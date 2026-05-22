TASTE OF SOUND WAVE Readings with Live music『シャーロック・ホームズ＃６』が2026年7月17日(金)～2026年7月19日(日)に日経ホール（東京都中央区日本橋茅場町2-6-1 日経茅場町別館地下1階）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売予定です。

FC先行・ノサカラボ先行（抽選） 受付期間：5/23(土)10:00～5/31(日)23:59 オフィシャル先行（抽選） 受付期間：6/13(土)10:00～6/21(日)23:59 一般販売（先着） 受付期間：7/4(土)10:00～7/14(火)22:59

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■公式X https://x.com/nosakalabo ■ノサカラボFC（Nosakalabo Mystery Club） https://nosakalabo-mc.com/ ■公式HP https://nosakalabo.jp/sherlock-06/

レジェンド声優と生演奏・生効果音の豪華な競演！ ノサカラボ presents TASTE OF SOUND WAVE Readings with Live music 『シャーロック・ホームズ ＃６』 大人気シリーズの第6弾上演決定！ 株式会社ノサカラボ（東京都）は、人気シリーズ「TASTE OF SOUND WAVE Readings with Live music シャーロック・ホームズ」の第６弾を、２０２６年７月１７日（金）～１９日（日）日間、東京・日経ホールにて開催いたします。 レギュラーキャストにシャーロック・ホームズ役の山寺宏一、相棒のジョン・H・ワトスン役の水島裕、そして大塚明夫が務めます。更にゲストで谷山紀章、浅沼晋太郎（ダブルキャスト） 沢城みゆき、佐倉綾音（ダブルキャスト）といった豪華キャストを迎えてお届けします。 数多くの人気公演を手掛けてきた演出家・野坂実が、アーサー・コナン・ドイルが生み出した名探偵・シャーロックホームズを生演奏と生効果音で今回どう演出するのか。 どうぞご期待ください。 名探偵シャーロック・ホームズは、１８８７年にイギリスで初めて世に出ました。４つの長編小説、５６作品の短編小説が世に出ています。今回は孤独な自転車乗り、ぶな屋敷、黄色い顔をお届けいたします。ここでしか見ることのできない豪華なメンバー、生演奏、生効果音と共に、１３０年以上愛されるシャーロック・ホームズの魅力を余すところなくお届けいたします。

＜PROGRAM＞ ・孤独な自転車乗り ・ぶな屋敷 ・黄色い顔 ＜公演タイムテーブルおよび組合せ＞ 7月17日（金）14:00 山寺宏一 水島裕 谷山紀章 沢城みゆき 大塚明夫 7月17日（金）１８：００ 山寺宏一 水島裕 谷山紀章 佐倉綾音 大塚明夫 7月18日（土）１２：００ 山寺宏一 水島裕 浅沼晋太郎 沢城みゆき 大塚明夫 7月18日（土）１６：００ 山寺宏一 水島裕 浅沼晋太郎 佐倉綾音 大塚明夫 7月19日（日）１２：００ 山寺宏一 水島裕 浅沼晋太郎 沢城みゆき 大塚明夫 7月19日（日）１６：００ 山寺宏一 水島裕 浅沼晋太郎 佐倉綾音 大塚明夫

公演概要

TASTE OF SOUND WAVE Readings with Live music 『シャーロック・ホームズ＃６』 公演期間：2026年7月17日(金)～2026年7月19日(日) 会場：日経ホール（東京都中央区日本橋茅場町2-6-1 日経茅場町別館地下1階） ■出演者 山寺宏一 水島裕 大塚明夫 ＜ダブルキャスト＞ 谷山紀章（金曜のみ）／浅沼晋太郎（土日） 沢城みゆき（昼公演）／佐倉綾音（夜公演） ■スタッフ 構成・演出：野坂実 脚本：脚本：Writer's Dozen（須貝英／（ジェシカ）／小林燈人／吉次匠生） 原作：アーサー・コナン・ドイル 音楽監督：内門卓也 票券：ロングランプランニング 企画・製作 (株)ノサカラボ ■公演スケジュール 2026年 ７月１７日(金)１４:００ ／ １８:００ ７月１８日(土)１２:００ ／ １６:００ ７月１９日(日)１２:００ ／ １６:００ 受付開始４５分前 開場３０分前 ■チケット料金 １３，０００円（税込・全席指定） 当日券 １４，０００円

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