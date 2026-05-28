株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間、ベルサール秋葉原にて「GiGO EXPO 2026」を開催します。その第二弾情報として、ステージイベント追加情報と、協賛企業・団体の出展ブース情報を公開します。 第一弾情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001137.000034930.html

「GiGO EXPO 2026」熱狂の万博、開幕！

国内で約420店舗のアミューズメント施設「GiGOグループのお店」を運営する当社は、昨年、初の試みとして“ZERO(0)”を冠して行った「GiGO EXPO ZERO」に引き続き、「GiGO EXPO 2026」を6月20日(土)・21日(日)の2日間、ベルサール秋葉原の１F・B1Fにて開催します。

第二弾情報公開！B1F「メインステージ」のステージプログラム

B1F「メインステージ」は、すべて事前抽選による予約制(一部有料)で全8ステージを予定しており、既に5ステージを公開しています。今回の第二弾情報では、注目の残り3ステージに加え、オールナイトで行われるGiGO EDGE主催ポーカートーナメントの特別企画を公開します。 【申込受付期間】：2026年5月28日(木)12:00～6月7日(日)23:59 【第二弾情報、対象ステージ一覧】 ●6月20日(土)14:00～14:30 GiGOコラボカフェ秋葉原10周年 ラブライブ！スペシャルトークショー ●6月21日(日)11:30～12:30 スペシャルVSINGステージ ●6月21日(日)16:00～16:30 澤村光彩 スペシャルライブ ステージごとの申込詳細は、イベント公式サイトをご確認ください。 イベント公式サイトURL: https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo/stage-program また、6月5日(金)公開予定【第三弾情報】では、1F「パフォーマンスステージ・ミニステージ」のプログラムや「秋葉原での地域イベント」などを紹介します。第三弾情報をお楽しみに！

観覧申込(事前抽選)対象ステージイベント

■6/20(土)14:00～14:30 ◆GiGOコラボカフェ秋葉原10周年 ラブライブ！スペシャルトークショー

GiGOコラボカフェ秋葉原の10周年を記念したスペシャルトークショーを「GiGO EXPO 2026」で開催！ラブライブ！シリーズと共に歩んだ10年の歴史を振り返るトークや、ファン参加型企画、最新情報の発表など、ここでしか体験できない内容をお届けします。感謝の想いを込めた特別なひとときをぜひ会場でお楽しみください。 【出演者】：新田恵海、内田 彩 【MC】：吉田尚記

■6/21(日)11:30～12:30 ◆スペシャルVSINGステージ

VSING日本代表の2名と「VSING渋谷」での予選を勝ち上がった上位4名がステージにてパフォーマンスを披露！ 【出演者】：赤飯、とぅーし 【MC】：吉田尚記

■6/21(日)16:00～16:30 ◆澤村光彩 スペシャルライブ

総フォロワー数150万人！人気TikToker澤村光彩によるスペシャルライブステージ。TikTokとは一味違う彼女を見逃すな！ 【出演者】：澤村光彩

GiGO EDGE主催の特別企画

■6/20(土)17:00～17:30 ◆GiGO EDGE スペシャルトーク&ライブ ※1F・予約不要

GiGO EDGE公認アンバサダーの「西尾夕香」、「相良茉優」によるトーク＆ライブステージ♪ GiGO EDGEが展開する夜のエンタメをご紹介！！ 【出演者】：GiGO EDGE公認アンバサダー 西尾夕香、相良茉優 【MC】：吉田尚記

■6/20(土)20:30～30:00 ◆GiGO POKER FES ※B1F・開催当日エントリー

「GiGO EXPO 2026」は夜も終わらない・・・。20:30よりGiGO EDGE主催のポーカートーナメントを開催！メインのトーナメントを含め4トーナメントを開催します。MCは契約プロの「ななちゃら」。公認アンバサダーの「西尾夕香」、「相良茉優」もトーナメントに参加します。 会場で皆様のエントリーをお待ちしております。 【出演者】：西尾夕香、相良茉優 【MC】：ななちゃら

