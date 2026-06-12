1on1面談をAIで可視化し、管理職の面談改善と現場課題の早期発見を支援する事例LPを公開

株式会社シーグリーン

株式会社シーグリーンは、1on1面談の記録・要約・分析をAIで支援する「AI1on1音声認識システム」の導入事例LPを公開しました。

本LPでは、プレイングマネージャーの負担が大きく、1on1面談が形骸化しやすい中小企業において、AIによる面談内容の可視化と第三者サポートにより、管理職の面談改善や現場課題の早期発見につなげた事例を紹介しています。

▼特設ランディングページ（事例LP）はこちら

https://www.seagreen.co.jp/ai/

1on1面談は増えている一方で、「実施して終わり」になっていないか

近年、社員の成長支援や離職防止、組織内コミュニケーションの活性化を目的に、1on1面談を導入する企業が増えています。

1on1のよくある課題

一方で、特に中小企業では、管理職が通常業務とマネジメントを兼務するケースも多く、1on1面談が十分に機能しないという課題もあります。

例えば、現場では次のような状況が起こりがちです。

日々の業務に追われ、面談が後回しになる 「最近どう？」という確認だけで終わってしまう 上司が話しすぎて、部下の本音や課題を引き出せない 面談内容が記録されず、前回話した内容や課題が放置される 面談を実施しているものの、社員の行動変化や業務改善につながらない

1on1面談は、ただ実施するだけでは効果が出にくく、面談内容を記録し、振り返り、次の行動につなげる仕組みが必要です。

AIで面談内容を可視化し、管理職の面談改善を支援

今回公開した事例LPでは、株式会社シーグリーンが提供する「AI1on1音声認識システム」を活用し、1on1面談の内容をAIで記録・要約・分析することで、面談の質を改善していく取り組みを紹介しています。

本システムでは、面談音声をもとに、以下のような内容を可視化します。

面談内容の文字起こし 面談内容の要約 話し合われた課題や次回アクションの整理 上司と部下の発言バランスの確認 面談の傾向や改善ポイントの把握

これにより、これまでブラックボックス化しやすかった1on1面談を、客観的に振り返ることが可能になります。

AI音声分析

事例LPで紹介している内容

事例LPでは、実際の導入企業における活用イメージとして、以下のような内容を紹介しています。

事例1：株式会社テクノパルネット様

設備関連事業を展開する株式会社テクノパルネット様では、日々の業務に追われる中で、現場の課題や進捗確認が十分に整理されにくい状況がありました。

AI1on1音声認識システムを活用することで、面談内容を記録・要約し、次回確認すべき内容や現場の課題を整理。

面談後の振り返りを行いやすくすることで、管理職が部下との関わり方を見直し、業務改善につなげるきっかけとなりました。

事例2：製造業企業様

精密金属部品の製造加工を行う企業様では、評価や面談に対する不透明感があり、若手社員の不満や定着面での課題がありました。

AIによって面談内容を可視化し、第三者による支援を組み合わせることで、管理職が面談の進め方を見直し、社員との対話の質を高める取り組みを行いました。

単なるAI議事録ではなく、「面談改善」まで支援

AI1on1音声認識システムは、単に面談内容を文字起こしするだけのツールではありません。

重要なのは、AIで記録された情報をもとに、

「どのような対話が行われているのか」

「部下の課題や不安は拾えているのか」

「次回の行動につながる面談になっているのか」

を振り返ることです。

株式会社シーグリーンでは、AIによる面談データの可視化に加え、評価制度構築や1on1運用支援の知見を活かし、面談者へのフィードバックや運用改善のサポートも行っています。

これにより、1on1面談を「実施して終わり」にせず、社員の成長支援や現場課題の早期発見につなげることを目指しています。

担当者コメント

中小企業では、管理職がプレイヤー業務を担いながら部下育成も行っているケースが多く、1on1面談の必要性を感じていても、十分な時間や振り返りの仕組みを確保することが難しい現状があります。

また、面談は密室で行われるため、上司が部下の話を十分に聞けているのか、面談が次の行動につながっているのかを客観的に確認することが困難でした。

AI1on1音声認識システムは、面談内容を可視化することで、管理職自身が面談を振り返り、改善するためのきっかけを提供します。

今後も、AIと人のサポートを組み合わせながら、中小企業における1on1面談の定着と、社員の成長支援に貢献してまいります。

▼特設ランディングページ（事例LP）はこちら

https://www.seagreen.co.jp/ai/

【会社概要】

会社名：株式会社シーグリーン

所在地：〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通6-85 宇徳ビル4F

代表者：浅野一成

TEL：045-640-4117（代）

FAX：045-640-4119

事業内容：評価制度構築支援、クラウドサービス開発

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーグリーン

担当：HR事業部 山本

メール：inside@seagreen.co.jp