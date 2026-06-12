【お中元・夏ギフト】新作アイスや生チョコサンドが続々登場！横浜発クラフトチョコレート専門店VANILLABEANSの夏限定スイーツを6月18日(木)より実店舗でも販売開始

チョコレートデザイン株式会社

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）は、オンラインショップで先行販売中のお中元や夏ギフトにも最適な新作スイーツを、6月18日(木)より実店舗でも販売開始いたします。

今年は、人気No.1の生チョコクッキーサンド「ショーコラ」より、夏を感じる新作フレーバー2種が登場。また、暑い季節にもお楽しみいただける“カカオが主役”の自家製アイス「VANILLABEANS THE ICE」をリニューアルし、新シリーズを展開いたします。お世話になった方への夏の贈り物にはもちろん、ご家族やご友人との団らん、ご自宅でのひとときにもおすすめのラインナップです。

お中元や夏の贈り物におすすめの新作スイーツギフト

サマーギフト4個入サマーギフト8個入

商品名「サマーギフト」4個入/8個入【リニューアル】

価格：4個入 1,987円(税込) 8個入 3,974円(税込)

VANILLABEANSで20年以上愛される看板商品、生チョコクッキーサンド「ショーコラ」の4種フレーバーを詰め合わせた季節限定のセット。定番のビターチョコレート『マイルドカカオ』、ミルクチョコレート『リッチミルク』に加え、夏にぴったりの爽やかな新フレーバー『ココナッツパイン』『塩バニラ』が初登場。冷やしても、室温に戻してもおいしくお召し上がりいただけます。ご家族やご友人へのプレゼント、お世話になった方への夏のご挨拶にもおすすめです。

サマーギフト4個入サマーギフト8個入

内容：

ショーコラ・マイルドカカオ、ショーコラ・リッチミルク、ショーコラ・ココナッツパイン(新作)、ショーコラ・塩バニラ(新作)

※4個入は各1個、8個入は各2個

販売期間：

【オンラインショップ】2026年6月1日(月)～7月31日(金)

【実店舗】2026年6月18日(木)～8月19日(水)

※いずれも数量限定、なくなり次第終了

販売場所：

【オンラインショップ】公式サイト、楽天市場店、Yahoo!ショッピングサイト、Amazonストア、au PAY マーケット(4個入のみ)

【実店舗(4個入のみ)】みなとみらい本店、川崎店、ロースタリーハンマーヘッド、ベイサイド、ロースタリートーキョー、テラスモール湘南店、新横浜店、ららぽーと海老名店、横浜高島屋店

ご自宅用にもおすすめの単品ラインナップ

商品名「ショーコラ・ココナッツパイン」【新作】

価格：496円(税込)

ホワイトチョコレートのガナッシュに、ココナッツミルク、ドライパイナップルを合わせたトロピカルな新フレーバー。ココナッツの甘い香りと、ごろっとしたパイナップルの食感がアクセントに。南国を思わせるフルーティーな味わいが口いっぱいに広がります。

※香り付けに洋酒を使用しています。

販売期間：

【オンラインショップ】2026年6月1日(月)～7月31日(金)

【実店舗】2026年6月18日(木)～8月19日(水)

※いずれも数量限定、なくなり次第終了

販売場所：

【オンラインショップ】公式サイト

【実店舗】みなとみらい本店、川崎店、ロースタリーハンマーヘッド、ベイサイド、テラスモール湘南店、新横浜店、ららぽーと海老名店、横浜高島屋店

商品名「ショーコラ・塩バニラ」【新作】

価格：496円(税込)

コク深いホワイトチョコレートにバニラを合わせ、沖縄県産の海水塩をアクセントに使用した新フレーバーです。塩味がホワイトチョコレートの甘さを引き立てます。ガナッシュのまろやかな甘みとココアクッキーのほろ苦さが調和した、バランスの良い味わいに仕上げました。

販売期間：

【オンラインショップ】2026年6月1日(月)～7月31日(金)

【実店舗】2026年6月18日(木)～8月19日(水)

