp/z-programming/

※キャンペーン適用条件などについての詳細は、必ず上記のＺ会Webサイトにてご確認ください。

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ＞

株式会社Ｚ会 プログラミング事務局

通話料無料 0120-83-0022（通話料無料）

※携帯電話からもご利用いただけます。

※受付時間…月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～18:00（祝日・夏季休業・年末年始を除く）