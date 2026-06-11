【開催レポート】プロマーケットからのステップアップ上場～最速上場の舞台裏をAlbaLink河田社長が語るIPO月例会を開催～

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は当社で運営する、本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティ「Next IPO Club」で、5月21日（木）に5月度Next IPO Club月例会を開催いたしました。

5月度は当会の卒業生であり、38社目のIPO達成企業で、2023年11月のTOKYO PRO Market上場からわずか２年でグロース市場へのステップアップ上場を実現した、株式会社AlbaLink（東証GRT5537）の代表取締役 河田 憲二 氏にご登壇いただきました。

IPOを当初想定していなかった中で上場を選択した河田社長の「プロマーケット上場の意思決定の裏側や、準備期間における想定外のトラブル」など、通常では表に出ないファクトベースでのリアルな上場準備プロセスを詳細に語っていただきました。

・なぜ「Next IPO Club月例会」を開催するのか

IPO業界はブラックボックス化が顕著であり、「〇〇らしいよ」「〇〇って聞いたことがある」といった出所不明な“都市伝説”が蔓延し、IPO準備企業の混乱を招く要因となっています。

当会では、とことん「最新の実例」と「歪曲されていない一次情報」を追求しています。

直近2年以内にIPOを実現した上場企業社長や上場準備に深く携わった役員の“本人談”のみをファクトベースで正しく回流させることで、IPOにおけるブラックボックス化と都市伝説を解消し、会員企業が健全なIPOを実現していただくためにNext IPO Club月例会を開催しています。

2017年7月から運営している当会からは、すでに一般市場へ39社、TOKYO PRO Marketへ5社が上場を果たしております。

・5月度Next IPO Club月例会概要

5月度の月例会ではAlbaLink（東証GRT5537）の代表取締役 河田 憲二 氏にご登壇いただきました。

同社は独自のWEBマーケティングを駆使し、日本全国の空き家や訳あり物件の買取・再販事業を展開する企業です。

2021年より上場準備を開始し、2023年11月にTOKYO PRO Marketへ上場、その後わずか2年弱で東証グロース市場へのステップアップ上場を果たしました。

いわゆる「証券難民」問題が叫ばれる中にいかにして最大手の野村證券を主幹事として迎え入れたのか、急成長する営業組織と厳格なコンプライアンス管理をどう両立させたのかなど、創業からIPOまでの軌跡を赤裸々に語っていただいた月例会となりました。

・セミナーハイライト

AlbaLink（東証GRT5537）河田社長

完全クローズドな当会において、IPO準備時の事例が共有されました。

・当日の様子

■「証券難民」状態からの〇〇〇〇との出会い■〇〇〇〇の急な変更と想定外のトラブル対応■〇〇決定交渉における〇〇〇〇との激戦■「予算達成」と「労務管理」のジレンマ■CFOの真の役割と“中の人”の活用Next IPO Club5月度月例会の様子

本セミナーを通じて河田氏が一貫して強調していたのは、「IPO準備は教科書的な知識では対応できない、生々しい現実がある」というお話です。

特に印象的だったのは「ほとんどの教科書的な問題は事業成長で解決できた」、「事業成長が全ての基盤となり、それが証券会社の判断や対応を大きく左右する」ということです。

上場後の変化について、河田氏は「ブロマーケットからのステップアップだったので、そこまで大きな変化はない」としながらも、「会える人が変わった」「株主とのコミュニケーションが取れるようになった」という新たな景色を見ることができたと語っています。

ファクトベースの具体的なIPO準備のノウハウは上場を目指すすべての企業にとって、極めて価値の高い学びになったと確信しています。

Next IPO Clubについて :https://next-ipo-club.jp/

・今後のスケジュール

【6月度】株式会社ベーシック（東証グロース519A）代表取締役 秋山 勝 氏

2026年3月25日上場

B2Bマーケティングツール「ferret One」等のフロントオフィスDX支援

【7月度】NE株式会社（東証グロース441A）執行役員CFO 冨山 幸弘 氏

2025年11月4日上場

EC一元管理プラットフォーム「ネクストエンジン」の開発・運営

・コミュニティへのご参加・お問合せについて

「Next IPO Club」では、本気でIPOを目指す上場準備中企業様を募集しております。

ネットや噂に流されない「生きた一次情報」の獲得や、経営陣のインプットの場としてご興味をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください！

・Next IPO Club 詳細ページ：https://next-ipo-club.jp/

・お問合せフォーム：https://next-ipo-club.jp/contact/

資料請求はこちらから :https://next-ipo-club.jp/documentrequest/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=NIC_document_requestご興味のある方はお気軽にお問い合わせください

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/