※いずれも数量限定、なくなり次第終了

販売場所：

【オンラインショップ】公式サイト

【実店舗】みなとみらい本店、川崎店、ロースタリーハンマーヘッド、ベイサイド、テラスモール湘南店、新横浜店、ららぽーと海老名店、横浜高島屋店

夏限定のカップアイスに新シリーズが登場

VANILLABEANS THE ICE 12個入

商品名「VANILLABEANS THE ICE」6個入/12個入【リニューアル】

価格：6個入 4,000円(税込)～ 12個入 7,240円(税込)～

※オンラインショップは送料無料

※実店舗では単品のみ販売：単品 540円(税込)

世界各国から厳選したカカオ豆を丁寧にローストし、それぞれのカカオ豆の個性を閉じ込めた“カカオが主役”のアイス「VANILLABEANS THE ICE」。今年は、トッピングとの組み合わせを楽しめる“on（オン）”シリーズが新登場。

濃厚な生チョコをトッピングした『リッチビター on ガナッシュ』、ミルクチョコレートアイスに爽やかな柑橘ソースを合わせた『リッチミルク on 夏みかん』、ホワイトチョコレートアイスに甘酸っぱいベリーソースを重ねた『リッチホワイト on ベリー』の3種類に加え、12個入限定で、エクアドル産の希少なアリバカカオを使用した『リッチエクアドルカカオ』をご用意いたしました。

リッチビター on ガナッシュリッチミルク on 夏みかんリッチホワイト on ベリーリッチエクアドルカカオ

内容：

【6個入】

VANILLABEANS THE ICE・リッチビター on ガナッシュ×2個

VANILLABEANS THE ICE・リッチミルク on 夏みかん×2個

VANILLABEANS THE ICE・リッチホワイト on ベリー×2個

【12個入】

VANILLABEANS THE ICE・リッチビター on ガナッシュ×3個

VANILLABEANS THE ICE・リッチミルク on 夏みかん×3個

VANILLABEANS THE ICE・リッチホワイト on ベリー×3個

VANILLABEANS THE ICE・リッチエクアドルカカオ×3個

※実店舗では単品のみ販売いたします。店舗により取扱いフレーバーが異なります。

販売期間：

【オンラインショップ】2026年6月1日(月)～9月22日(火)

【実店舗】2026年6月18日(木)～8月19日(水)

※いずれも数量限定、なくなり次第終了

※実店舗では、店舗やフレーバーにより販売期間が異なります。

販売場所：

【オンラインショップ】公式サイト、楽天市場店、Yahoo!ショッピングサイト、Amazonストア

【実店舗(単品のみ)】みなとみらい本店、川崎店、ベイサイド、テラスモール湘南店、ららぽーと海老名店

※実店舗では、店舗により取扱いフレーバーが異なります。

VANILLABEANS THE ICE 12個入リッチビター on ガナッシュリッチホワイト on ベリー

横浜発、カカオの個性が香るアイス

横浜発のクラフトチョコレート専門店が本気で作った、"カカオが主役"のアイス「VANILLABEANS THE ICE」は、世界各国から厳選したカカオ豆を丁寧にローストし、豆の個性を閉じ込めました。フルーティーな酸味、ナッツのような香ばしさ、ビターな余韻。一口ごとに広がる、チョコレートの新しい表情をお楽しみいただけます。横浜市内のチョコレート工房から、クラフトチョコレートの味わいをアイスに仕上げてお届けします。

VANILLABEANS（バニラビーンズ）について

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立し、オンラインショップでの販売からスタートした、横浜発のクラフトチョコレート専門店です。現在は横浜みなとみらいを中心に、カフェを併設した実店舗を複数展開しています。

また、サステナブルな取り組みを長年続けており、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援を行う「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中です。2024年から2026年までに、初めて自分の農園を持つ若者農家へ合計約9,500本のカカオの苗木を提供し、持続可能なカカオ生産を支援しています。



「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」は、VANILLABEANS製品の売上金の一部を支援金に充てながら、経済的に厳しい状況にある若者カカオ農家を中心にサポートする取り組みです。提供したカカオの苗木を約3年かけて栽培・収穫し、農家の収益につながるまでを日本国内のお客様とともに支援・応援することを目的としています。また、収穫されるカカオ豆は当店でチョコレートに加工し、「Farm to Bar」製品として展開することを目指しています。

■公式サイト：https://www.vanillabeans.yokohama/

■公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/vanillabeans_official/

・X：https://x.com/vanillabeans_mm

・Facebook：https://www.facebook.com/vanillabeansyokohama/