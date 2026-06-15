MOOMINとYogiboのコラボレーション、シリーズへ。ビンテージパターンの「Yogibo Max」と、ニョロニョロデザインの「Yogibo Support」が登場

株式会社Yogibo

快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」を展開する株式会社Yogibo（代表：井形 剛士／以下、「Yogibo」）は、MOOMIN SHOP 楽天市場店とのコラボレーション新商品として「MOOMIN Yogibo Max vintage」「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」、および数量限定セット「MOOMIN Yogibo Max vintage ＆ Support ニョロニョロセット」を発表いたします。

これらの商品は〈MOOMIN SHOP 楽天市場店〉にて、2026年6月15日（月）正午より予約販売を開始いたします。

・「ムーミン」の世界観が、さらに広がる

昨年リリースした「MOOMIN Yogibo Hugger ムーミン」や「MOOMIN Yogibo カラークッション」シリーズへの反響を受け、コラボレーションをシリーズとして継続・拡大。

「Yogibo Max（ヨギボー マックス）」への初のコラボレーションモデルには、「ムーミン」の作者トーベ・ヤンソン自身がテキスタイルのためにデザインしたビンテージパターンを採用。ネイビーカラーに多彩なキャラクターが描かれたそのデザインは、北欧インテリアに自然と溶け込む大人の空間づくりにもなじみます。「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」は、「ニョロニョロ」のユニークな存在感をU字型のYogibo Supportの形状で実現しました。

・販売概要

・予約開始日時：2026年6月15日（月）昼12:00（予定）

・お届け予定：

2026年7月20日（月）までのご予約注文で、2026年8月9日（日）「ムーミンの日」までにお届け予定

・企画・発売元：MOOMIN SHOP 楽天市場店

・製造元：株式会社Yogibo

・購入ページ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/shop-moomin/yogibo/

・Yogibo Store 展示情報

期間中は全国10店舗のYogibo Storeにて、「ムーミン」とのコラボレーションシリーズを実際にお手に取ってご覧いただけます。

・展示期間：2026年6月15日（月）～7月14日（火）

・展示店舗：

【3商品展示】（MOOMIN Yogibo Hugger ムーミン・MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ・MOOMIN Yogibo Max vintage）：

新宿マルイアネックス店／二子玉川ライズ店／MARK IS みなとみらい店／名古屋栄店／御堂筋本町店

【MOOMIN Yogibo Hugger ムーミン展示】 ：

イオンモール札幌発寒店／渋谷宮下公園前店／イオンレイクタウンmori店／ルクア大阪店／イオンモール八幡東店

・特典：来店者限定でMOOMIN SHOP 楽天市場店での本ムーミンコラボシリーズに使用できる1,000円クーポンをプレゼント。※カラークッション各種は対象外

※商品の注意事項

・Yogibo公式オンラインストアでの販売はございません。

・本商品は受注生産品ではございません。

・今回のご予約につきましては、初回生産数量枠内でのご予約となります。

・来店者限定クーポンはおひとり様1回のご利用となります。その他詳細はクーポン取得ページにてご確認ください。

・新商品のご紹介

【 MOOMIN Yogibo Max vintage 】

Yogiboを代表する人気モデル「Yogibo Max」に、「ムーミン」の作者であるトーベ・ヤンソン自身がテキスタイルのためにデザインしたビンテージパターンを採用。

ネイビーカラーの生地に、ムーミントロール、スナフキン、リトルミイ、ムーミンママなど、ムーミン谷の個性豊かなキャラクターたちを総柄で描きました。

配色の美しさが際立ち、北欧デザインの家具や空間にも自然に溶け込みます。

カバーがご家庭で洗濯できるのはもちろん、中にもネイビーのカバーがもう一枚付いており、洗い変えにも便利。立てておくことで、省スペースで置くことも可能です。

商品概要 - MOOMIN Yogibo Max vintage -

・販売価格（税込）：\59,400

・サイズ：高さ約170cm × 幅約65cm × 奥行き約55cm

・重量：約8.3kg

・素材：

ー プリントカバー：ポリエステル 87% / ポリウレタン 13%

ー カバー：コットン 89% / ポリウレタン 11%

ー インナーカバー：ポリエステル 87% / ポリウレタン 13%

ー 充填剤：EPS（発泡スチロール）ビーズ

MOOMIN Yogibo Max vintage【 MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ 】

