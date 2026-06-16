六本木のアートギャラリー＆台湾料理店「アートかビーフンか白厨」が、土日限定でカフェ営業を開始。新メニューは台湾の伝統的なスイーツをかき氷に仕立てた「豆花氷（トウファ氷）」

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、当社が運営する六本木にある台湾料理店併設のギャラリー「アートかビーフンか白厨（パイチュウ）」にて、2026年6月27日(土)より土曜日・日曜日限定でカフェ営業を開始いたします。

カフェ営業開始に伴い、新メニューとして台湾の伝統的なスイーツ「豆花（トウファ）」をかき氷に仕立てた「豆花氷」を提供いたします。

作品に囲まれる特別なひとときと、新感覚の台湾スイーツをぜひご体感ください。

豆花氷（トウファのかき氷）メニュー

杏仁ミルクが染みたかき氷に、なめらかに仕上げた自家製豆花クリームをたっぷりと乗せた、台湾菓子 豆花をモチーフにしたかき氷。

塩茹で塩落花や、スパイスを効かせた飴がけクルミなどの、様々なトッピングと一緒にお楽しみください。

白厨豆花氷

＜トッピング＞

自家製豆花クリーム、塩茹で落花生、粒あん、黒蜜タピオカ、パインの黒糖漬け、白キクラゲ、クコの実、飴がけスパイスクルミ、杏仁ミルク



価格：1,950 円（税込）

豆花氷

＜トッピング＞

自家製豆花クリーム、塩茹で落花生、粒あん、白キクラゲ、クコの実、飴がけスパイスクルミ、杏仁ミルク

価格：1,600 円（税込）

季節限定 マンゴーの豆花氷

＜トッピング＞

自家製豆花クリーム、濃厚マンゴーキューブ、塩茹で落花生、粒あん、黒蜜タピオカ、クコの実、飴がけスパイスクルミ、杏仁ミルク

価格：2,200 円（税込）

プーアール茶の豆花氷

＜トッピング＞

自家製豆花クリーム、プーアール茶ジュレ、塩茹で落花生、粒あん、パインの黒糖漬け、クコの実、飴がけスパイスクルミ、杏仁ミルク

価格： 2,050 円（税込）

店舗概要

アートかビーフンか白厨（パイチュウ）

営業時間

・カフェ営業 *6月27日(土)から開始

土-日／13:00～17:00

・ディナー営業

火-土／17:00～23:00

休業日

月曜日

住所

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目2－4 朝日生命六本木ビル 2階

(エレベーターの左手奥にある階段を2階までお進みください)

＞Google map(https://maps.app.goo.gl/LekfwHRMRjctziWT6)

公式Instagram

https://www.instagram.com/paichu_artsticker/



ギャラリーについて

https://artsticker.app/galleries/48441

アートかビーフンか白厨（パイチュウ）

ArtStickerを運営するThe Chain Museum がプロデュースする台湾料理が楽しめるアートギャラリーです。再開発で取り壊しの決まっている雑居ビルにて毎月アートプロジェクトを企画運営しています。「アートかビーフンか」という名前の通り、お客さまにはギャラリー空間での作品鑑賞を楽しんでいただくことも、飲食スペースにて食事をしていただくことも可能です。（ドリンク片手に作品鑑賞も可能です）店名の「白厨」はホワイトキューブへのリスペクトや憧れと、キッチンから漂う安心感や温かみを組み合わせた造語です。



▼Instagram

https://www.instagram.com/paichu_artsticker/

シェフについて

小川 呂美

東京都出身。14年間都内のブーランジェリーで働いたのち独立。自身のブランドgatherを主宰。都内でパンに特化したカフェレストランを5年間運営。同時にワタリウム美術館内でホットドッグカフェ腸内芸術を運営。2023年からアートかビーフンか白厨で料理を担当。

株式会社The Chain Museum概要

The Chain Museumは「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」、そして、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」を展開。デジタルとリアルを相互に駆使し、気付きのトリガーを伝播させてまいります。

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/