会場MAPと出展ブースを公開！

会場の1Fは、どなたでも無料で入場・観覧できるエリアです。1Fの「出展ブース情報」や「会場MAP」は、下記URLにて公開。詳細は、随時更新します。 出展ブース情報URL：https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo/goods-exhibition

出展ブース紹介・各社コメント

■GiGOブース 6月以降に登場するGiGO限定プライズのサンプルや、限定キャンペーンの先行公開、展示など、アミューズメントの最新情報をいち早くお届け。 ■fanfancy+ with GiGO あなたの”好き”にぴったりなデザインが見つかるファンスタイルショップ「fanfancy+ with GiGO」の出展が決定いたしました♪アクリルフレームやカードケースなど、自分らしく飾って楽しめるアイテムを多数展開いたします！！ 本イベントでは、人気商品の中から選りすぐりの商品に加え『先行販売商品』もご用意♪また、2点購入ごとにノベルティをランダムで1点プレゼントしちゃいます！ぜひこの機会に商品をお近くでご覧になってみてくださいね！！皆様のご来店、心よりお待ちしております！※当日の販売方法につきましては、別途ご案内させていただきます。 ■株式会社フクヤ 株式会社アブストリームクリエイション様、ご協力のもと、「O-MENZ」のコラボブースを展開します！ fanfancy+とのコラボグッズ展開や、カプセルトイでの会場限定グッズの展開をご用意しています♪ また、メンバーの等身パネルの設置や今後展開予定のプライズのサンプルも展示予定です！ https://www.fancy-fukuya.co.jp/topics/202606o-menscampaign/ ■株式会社ブシロード ブシロードブースでは、人気作品の展示に加え、天使になりたいアクマの子「めあろ」の着ぐるみも登場します！ お気に入りの作品の世界を楽しみながら、「めあろ」との写真撮影もお楽しみいただけます。ぜひブシロードブースへお立ち寄りください！ https://bushiroad.com/ ■コベルコ建機株式会社 離れた場所から重機を操作できる、コベルコ建機の遠隔操作ソリューション「K-DIVE」。人・重機・現場をつなぎ、安全性と生産性を両立する現場DXのかたちを、シミュレーターで体験できます。ぜひ触ってみてください！ https://www.kobelco-kenki.co.jp/dx/kdive.html ■富士急ハイランド x ダイナモアミューズメント VRアトラクション「ほぼほぼジェットコースターV(ぶい)」を展示。富士急ハイランドの人気アトラクションがVRに！360度VR映像にMX4D®のモーションシートで各アトラクション特有の旋回や横揺れ、回転などを再現し、ジェットコースターならではの疾走感や爽快感を演出。本格的な絶叫体験を“仮想現実”で提供いたします。本ブースでは、一番人気の「FUJIYAMA」をご体験いただけます。 https://www.fujiq.jp/attraction/attraction_vr.html ■フリュー株式会社 2026年3月発売プリントシール機『CENTI:U』がプレイ可能！GiGO限定仕様プリコラボモードもご体験いただけます。また、GiGO限定のプライズを展示いたします。 https://www.furyu.jp/ ■システムサービス株式会社 システムサービスブースでは 2026年夏以降に登場予定のフィギュアを多数展示します！また初お披露目のアイテムも展示しますのでそちらもお楽しみに。 システムサービスブースにてお待ちしております！ https://fans.co.jp/ ■アニメユニバーシティコープ 『アニメユニバーシティコープ×feel.』アニメスタジオfeel.と合同初出展！TVアニメ「Summer Pockets」のグッズ販売を実施します。合わせて、購入者限定のイベントを実施予定となります。 詳細はHPをご確認ください。https://au-coop.jp/ ■COCOLLABO ココラボブースでは、「レーシングミク 2026Ver.」の新規商品をはじめ、多数作品のグッズをイベント先行で販売予定です！詳細は公式X(@cocollabo)で順次公開を予定しております。 会場限定の購入特典のご用意も予定しておりますので、ぜひお立ち寄りください♪ https://www.cocollabo.net/pages/gigoexpo2026 ■アイプリバズリウムパーク 展示詳細は、後日公開します。 ■かいじゅうせかいせいふく(株式会社 壽屋) かいじゅうたちが「GiGO EXPO 2026」をせいふく！？スペシャルアイテムやキャストサインの展示、カプセルトイ販売、"めら"や"ぐーすか"に会えるグリーティングを開催！ https://kaijyu-sekai.com/ ■株式会社キッズスターの社会体験アプリ「ごっこランド」 累計850万ダウンロード、年間2億回以上プレイされている子ども向け無料の社会体験アプリ「ごっこランド」が登場！200種類以上のお仕事ゲームから、GiGOのクレーンゲームを大型モニターで体験できます。アプリダウンロードでノベルティ進呈、オリジナルキーホルダーのガチャガチャもあるよ♪ https://www.kidsstar.co.jp/service ■株式会社タイトー タイトーがお届けするプライズぬいぐるみブランド「てちぬい」と物販ぬいぐるみブランド「どきゅーとぷち」のサンプルを展示。細部までこだわったデザインやサイズ感など実際にご覧いただける数少ない機会となっています。また、ブース内で実施するアンケートに回答された方にノベルティをプレゼント！ぜひお越しください！ https://www.taito.co.jp/ ■株式会社タピオカ 「GiGO EXPO 2026」に株式会社タピオカが初出展！！新規描き下ろしイラストを使用したグッズや人気のぬいぐるみシリーズを販売します♪取り扱いタイトルは画像をチェック！ https://sites.google.com/omiomi.co.jp/gigoexpo2026 ■中外鉱業株式会社 GiGO店舗にて2026年5月30日(土)～6月14日(日)に開催する、「天羽しろっぷ GiGO POP UP SHOP」の商品を「GiGO EXPO 2026」でも販売します！GiGO EXPO限定のスペシャルなイベントも準備中です。お楽しみに！ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/amausyrup_gigo/ ■株式会社マズル 「GiGO EXPO 2026」への出展が決定！会場限定の特典をご用意してお待ちしております！！ https://www.muzzle.co.jp/

