「サウナといったらサクセス！」が全国へ。6月15日（月）より日本最大級のサウナメディア「サウナコレクション」と花王「サクセス」が北海道から九州までのサウナ施設を一斉ジャック。

株式会社HIDANE

株式会社HIDANE（本社：神奈川県横浜市）が運営する日本最大級のサウナ特化型メディア『サウナコレクション』は、花王株式会社（本社：東京都中央区）の男性向けヘアケアブランド『サクセス』と連携した体験施策『サクセスサウナコレクション』の第2弾を、2026年6月15日（月）より実施します。

5月に首都圏4施設で実施した第1弾では、期間中の延べ来場者数は約32,000名に達し、SNS上では「#サクセスサウナコレクション」を付けた投稿が2週間で240件以上寄せられました。好評を受け、第2弾では北海道・東北・関東・中部・関西・中国四国・九州の全7エリアへと展開を拡大。各地域の人気サウナ施設にサクセスのシャンプー・コンディショナー・育毛トニックを設置し、全国のサウナ利用者がサクセス製品を体験できる機会を提供します。

1. 企画の背景と目的

近年、ビジネスマンを中心にサウナ文化が定着し、リフレッシュ後の身だしなみへの意識も高まっています。本施策は、サウナ愛好家の皆様に「サウナの前後にサクセスを使うと気持ちいい」という実感を広めるための体験型施策です。

「サクセスサウナコレクション」という名称のもと実施された5月の関東展開に続き、第2弾となる今回は北海道から九州まで全7エリアへと規模を拡大。各地域の人気サウナ施設にサクセスのシャンプー・コンディショナー・育毛トニックを設置し、全国のサウナ利用者がサクセス製品を実際に使いながら、その魅力を体感できる機会を提供します。

2. 商品設置詳細

「サクセス薬用シャンプー」

設置施設：スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯/タイムズ スパ・レスタ/サウナ＆カプセルホテル ルーマプラザ/筑紫野 天拝の郷

スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯

住所：〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢2丁目5-9

公式HP：https://ryusenjinoyu.com/spametsasendai/

タイムズ スパ・レスタ

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-25-9

タイムズステーション池袋10階～12階

公式HP：http://www.timesspa-resta.jp/

サウナ＆カプセルホテル ルーマプラザ

住所：〒605-0074 京都府京都市東山区祇園町南側575

公式HP：https://rumor-plaza.jp/

筑紫野 天拝の郷

住所：〒818-0053 福岡県筑紫野市天拝坂2-4-3

公式HP：https://tenpainosato.com/

設置商品

サクセス薬用シャンプー 【医薬部外品】毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ フケ・かゆみを防ぐ 販売名：サクセス薬用シャンプーuサクセス 髪ふわっとリンスサクセスリンスのいらない薬用シャンプー 【医薬部外品】毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ フケ・かゆみを防ぐ 販売名：サクセス薬用シャンプーRJ

※商品には数量に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

「サクセス24」

設置施設：KIWAMI SAUNA

KIWAMI SAUNA

住所：〒451-0035 愛知県名古屋市西区浅間２丁目１４－２４

公式HP：https://kiwamisauna.com/

設置商品

サクセス２４ フレッシュフィールシャンプーサクセス２４ フレッシュフィールコンディショナーサクセス２４ モイストフィールシャンプーサクセス２４ モイストフィールコンディショナー

※商品には数量に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

「サクセス シャンプー ボリュームアップタイプ」

設置施設：ザ・センチュリオンサウナ レスト＆ステイ札幌/サウナリゾートオリエンタル出雲

ザ・センチュリオンサウナ レスト＆ステイ札幌

住所：〒064-0804 北海道札幌市中央区南４条西６丁目４旭観光New Gateビル

公式HP：https://www.centurion-hotel.com/sapporo/

サウナリゾートオリエンタル出雲

住所：〒 693-0001 島根県出雲市今市町2081

公式HP：https://www.centurion-hotel.com/izumo/

設置商品

サクセス シャンプー ボリュームアップタイプ

※商品には数量に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

3.施設装飾詳細

サウナ体験のフローに合わせた情報設計により、各場面でサクセス製品の魅力をご案内します。

店頭装飾

本キャンペーンオリジナルの大型暖簾等を施設入口に設置して、利用者にキャンペーンについて広くお伝えします。

入口装飾

入口周辺に暖簾やロールアップバナー、各商品のスタンドを設置して、チェックイン時から利用者にサクセスとのコラボ企画をご案内します。

商品周り装飾

洗い場の各シャワーブースにサクセス製品を設置するとともに、製品の具体的な特徴や効果をPOPとして掲示して、利用者に深く知っていただきます。

サウナ×サクセス ととのいのコツ ポスター装飾

オリジナルポスターを浴室内・脱衣所に掲示。サウナ前のシャンプーで頭皮の汚れを落として汗をかきやすい状態にし、サウナ後は育毛トニックで頭皮をケアするという、サウナとサクセスを組み合わせた頭皮ケアルーティンをイラストでわかりやすく解説します。

4.SNSキャンペーン

本キャンペーンについてSNS（XまたはInstagram）でシェアすることで、限定グッズや豪華賞品が手に入ります。

体験：浴室内でサクセス製品を使用

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投稿：SNSにハッシュタグ「#サクセスサウナコレクション」を付けて感想を投稿。

↓

獲得：受付で投稿画面を提示し、限定コラボステッカーを入手。

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Wチャンス：ステッカー裏のQRコードからアンケートに回答で、サクセス製品セットやサクセスサウナコレクション限定サウナハットが当たる抽選に応募可能。

5. 今後の展望

本施策は、2026年5月の関東エリア4施設での実施を皮切りに、6月には全国7エリア7施設へと展開を拡大しました。

今後は実施施設数のさらなる拡充を図るとともに、サウナ利用者の声や体験データをもとに施策内容の改善・深化を重ね、「サウナといったらサクセス！」という認知の定着を目指してまいります。

引き続き、全国のサウナ施設との連携を強化しながら、より多くの方にサクセス製品との出会いの場を提供していきます。

6. ブランド・メディア・会社紹介

サクセス

サクセスは、男性の頭皮・髪・肌をケアするブランドとして1987年に誕生し、炭酸※1ジェットで噴射する育毛トニックや、頭皮に直接届く「直（ジカ）シャン」ノズルを採用したシャンプーなど、ユニークなアイテムを提案してきました。

頭皮・髪・肌をケアする充足感が前を向くチカラとなれるように、これからも新たな商品や価値を提案してまいります。

※1炭酸ガス（噴射剤）

＜「サクセス」ブランドサイトURL＞

https://www.kao.co.jp/success/

サウナコレクション

「サウナコレクション」は、インスタグラムフォロワー数約15万人（2026年3月時点）、月間インプレッション数700万以上を誇る、日本最大級のサウナメディアです。2021年の開設以来、「あなたの明日のサウナ選びをサポート」をコンセプトに、日本全国のサウナ施設を実際に取材し、その魅力をSNSで発信し続けています。

https://www.instagram.com/saunacollection/

株式会社HIDANE

株式会社HIDANEは、日本最大級のサウナメディア「サウナコレクション」や、サウナ付き宿泊施設「JIKON SAUNA TOKYO」の運営を行いながら、全国のサウナ・宿泊施設のマーケティング支援、サウナ・温浴文脈での広告代理店事業を展開するマーケティングカンパニーです。

https://hidane.ne.jp/