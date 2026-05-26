日本のバイオプラスチック市場規模、2034年までに25億8260万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は12.07%

日本のバイオプラスチック市場規模、2034年までに25億8260万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は12.07%