言葉を発することなく、手を振ったりおじぎをしたりと動きでコミュニケーションをとる、

ミステリアスな生き物「ニョロニョロ」。

そのユニークなシルエットを、Yogibo SupportのU字型の形状で表現しました。

Yogiboならではの快適な使い心地はそのままに、背もたれや肘置き・授乳クッションとして使え、インテリアのアクセントにもなります。

その計算された仕様・形状を最大限に活かしながら、「ムーミン」の世界観の美しさ、ユニークな存在感と融合しました。Yogibo Maxと組み合わせて使うことで、より深いリラックスタイムをお楽しみいただけます。

商品概要 - MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ -

・販売価格（税込）：\28,490

・サイズ：高さ約90cm × 幅約70cm × 奥行き約30cm

・重量：約2.3kg

・素材：

ー アウターカバー：コットン89％、ポリウレタン11％

ー アウターカバー装飾パーツ充填材：ポリエステル100％

ー インナーカバー：ポリエステル87％、ポリウレタン13％

ー 充填材：EPS（発泡スチロール）100％

MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ【 数量限定｜MOOMIN Yogibo Max vintage ＆ Support ニョロニョロセット 】

「MOOMIN Yogibo Max vintage」と「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」をセットにした数量限定セット。セット使いで「ムーミン」の世界観をまるごと体験していただける、特別なラインナップです。

商品概要 - MOOMIN Yogibo Max vintage ＆ Support ニョロニョロセット

・販売価格（税込）：\83,490

・内容：MOOMIN Yogibo Max vintage ＋ MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ

・販売方法：数量限定

・既存のMOOMINとYogiboの特別コラボ商品も好評販売中

「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」「MOOMIN Yogibo Max vintage」の新商品と併せ、以下の既存コラボ商品もMOOMIN SHOP 楽天市場店にてお求めいただけます。

・MOOMIN Yogibo Hugger ムーミン \77,000（税込）

・MOOMIN Yogibo カラークッション 各\6,930（税込）

ムーミン アクアブルー／スナフキン ライムグリーン／リトルミイ オレンジ

・誕生の製作秘話

｜製作のきっかけと経緯 ────「商品」から「シリーズ」へ

昨年第一弾としてリリースした「MOOMIN Yogibo Hugger ムーミン」に大きな反響をいただき、続く線画を活かしたカラークッションもギフトとして好評を博しました。

こうした反応を受け、コラボレーションを「商品」から「シリーズ」へと昇華させたいという思いから、今回の企画が生まれました。

｜開発のこだわり ────ムーミン谷の世界観を、部屋に宿らせるまで

Yogiboの王道人気商品「Yogibo Max」とのコラボレーションは念願でした。部屋への存在感が大きい商品だからこそ、大人のインテリアとして取り入れやすい仕上がりを意識しています。ワンポイントではなく総柄とし、トーベ・ヤンソン自身のビンテージパターンを落とし込むために、プリントの素材やパターンの大きさについてテストプリントを繰り返しました。毎日使う家具としてカバーの洗濯が可能な実用性にもこだわっています。「Yogibo Support」については、ニョロニョロの形状を存分に活かしながら、Yogibo本来の計算された仕様はそのままに仕上げました。

- MOOMIN SHOP 楽天市場店 担当者より

｜想いを込めて ────極上のリラックスを、「ムーミン」と。

Yogibo Maxには、「ムーミン」の作者トーベ・ヤンソンがテキスタイルのために製作した美しいパターン柄をデザイン。ムーミン谷の空気感や北欧テイストを感じる色彩やモチーフは自然とインテリアになじみます。Yogibo Supportは、人気のニョロニョロの形を活かしたデザインで、さりげなさもありつつ、インパクトのある形状の商品になりました。特別な商品で極上のリラックスタイムをお楽しみください。快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」と、フィンランド生まれの物語のキャラクター「ムーミン」の世界観がひとつになった特別な商品を、ぜひ日常のくつろぎに取り入れてみてください。- 株式会社ライツ・アンド・ブランズ 担当者より

