ジンコソーラー、RETC「2026 PV Module Index」にて7年連続で最高評価を獲得

ジンコソーラージャパン株式会社

ジンコソーラー（JinkoSolar、NYSE: JKS）は、VDEグループ傘下の第三者評価機関RETCが発表した「2026 PV Module Index（PVMI）」において、7年連続で「Overall Highest Achiever」を受賞したことを発表しました。

本アワードは、太陽光モジュールの「信頼性（Reliability）」「性能（Performance）」「品質（Quality）」の3つの評価項目すべてにおいて優れた結果を示したメーカーのみに授与されるものであり、プロジェクト開発事業者、発電事業者、金融機関、保険会社、技術評価機関などに対し、高い信頼性を示す重要な指標となっています。

今回、ジンコソーラーの次世代モジュール「EAGLE G7B」は、業界をリードするTOPCon技術を採用し、全評価項目において最高評価を獲得しました。これにより、ジンコソーラーが継続的に取り組んできた技術革新、品質管理、そして長期的な発電安定性が改めて第三者機関により実証されました。

ジンコソーラーは、世界累計400GW以上の出荷実績を有し、日本市場においても7年連続で高い市場評価を獲得しています。特に日本市場では、単なる高変換効率だけでなく、長期安定運用、供給安定性、品質の一貫性が重要視されており、今回のRETCによる評価は、日本のお客様にとっても大きな安心材料になると考えています。

ジンコソーラーは今後も、高効率であるだけでなく、長期にわたり信頼できるエネルギーソリューションを提供し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。