日本のバイオプラスチック市場規模、2034年までに25億8260万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は12.07%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350357/images/bodyimage1】
日本のバイオプラスチック市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のバイオプラスチック市場：製品別、用途別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のバイオプラスチック市場は2025年に9億2,650万米ドルに達し、2034年には25億8,260万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.07%です。関東地方が市場を牽引しており、これは日本最大の包装会社、食品メーカー、自動車OEMの本社が集中していることが要因で、これらの企業がサプライチェーンにおけるバイオプラスチックの早期導入を推進しています。生分解性セグメントが製品カテゴリーを支配しており、ポリ乳酸（PLA）が主要な生分解性バイオプラスチックの種類で、日本のバイオベース生分解性プラスチックセグメントの約30%のシェアを占めています。フレキシブル包装は最大の用途カテゴリーであり、日本の食品・飲料、小売、日用品セクターにおけるバイオプラスチック導入の主要な商業的推進力となっています。
バイオプラスチックは、従来の石油由来プラスチックの代替品として、トウモロコシデンプン、サトウキビ、キャッサバなどの再生可能な生物資源、その他のバイオベース原料から全部または一部が派生した、生分解性および非生分解性の幅広い材料群を包含します。日本では、バイオプラスチック市場は、国の持続可能性アジェンダ、特にプラスチック資源循環戦略や、海洋プラスチック汚染の削減と循環型経済の実現に向けた政府の取り組みにしっかりと組み込まれており、企業が認証済みのバイオベースおよび生分解性包装材や材料ソリューションへの移行を促す規制面および評判面でのインセンティブとなっています。この市場は、日本の厳格なプラスチック廃棄物削減規制枠組み、日本の大手産業グループにおける企業のゼロウェイストおよびスコープ3排出削減への取り組みの急速な拡大、そしてバイオポリマー技術の継続的なイノベーションによって牽引されており、バイオプラスチック代替品のコスト競争力、性能、商業的拡張性が着実に向上しています。
さらに、この市場は、東レ、帝人、カネカ、三菱ケミカルグループといった大手企業に集中する、日本が誇る世界トップクラスの高分子科学技術によっても形成されている。これらの企業は、次世代の生分解性ポリマーやバイオベースポリマーの開発に投資しており、日本は世界のバイオプラスチック・バリューチェーンにおいて、主要な消費国であると同時に革新国としての地位を確立している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bioplastics-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府の規制枠組みとプラスチック廃棄物削減義務
環境省が施行する日本のプラスチック資源循環法は、拡大生産者責任義務とリサイクル設計義務を定めており、日本の小売、食品サービス、消費財セクター全体で、従来の使い捨てプラスチックを認証済みのバイオベースおよび生分解性代替品に置き換える動きを加速させています。NatureWorks LLCは、日本のバイオベース生分解性プラスチック市場で約28%のシェアを占めており、急速に成長している日本の持続可能な包装セグメントにPLA樹脂を供給する同社のリーダーシップを反映しています。この市場地位は、化石燃料由来プラスチックに代わる認証済みの堆肥化可能な代替品に対する日本の規制需要の創出の強さに基づいています。日本バイオプラスチック協会（JBPA）のバイオマスマーク制度に基づく日本のバイオマスプラスチックの認証フレームワークは、消費者と企業の調達チームにバイオベース含有量の主張に対する信頼できる検証メカニズムを提供し、信頼性があり検証済みの持続可能性ソリューションとしてのバイオプラスチックに対する制度的信頼を強化しています。政府が掲げた2025年大阪万博の持続可能性に関する公約は、イベントのインフラやケータリング業務においてバイオマス由来の堆肥化可能な素材の使用を義務付けただけでなく、商業用バイオプラスチックの応用事例を広く紹介する場としても機能し、持続的な市場発展の勢いを生み出した。
日本のバイオプラスチック市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のバイオプラスチック市場：製品別、用途別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のバイオプラスチック市場は2025年に9億2,650万米ドルに達し、2034年には25億8,260万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.07%です。関東地方が市場を牽引しており、これは日本最大の包装会社、食品メーカー、自動車OEMの本社が集中していることが要因で、これらの企業がサプライチェーンにおけるバイオプラスチックの早期導入を推進しています。生分解性セグメントが製品カテゴリーを支配しており、ポリ乳酸（PLA）が主要な生分解性バイオプラスチックの種類で、日本のバイオベース生分解性プラスチックセグメントの約30%のシェアを占めています。フレキシブル包装は最大の用途カテゴリーであり、日本の食品・飲料、小売、日用品セクターにおけるバイオプラスチック導入の主要な商業的推進力となっています。
バイオプラスチックは、従来の石油由来プラスチックの代替品として、トウモロコシデンプン、サトウキビ、キャッサバなどの再生可能な生物資源、その他のバイオベース原料から全部または一部が派生した、生分解性および非生分解性の幅広い材料群を包含します。日本では、バイオプラスチック市場は、国の持続可能性アジェンダ、特にプラスチック資源循環戦略や、海洋プラスチック汚染の削減と循環型経済の実現に向けた政府の取り組みにしっかりと組み込まれており、企業が認証済みのバイオベースおよび生分解性包装材や材料ソリューションへの移行を促す規制面および評判面でのインセンティブとなっています。この市場は、日本の厳格なプラスチック廃棄物削減規制枠組み、日本の大手産業グループにおける企業のゼロウェイストおよびスコープ3排出削減への取り組みの急速な拡大、そしてバイオポリマー技術の継続的なイノベーションによって牽引されており、バイオプラスチック代替品のコスト競争力、性能、商業的拡張性が着実に向上しています。
さらに、この市場は、東レ、帝人、カネカ、三菱ケミカルグループといった大手企業に集中する、日本が誇る世界トップクラスの高分子科学技術によっても形成されている。これらの企業は、次世代の生分解性ポリマーやバイオベースポリマーの開発に投資しており、日本は世界のバイオプラスチック・バリューチェーンにおいて、主要な消費国であると同時に革新国としての地位を確立している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bioplastics-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府の規制枠組みとプラスチック廃棄物削減義務
環境省が施行する日本のプラスチック資源循環法は、拡大生産者責任義務とリサイクル設計義務を定めており、日本の小売、食品サービス、消費財セクター全体で、従来の使い捨てプラスチックを認証済みのバイオベースおよび生分解性代替品に置き換える動きを加速させています。NatureWorks LLCは、日本のバイオベース生分解性プラスチック市場で約28%のシェアを占めており、急速に成長している日本の持続可能な包装セグメントにPLA樹脂を供給する同社のリーダーシップを反映しています。この市場地位は、化石燃料由来プラスチックに代わる認証済みの堆肥化可能な代替品に対する日本の規制需要の創出の強さに基づいています。日本バイオプラスチック協会（JBPA）のバイオマスマーク制度に基づく日本のバイオマスプラスチックの認証フレームワークは、消費者と企業の調達チームにバイオベース含有量の主張に対する信頼できる検証メカニズムを提供し、信頼性があり検証済みの持続可能性ソリューションとしてのバイオプラスチックに対する制度的信頼を強化しています。政府が掲げた2025年大阪万博の持続可能性に関する公約は、イベントのインフラやケータリング業務においてバイオマス由来の堆肥化可能な素材の使用を義務付けただけでなく、商業用バイオプラスチックの応用事例を広く紹介する場としても機能し、持続的な市場発展の勢いを生み出した。