【名古屋】幻想的な“青の世界”に癒される！名古屋港水族館チケット付きプラン『STRINGS AQUA ROOM』

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）は、2026年1月21日（水）で開業10周年を迎えました。

愛知県で人気の観光スポット、名古屋港水族館のパートナーシップホテルであるストリングスホテル 名古屋では、入館チケット付きの宿泊プランを2026年9月30日（水）までの夏季限定で販売いたします。宿泊部屋は、名古屋港水族館の生き物のオリジナル動画が流れ、まるで水の中にいるかのような没入感のあるコンセプトルーム「STRINGS AQUA ROOM」を1日1室限定でご用意。ライトアップされた荘厳な大聖堂、室内の無数のきらめきに優しく包まれた幻想的な癒しの空間を演出します。

ご家族や恋人、ご友人との夏の思い出に残る、非日常感あふれる時間をごゆっくりお楽しみいただけます。

販売概要

▲宿泊部屋イメージ

■販売期間：2026年9月30日（水）まで

■料金：15,631円～／1名 （消費税込・サービス料15%込）

■お部屋タイプ：デラックスチャペルビューツイン（1日1室限定）

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_11523/

■お問合せ：052-589-0577（宿泊代表）

■プラン特典：

１.水族館をイメージしたコンセプトルーム「STRINGS AQUA ROOM」にご宿泊（大聖堂ビュー確約）

※室内では名古屋港水族館の生き物たちのオリジナルショート動画もお楽しみいただけます。

２.名古屋港水族館チケット（有料人数分）

※4歳以上の添い寝のお子様はフロントにてお買い求めいただけます。（幼児：400円／ 小・中学生：810円）

※チケットに有効期限はございません

▲装飾イメージ▲装飾イメージ

■オプション：フォトジェニックレストラン「Ristorante Mare Blu （リストランテ マーレ ブルー）」ディナー

泡のように揺れるバルーンと神秘的な青に包まれる空間は、海を思わせるフォトジェニック空間。料理長監修の本格イタリアンと、自由に楽しめるフォトブースやプリントシール機など記憶にも形にも残る、夏季限定オープンのレストラン。

開催日：

2026年7月：10日（金）／12日（日）／17日（金）／24日（金）／30日（木）

2026年8月：7日（金）／11日（火・祝）／13日（木）／14日（金）／16日（日）／20日（木）／21日（金）／23日（日）／27日（木）／28日（金）／30日（土）

※詳しくは公式HPをご覧ください。

料金：7,300円～／1名（消費税込・サービス料15%込）

HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_16531/

＜名古屋港水族館＞

▲会場イメージ▲料理イメージ

名古屋港水族館は1992年に開館した南館と、2001年に増設された北館の2つの展示施設に加え、カメ類繁殖研究施設の建物から成ります。総水量は25,000㎥以上、日本最大級の展示面積を誇る

館内では、約500種50,000点もの生き物たちと出会うことができます。年間約200万人もの方が訪れるまさに日本最大級の水族館です。

■所在地：〒455-0033 愛知県名古屋市港区港町1番3号

■営業時間：9：30～17：30（最終入館は閉館の1時間前）

※ゴールデンウィークや夏休み期間（7月下旬～8月）は9：30～20：00

■休館日：毎週月曜日 ※ただし、祝日の場合は翌日が休館日

※ゴールデンウィークや7～9月・年末年始・春休み期間は無休

■HP：https://nagoyaaqua.jp/

ホテル概要

▲ロゴマーク▲名古屋港水族館▲ホテル外観イメージ

■所在地：〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

■電話番号： 052-589-0577（ホテル代表）

■客室数：126部屋（全7種類のルームタイプをご用意）

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/