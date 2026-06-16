【参加無料】かわさきスポーツパートナー６チームの協力による、「ボールゲームフェスタ」を令和８年８月５日（水）に開催します。

川崎市

川崎市は、本市を拠点に第一線で活躍する「かわさきスポーツパートナー」６チームの協力による、「ボールゲームフェスタ」を、令和８年８月５日（水）に開催します。

バレーボールやバスケットボールなど、全５種目を一度に体験できるだけではなく、それぞれのトップリーグで活躍する選手やスタッフ等と一緒に楽しむことができる貴重な機会です！

イベント概要

日 時：令和８年８月５日（水）１２時３０分～１６時００分（受付開始１１時３０分）

場 所：東急ドレッセとどろきアリーナ（中原区等々力１-３）

対 象：小学生２００名（市内在住）

参加費：無料

種目・参加チーム

- バレーボール（ＮＥＣレッドロケッツ川崎）- バスケットボール（川崎ブレイブサンダース・富士通レッドウェーブ）- サッカー（川崎フロンターレ）- 野球（東芝ブレイブアレウス）- アメリカンフットボール（富士通フロンティアーズ）

※当日参加する選手やコーチは調整中です。なお、状況によっては、選手が参加しないチームもあります。

申込にあたって

注意事項・その他

かわさきスポーツパートナーとは

バスケットボール体験の様子バレーボール体験の様子- 事前の申込が必要です。応募者多数の場合は抽選となります。（当日参加不可）- 川崎市ホームページから申し込み。申込期限は７月１５日（水）までです。※抽選結果は後日、申込時に御登録いただいたメールに通知いたします。（当選者のみ）- 天候状況など、やむを得ない事情で中止となる場合やイベント内容が変更となる可能性がございます。- 同一の方や保護者を変えての複数の申込は無効とさせていただきます。- 抽選結果は当選者にのみ、応募時に登録いただいたメールアドレスに通知します。募集ホームページ :https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000187865.html応募フォーム :https://logoform.jp/form/FUQz/1620652- お子さまのみでの参加は出来ません。必ず保護者の同伴をお願いします。なお、当日、保護者の方は観覧席からの見学のみとなります。- 途中入場は出来ません。- ボール等、競技に必要な道具は主催者が用意します。- 更衣室の用意はありません。動きやすい服装でお越しください。- 室内用シューズ、タオル、水分補給用飲料を各自で御用意ください。- アリーナ内は冷房が付いておりますが、例年、実施途中で飲み物が足りなくなる方が多くいらっしゃいます。途中で補充することも可能ですが、予め多めに御準備していただくことをおすすめします。また、当日は通気性のよい服で御参加していただく等、熱中症対策への御協力をお願いします。- イベント中の怪我に関しては、応急処置のみ行います。また、主催者加入の傷害保険の範囲内のみ補填とします。- 主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等に基づき適正な取扱をいたします。- 当日撮影した写真は市及び各チームが広報用にホームページや各種SNS等で使用します。予め御了承ください。

スポーツの推進及び本市のイメージアップを図ることを目的とし、川崎市をホームタウンとして活躍するトップチーム６チーム（NECレッドロケッツ川崎、川崎ブレイブサンダース、川崎フロンターレ、東芝ブレイブアレウス、富士通フロンティアーズ、富士通レッドウェーブ）を、「かわさきスポーツパートナー」として認定しています。

「かわさきスポーツパートナー」は「川崎」を打ち出した競技活動に加え、子どもたちと直接ふれあう「ふれあいスポーツ教室」の開催やホームゲームへの市民招待といったスポーツ観戦の機会提供などを通じ、競技の普及やスポーツ推進に貢献する活動を行っています。

問合せ先

川崎市市民文化局市民スポーツ室 スポーツのまちづくり担当 磯崎

電話 ０４４-２００-３７２３