「協賛企業・団体」情報

「GiGO EXPO 2026」には、日頃より「GiGOグループのお店」にご協力いただいている企業や地域の団体に加え、当社と同じく「株式会社GENDA」に属するグループ各社など、計24社の企業・団体が協賛として参加します。各社は、会場内のブース展示や物販、ステージや秋葉原の街を使ったイベントを展開します。 協賛企業・団体URL：https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo

■後援

株式会社フクヤ

■特別協賛企業

・株式会社ブシロード・株式会社セガ フェイブ・株式会社エイコー・株式会社チェリオジャパン ・株式会社 丸重舟橋商店・株式会社エール

■ブース出展・協賛企業

■協力企業

・株式会社富士急ハイランド・GOOD SMILE RACING・セーフィー株式会社・AKIBA観光協議会

「GiGO EXPO 2026」概要

●イベント名：「GiGO EXPO 2026」 ●主催：株式会社GENDA GiGO Entertainment ●後援：株式会社フクヤ ●会場：ベルサール秋葉原 1F/約275坪・B1F/約179坪・合計/約454坪 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル ●アクセス： 「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分(JR線) 「末広町駅」1または3番出口徒歩4分(銀座線) ●開催日時： 6月20日(土)10:00～18:00 ※B1Fのみ～30:00 6月21日(日)10:00～18:30 ●実施内容：ステージイベント、企画展示、グループ・取引先企業出展ブース、物販 ●イベント公式サイトURL：https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。