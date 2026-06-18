世界最古の企業を含む3社に永続の知恵を学ぶ「1000年企業サミット」を神田明神にて開催～100年企業の経営者を交えたご祈祷・懇親会も実施～［2026年7月17日（金）］

ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社

中小企業の経営を総合的に支援するＴＯＭＡコンサルタンツグループ（本社：東京都千代田区、グループ代表：市原 和洋、創業135年、以下「当社」）は、2026年7月17日（金）、「1000年企業サミット『1000年の知恵に学び、次の100年をどう生きるのか』」を、まもなく創建1300年を迎える神田明神（東京都千代田区）にて開催いたします。

本サミットでは、世界最古の企業である株式会社金剛組をはじめ、華道家元池坊、株式会社傳來工房と創業1000年を超える3社をパネリストに迎え、永続に至る強固な経営哲学や、さらなる100年に向けた成長戦略をテーマにパネルディスカッションを行います。あわせて、神田明神でのご祈祷、参加対象の100年企業同士の懇親会も実施し、同じ志を持つ経営者が学びと交流を深める機会とします。

■本サミットの特徴

1．ギネスブック認定！ 世界最古の企業をはじめとする1000年企業が集結

【 578年創業 】 株式会社金剛組 代表取締役社長 大槻 純一郎 氏

【 587年創業 】 華道家元池坊 次期家元 池坊 専好 氏

【 806年創業 】 株式会社傳來工房 CEO 代表取締役会長 橋本 和良 氏

司会進行役 ： ＴＯＭＡコンサルタンツグループ 代表取締役会長 藤間 秋男

2．100年企業50社の叡智が集まる学びの場 ～100年企業サミット 第10回記念開催～

100年企業創りをライフワークとする藤間秋男が主宰する「100年企業サミット」は、これまで30社の100年企業をゲストに迎え回を重ねてきました。節目となる第10回は、参加対象も100年企業の社長・会長・後継者約50社に限定し、パネルディスカッション以外に永続企業の知恵に直接触れ合える交流会も企画しています。

3．神田明神で、学び・祈り・交流を一体で実施

学びの場は、間もなく創建1300年の神田明神 文化交流館。パネルディスカッションのあとには、神田明神でご祈祷を受け、その後1000年企業・100年企業の交流会を行います。老舗同士の交流を深める場として企画しています。

＞お申込みはコチラ(https://go.toma.co.jp/1000summit_pr)

【プログラム】

14:00～16:00 1000年企業パネルディスカッション

16:00～16:45 ご祈祷（御神殿） 更なる百年千年の繁栄を祈願し、参加者の皆様と祝詞を奏上

16:45～18:15 懇親会 1000年＆100年企業の大交流会（老舗同士の名刺交換会）

■開催の背景

当社は、「日本一多くの100年企業創り」をビジョンに掲げ、中小企業の永続と発展を支援してきました。現代は、先行きが見通しにくい環境下で、短期的な成果のみならず、事業承継、人材育成、理念や組織文化の承継、時代の変化への対応といった中長期的な経営課題への対応が求められる時代です。そうした中で、永続する企業に共通する本質を学び、経営者同士が志や経験を交わす場として「100年企業サミット」を立ち上げ、開催を重ねてきました。

＞100年企業サミットの詳細はコチラ(https://go.toma.co.jp/100summitsp_pr)

第10回という節目にあたり、あらためて「企業が永く続くとはどういうことか」を問い直したいと考え、創業1000年を超える3社をお招きし、その長い歩みの中で培われてきた知恵や経営観に学びながら、これからの時代に企業が次の100年をどう築いていくのかをともに考える機会とします。

■パネリスト

株式会社金剛組

代表取締役社長 大槻 純一郎 氏

578年創業。聖徳太子による四天王寺建立の際、百済から招かれた造寺工 金剛重光を始祖とする世界最古の企業。社寺建築や国宝・重要文化財建造物の修理・復元を主業とする。

華道家元池坊

次期家元 池坊 専好 氏

587年創業。いけばな発祥の地とされる六角堂（聖徳太子創建）の住職、華道家元として、いけばなの文化を守り伝えてきた。国内400、海外120超の支部が活動中。

株式会社傳來工房

CEO 代表取締役会長 橋本 和良 氏

806年創業。弘法大師（空海）が唐より持ち帰った鋳造技術を受け継ぎ最も優れた弟子が代々「傳來」の銘を継承。“後の世に誇れるものを”をモットーに掲げる。

司会・進行役

ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社

代表取締役会長 藤間 秋男

1890年創業のＴＯＭＡグループの後継者、また総合コンサルティングファーム開設の創業者の実体験を活かし100年企業創造コンサルティングを展開。事業承継を実行し会長として活躍。

■開催概要

名称： 1000年企業サミット「1000年の知恵に学び、次の100年をどう生きるのか」

日時：2026年7月17日（金）14:00～18:15

会場：神田明神 文化交流館 地下1階 EDOCCO STUDIO（東京都千代田区外神田2-16-2）

開催形式：来場限定

参加対象／定員：創業100年以上の企業の社長・会長・後継者／50社限定、先着順 ※1社1名様まで

参加費：10,000円（税込） ※懇親会費・祈祷料含む

詳細・お申込みはコチラ :https://go.toma.co.jp/1000summit_pr

【100年企業サミット 過去のご登壇企業様】

〔第１回〕にんべん、千疋屋総本店、山本海苔店、鈴廣蒲鉾本店

〔第２回〕虎屋、マツモト交商、安田松慶堂、榮太樓總本鋪

〔第３回〕亀屋、石川酒造、太田胃散

〔第４回〕ういろう、竹茗堂茶店、龍角散、松崎商店

〔第５回〕 豊島屋本店、船橋屋、新正堂、お菓子のさかい

〔第６回〕うぶけや、駒形どぜう、かんだやぶそば、おぎのや

〔第７回〕榮太樓總本鋪、山本海苔店、鈴廣蒲鉾本店、かんだやぶそば

〔第８回〕井村屋グループ、能作、櫻井印刷所

〔第９回〕文明堂東京、オーダースーツSADA、玉寿司

ＴＯＭＡコンサルタンツグループについて

税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士、経営コンサルタントなど総勢200名の専門家が在籍する中小企業向け総合コンサルティングファーム。「日本一多くの100年企業を創る」というビジョンの下、1200件以上の顧問先や個別相談から蓄積したノウハウを生かして幅広いサービスをワンストップで提供しています。

＜概要＞

ＴＯＭＡコンサルタンツグループ https://toma.co.jp

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館3階

グループ代表：市原 和洋

設立：昭和57年12月1日（グループ創業明治23年）