・MOOMINについて

「ムーミン」は、スウェーデン語系フィンランド人の作家トーベ・ヤンソン

（1914-2001）によって生み出されました。トーベが描いた小説、コミックス、絵本をはじめ、それらをもとにしたグッズ、スポット、アニメーションなどは世界中で愛され続けています。

・MOOMIN SHOP 楽天市場店について

ムーミングッズを取り入れた心地よいライフスタイルを提案するムーミン公式オンラインショップ「MOOMIN SHOP 楽天市場店」。ムーミンなくらしを彩ってくれるアイテムや「楽天市場店限定商品」を販売中です。「楽天ポイント」が貯まって使えるほか、\3,980（税込）以上のお買い上げで送料無料です。また、今回のYogiboとの新作コラボ商品は2026年7月20日（月）までにご予約注文をいただければ、年に一度の記念日である2026年8月9日（日）「ムーミンの日」までにお届けいたします（予定）。

【公式SHOP：https://www.rakuten.co.jp/shop-moomin/】

・Yogiboについて

ビーズソファをはじめ、インテリア家具・生活雑貨などリラックスアイテムを取り扱うライフスタイルブランド。Yogiboのビーズソファは従来型のビーズクッションとは異なり、1つでベッド・ソファ・リクライナー・チェアなど、用途に合わせて形状を自由に変化させることができます。デザイン性も高い最先端のインテリアとして、ご自宅だけでなくホテルや温泉旅館、キャンプやグランピング施設、オフィスでのビジネスシーンなど、さまざまな場所で活用いただいています。現在、世界7ヶ国で展開しております。

■ 社会とのパートナーシップ

日本国内においては、プロeスポーツチーム「REJECT」や全日本モトクロス参戦チーム「マウンテンライダーズ」のスポンサーを務めるほか、ライブハウスのネーミングライツ取得など、スポーツ・音楽・文化を応援する多彩な活動を展開しています。

【Yogiboパートナーシップ：https://yogibo.inc/csv/ 】

■ コラボレーションによる価値創造

Yogiboは、国内外のIP（知的財産）を持つ企業とのコラボレーションを積極的に展開しています。これまでにも「ディズニー ミッキー アンド フレンズ」や「スター・ウォーズ」など、世界的ブランドとの共同開発を通じて、Yogiboならではの快適さとデザイン性を融合してきました。

今後も、パートナー企業とのコラボレーションを通じて、互いの強みを掛け合わせながら、新しい価値を生み出す“共創”を推進してまいります。

【Yogibo法人様サービス：https://yogibo.inc/business 】

■ サステナビリティ活動

社会課題解決に取り組む団体にYogiboが広告を出稿し、それを活動原資として還元する新しい広告の仕組み「TANZAQ（タンザク）」プロジェクトのほか、「センサリールーム」のプロデュース・普及活動、被災地への支援活動など、事業を通じて“ストレスのない社会の実現”を目指しています。

【Yogibo Social Good「TANZAQ（タンザク）」：https://tanzaq.jp 】

・会社概要

会社名：株式会社 Yogibo

代表者：代表取締役社長 井形 剛士

所在地：

・東京本社：〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル11F

・大阪オフィス：〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-6-5 銀泉備後町ビル2F

・名古屋オフィス：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-28-11 名古屋ゼロゲート2F

設立： 2002年2月1日

事業内容：

・快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）(https://yogibo.jp/)」

・持続的な社会課題解決を目指す広告「TANZAQ（タンザク）(https://tanzaq.jp/)」

・ Yogiboの哲学を、手の届く品質で届ける「YGB（ワイジービー）(https://ygb.jp/)」