【クマ被害対策】まず人の安心・安全。そして地域を守る。

エヌエスティ・グローバリスト株式会社

エヌエスティ・グローバリスト株式会社（以下NSTG）は、増加するクマ被害に対し、2つのシステムを組み合わせたクマ被害対策トータルソリューションの提供を開始します。

ひとつは現地に出向く役場職員・点検作業者の安心安全を確保する「SR-LINK」、もうひとつは電気柵の電圧を24時間遠隔監視する「SR-IMAGE（電気柵監視）」です。クマが出没する現場に向かう人の安心安全をまず確保し、そのうえで電気柵を正常に機能させ続けることで生活圏のゾーニング（クマと人の生活域の棲み分け）を維持し、地域全体を守る体制を実現します。データ通信には相互補完の概念で携帯LTE回線・Wi-Fiや衛星通信に加えてNSTGが提供する20mW高出力・高感度受信を備えた長距離LoRa無線を組み合わせることで、データ通信が途切れない環境を実現します。

背景：全国に広がるクマ被害と、現場が直面する2つの課題

2025年度のクマによる人身被害は全国238人・死亡13人（環境省速報値、過去最多）。被害は農山村にとどまらず、住宅地や市街地周辺での出没も相次いでおり、クマ被害はもはや特定地域だけの問題ではなくなっています。政府は2026年3月、クマ被害対策ロードマップを関係閣僚会議で決定し（出典：内閣官房）、2030年度までの地域別捕獲目標数の設定や、電気柵など生活圏（ゾーニング）防護の強化、捕獲作業に従事する自治体職員を現在の3倍となる2,500人へ増員することを目標に掲げました。しかし、増員される職員や作業者が向かう先は、クマが実際に出没するリスクエリアです。

（１） 人の安心安全管理 → 「SR-LINK」について

安心安全が確保されない状況での現場立ち入りは、クマ対策の担い手そのものを危険にさらします。緊急連絡・クマとの遭遇が起きても連絡手段がないまま作業を強いられているのが現状です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/93995/table/35_1_bbd2a25f93caed516244f6615b572e31.jpg?v=202606150951 ]

SR-LINKが、この課題を解決します。SOS通知や双方向チャットによりいつでも管理本部と連絡が取れるほか、ウェアラブルデバイスによるバイタル把握・転倒検知（補助的機能）で装着者の状態を遠隔から確認できます。現場で何が起きても、離れた場所からすぐに対応できる体制を整えます。

【SR-LINK】システム概要（２） 電気柵の遠隔監視 → 「SR-IMAGE」について

クマの侵入防止策として、檻による捕獲やドローンによる追い払いも活用されていますが、いずれも人が常時対応できる体制が前提です。一方、電気柵は24時間・無人で生活圏を守り続けられる唯一の恒久的な防護手段として位置づけられています。しかしその電気柵も、設置後の課題があります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/93995/table/35_2_ebea986e1e1c5a1d705fc3b4a0707ddc.jpg?v=202606150951 ]

SR-IMAGEによる電気柵の正常動作監視が、この課題を解決します。電圧の異常を24時間リアルタイムで検知し、担当者のスマートフォン・PCに即時アラートを届けることで、現地を訪れることなく柵の状態を把握できます。NSTGは「現場に向かう人の安心安全」と「電気柵の正常運転の維持」という2つの課題を、ひとつのソリューションで同時に解決します。

ソリューション：まず「人」を守り、次に「柵」を守る

【SR-IMAGE】システム概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/93995/table/35_3_d9d8f1aea37aa1d7744d0581500ec8bd.jpg?v=202606150951 ]

※ SR-LINKのウェアラブルデバイスは医療機器ではありません。装着者の状態把握を補助するヘルスケアサービスです。疾病の診断・治療・予防を目的とするものではありません。

データ通信基盤

従来のデータ通信方式である携帯LTE回線・Wi-Fi・衛星通信以外にLoRa無線（920MHz帯）を組み合わせることで、どのような地形・環境でも通信が途切れません。LoRaは最大12段中継ホップ・1ホップ最大10km対応（屋外見通し良好時参考値）。ソーラーパネル＋バッテリー構成で商用電源不要。既設電気柵にセンサーを後付けするだけでIoT化が可能です。

導入前後の変化

活用が見込まれる地域・組織

将来展望

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/93995/table/35_4_ba4fd1191a1709c5bf8a81c025feb273.jpg?v=202606150951 ]- クマ・イノシシ・シカ等の獣害対策に取り組む「農山村地域・農業協同組合」- 山間部に電気柵を設置・管理する市町村・都道府県の「鳥獣被害対策担当部署」- 電気柵の点検・草刈りに従事する「用地管理者・鳥獣被害対策協議会」- 高齢化が進み、省力化・遠隔管理を必要とする「集落・農業法人」- 携帯圏外のため既存の遠隔監視システムを導入できなかった「山間部地域」

NSTGは本ソリューションを、人口減少・高齢化が進む地方において「働く人の命を守るインフラ」として広く展開していきます。山間部での孤立リスクや通信空白地帯の解消は、農山村に限らず、林業・建設・インフラ管理など屋外フィールドで働くすべての人に共通する課題です。NSTGはこの技術基盤を活用し、データ通信が届かない場所でも人が安心して働ける社会の実現を目指します。