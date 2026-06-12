孤独な経営から、共創する経営へ。AIを味方にした経営者の新・拠点が、渋谷に誕生。

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都品川区、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）が協力しているAI田淵塾は、生成AI時代における「経営者同士の信頼関係」と「共創」をテーマにした無料コミュニティを立ち上げ、2026年6月20日（土）に東京都渋谷区にてキックオフイベントを開催いたします。

近年、生成AIの急速な進化により、知識や情報へのアクセスは容易になりました。一方で、経営者や個人事業主の多くが、「本音で相談できる仲間がいない」「交流会に参加しても名刺交換だけで終わる」といった孤独感を抱えています。

AI田淵塾では、“AI時代だからこそ、人と人とのつながりに価値がある”という考えのもと、単なる情報交換ではなく、「応援し合える関係性」を築くコミュニティづくりを目指しています。

開催概要

日時：2026年6月20日（土）14:00～17:30、7月11日（土）14:00～17:30 ※終了後、懇親会も予定（18:00～20:00）

場所：東京都渋谷区宇田川町11-1 柳光ビル別館3階（渋谷駅 徒歩8分） ※詳細は登録時にご案内

参加費：無料

定員：先着30名様限定

懇親会：終了後、近隣飲食店で開催予定（参加は任意）

主催：AI田淵塾

申込：下記サイトからご登録ください

https://ai.tabuchi-masterschool.com/p/yOhzHRuyWFEh?ftid=Kjsc0h2CYb9Y

プレ勉強会で自然発生した「応援の輪」

2026年5月14日、正式キックオフに先立ちプレ勉強会を渋谷で開催しました。20代～80代、経営者・個人事業主・士業・会社員まで、幅広い方々が集まりました。

多くの交流会では、名刺を交換してそれで終わり--そんな経験をされた方も多いはずです。

しかし、この日は違いました。

勉強会が終わると、参加者同士の対話の中から、自然に声が上がりはじめました。

「ぜひ紹介したい企業がある」

「その活動を広めたい」

「運営を手伝いたい」

主催者が依頼したわけではありません。参加者同士の対話の中から、自然に生まれた応援の輪でした。

AI田淵塾コミュニティが目指すのは、「何かを得る場所」だけではなく、「誰かを応援したくなる場所」です。

当日プログラム（予定）

- AI田淵塾 塾長 田淵義朗

【AI時代のブランディング戦略セミナー】

～田淵の手の内をすべて公開～

AIが溢れる時代に「あなた」を選んでもらうための、差別化とブランド構築の実践論。情報発信に悩む経営者・個人事業主に向けて、これまで公開してこなかった手法をすべてお伝えします。

- AI田淵塾 講師 辻瑞生

【Claude Codeで「執筆編集マシン」を作ろう】

～AIっぽさを消し、あなたの言葉で語る執筆環境の構築～

「AIに書かせると、どれも同じ文章になる…」その違和感の正体と解決策を実演。あなたの過去データ・音声メモ・執筆資産を学習し、あなたらしく育つ執筆環境の作り方をお伝えします。辻が画面を動かしながらすべて実演。「こんなことができるのか」という驚きと、すぐに試せるヒントを持ち帰っていただけます。

- 参加者同士の交流・ネットワーキング

【「みんなで勝つ」を実践する場】

肩書きや年齢を超えて、本音で語り合える時間。AI田淵塾コミュニティの合言葉「みんなで勝つ」を体感する最初の一歩です。

田淵からのメッセージ

AIの時代だからこそ、人間にしかできないことがあります。

それは--人を信頼し、人を応援し、人と共に価値を生み出すこと。

5月14日のプレキックオフでは、まさにそれが起きました。参加者同士が自然に紹介し合い、応援し合い、「手伝いたい」という声まで生まれました。

AI田淵塾コミュニティは、「みんなで勝つ」を合言葉に、生身の人間同士の交流と対話を大切にしながら、一人ではできない挑戦を仲間と実現する場として育てていきたいと思っています。

孤独な経営から、共創する経営へ。あなたの新しい一歩を、ここから。

主催者情報

AI田淵塾（株式会社ソーシャルメディアリスク研究所）

お問合せ tabu＠e-secure.jp

【主催者プロフィール：田淵 義朗（たぶち よしろう）】

AI田淵塾 塾長

元宝島社編集者。出版プロデューサー。情報セキュリティコンサルタント。株式会社ソーシャルメディアリスク研究所 代表取締役。

出版社時代から一貫して「人の想いを言葉にし、人と人をつなぐ」仕事に携わる。2023年秋に「AI田淵塾」を開校し、50代～80代を中心に200名以上が在籍。近年は「AIの進化だからこそ人間同士の対話と信頼関係の価値が高まる」という信念のもと、「みんなで勝つ」を理念に掲げた経営者コミュニティの立ち上げに取り組む。

【講師プロフィール：辻 瑞生（つじ みずき）】

AI田淵塾 講師

株式会社Ethos 代表取締役。AIシステムクリエイター。執筆マシン制作講座 担当。

最先端AIを活用した業務自動化・コンテンツ制作の仕組みづくりを専門とする。「難しいコードなしに、自分だけのAI執筆環境を育てる」実践的な手法で、多くの経営者・個人事業主から支持を集める。Claude Codeを用いた「自分専用の執筆編集マシン」構築ワークショップを担当。

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

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