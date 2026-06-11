オークリーからMUZM ScarとSuture Jacketがペアになった限定コレクターズセットが誕生

ルックスオティカジャパン株式会社

オークリー（Oakley）が、MUZM Scar（ミュージアム スカー）とSuture Jacket（スーチャージャケット）を組み合わせた限定コレクターズセットを発売。時代を象徴するデザインを蘇らせます。再解釈されたMUZM Scarと、その伝統を受け継ぐ新デザインのSuture Jacketをペアにしたこのセットは、過去の革新から未来の表現へと直接つながる系譜を辿っています。2つのモデルを組み合わせることで、最先端のデザインが世代を超えていかに進化していくのかを浮き彫りにし、未来への青写真を描き出しています。

今回のリリースの中心となるMUZM Scarは、鮮やかなエレクトリックブルーカラーで再構築され、オークリーのデザイン史における重要な瞬間を彷彿とさせます。2001年に初めて登場したScarは、ハイカーブのシルエットと独特なメタルヒンジ機構を組み合わせた異素材ミックス構造で、革新的なデザインを生み出しました。この復刻版はオリジナルモデルに忠実でありながら、最新の技術を搭載。軽量のO Matter(TM)（オーマター）フレームと耐久性に優れたメタルヒンジを採用し、より洗練された仕上がりとなっています。

Plutonite（プルトナイト）素材で構成されたPrizm(TM)（プリズム）レンズは色彩とコントラストを際立たせ、99.9%以上のUVカット機能を発揮します。

これと併せて、大胆なX-Silver仕上げのデザインで登場するSuture Jacketが、Jacketファミリーの新たな一章を刻みます。2000年代初頭のオークリーのデザインにヒントを得て、ScarからインスパイアされたSuture Jacketは、クラシックなハイカーブフォルムを最新のレンズで再解釈し、クリアな視界と優れたカバー力を実現しています。透明なシリコン製テンプルチップにはスパイクのディテールを施し、グリップ力を最大限に高めます。また、Unobtainium(R)（アンオブタニウム）ノーズパッドがずれを防ぎ、一日中快適なフィット感を提供します。

どちらのフレームにもPrizm(TM) サファイアレンズが搭載されており、色彩とコントラストを高めるとともに、時代を超えたオークリーの革新性が一貫して表現されています。このセットは、アーカイブから受け継がれた革新のDNAと現代的な解釈による進化が融合し、オークリーを象徴する二つの異なる時代をひとつのストーリーとして結びつけます。

限定版OAKLEY MUZM ScarとSuture Jacketのセットは、6月12日より公式オンラインストア（Oakley.com(https://www.oakley.com/ja-jp)）、オークリーストア 渋谷、および一部のオークリー正規取扱販売店にて販売開始となります。

素材ダウンロードはこちらから(https://cdn.assets.prezly.com/ae7218d3-451a-49e4-8bb5-75cfcee651de/-/inline/no/OAKLEY%C2%AE%20MUZM%20SCAR%20&%20SUTURE%20JACKET%20IMAGES.zip)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9kJ9uf60o4k ]

＜オークリーについて＞

1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリー（Oakley）は、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドです。900件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドのひとつとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。卓越したクリアな視界と精密さ、耐衝撃性、紫外線からの保護を特徴とする、オークリーの誇る High Definition Optics(R)（ハイデフィニションオプティクス）のテクノロジーは、ブランドのすべてのサングラス、度付アイウェア、プレミアムなゴーグルに採用されています。スポーツ用アイウェアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けた製品を展開しています。オークリーは、エシロールルックスオティカのブランドです。

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