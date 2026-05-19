初夏のプリンス ワイキキに、3つの注目企画が登場

Prince Resorts Hawaii, Inc.

プリンス リゾーツ ハワイ インク【本社：米国ハワイ州ホノルル市郡、社長：山根茂樹】が運営する「プリンス ワイキキ」では、夏に向けて「ダイナミック サマーセール」、一夜限定の特別ディナー「Tsuki Maki: Wagyu and House of Suntory」、さらにプールサイドで楽しめる音楽アクティビティを展開します。Seibu Prince Global Rewards会員なら更にお得な「ダイナミック サマーセール」をはじめ、音楽とともにゆったりと過ごす午後、寿司・和牛・サントリーのペアリングによる特別な食体験など、プリンス ワイキキならではの多彩なハワイ滞在をご提案します。

【宿泊プラン】ダイナミック サマーセール「Seibu Prince Global Rewards」会員ならさらにお得な特別料金

今年の夏、全室オーシャンビューのプリンス ワイキキで、お得にご宿泊いただけるプランをご用意しました。「Seibu Prince Global Rewards」会員なら室料がお得な35％オフになります。

■予約期間

2026年5月19日～8月18日

■宿泊期間

2026年5月19日～2027年12月15日

■特典

全室オーシャンビューの客室が25％オフ

Seibu Prince Global Rewards会員なら

35%オフ, 更にリゾートチャージ半額

「Tsuki Maki: Wagyu and House of Suntory」寿司・和牛・サントリーによる一夜限りのペアリングディナー

100 Sails Restaurant & Barで一夜限りの特別ディナーが開催されます。「Tsuki Maki: Wagyu and House of Suntory」は、ワイキキのレストラン、Tsuki Makiのアンジー・リーシェフとプリンス ワイキキのブルック・タデナシェフによる特別なコラボレーション。見た目の美しさはもちろん、ひと皿ごとの完成度が高い一夜限りの特別ディナーです。寿司、和牛、そしてHouse of Suntoryのペアリングが織りなす、洗練された食体験を提案します。

開催日：6月17日／時間：18:00／料金：240ドル（税込）

■ペアリングメニュー

1.ホタテの手巻き寿司 × トキ・ハイボール

2.コナのカンパチとカウアイ産エビのアグアチレ × ハク・ウォッカサワー

3.和牛の手巻き寿司 × 山崎12年 オン・ザ・ロック

4.スモーク黒鱈の西京味噌焼き手巻き寿司 × 六ジン・ソルベ

5.宮崎産A5和牛ストリップロイン × 白州12年 ストレート

6.スネークリバーファームズ産アメリカン和牛ブリスケットの押し寿司 × AOオールドファッションド

プールサイドで楽しむ音楽アクティビティ。「R3mix」と「サンセットライブ」により、昼から夜へと続く上質なリゾート体験を提供します

プリンス ワイキキでは、プールサイドにて、時間帯ごとに異なる魅力をお楽しみいただける音楽アクティビティを展開しています。午後には、DJ KK、DJ Jemによる「R3mix」を実施し、洗練されたサウンドとともに、開放感あふれるリゾート空間を演出します。さらに夕刻以降は「サンセットライブ」を開催し、ワイキキの空と海が美しく移ろう時間帯に、より印象的で特別感のある滞在体験を提供します。昼と夜、それぞれの時間に寄り添う音楽演出を通じて、プリンス ワイキキならではのプールサイド体験を提案します。

「R3mix」（毎週土・日曜開催）

13:00～16:00／ヒナナバー 5階

■出演

（土曜日）DJ KK （日曜日）DJ Jem

「サンセットライブ」（毎週金・土・日曜日開催）

金曜日: 18:00～20:00

土曜日・日曜日: 17:00～19:00

ムリヴァイ デッキ 5階

【ホテル概要】

プリンス ワイキキ Prince Waikiki

100 Holomoana St. Honolulu, Hawaii 96815

TEL：808-956-1111 FAX：808-946-0811

日本国内電話予約：0120-00-8686（無料通話）

Prince Waikiki Japanese Website: http://jp.princewaikiki.com/

【プリンス ワイキキの日本語公式SNS】

＜Instagram＞

プリンス ワイキキの日本語公式インスタグラム(@princewaikikijp)はホテルの魅力だけではなく、

オアフ島の魅力、新しい情報などをご紹介しています。是非、フォローしてハワイ気分・プリンス ワイキキ気分を味わってください。

URL：https://www.instagram.com/princewaikikijp

＜LINE＞

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■プリンスリゾーツハワイインクについて

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドが管理するプリンス リゾーツ ハワイ インクは、ハワイ州のオアフ島とハワイ島で3つのホテル、3つのゴルフ場を運営。

【オアフ島】

プリンス ワイキキ ： 1990年にオープンし、2017年に全面リニューアルをしたハワイ・オアフ島にある、全室オーシャンビューのホテル。ホテルに滞在しながら目の前に広がるハワイの青い海を堪能できます。オアフ島の中心に位置し、ワイキキビーチ、アラモアナビーチパークまでは歩いてすぐ。徒歩5分の距離には、ハワイ最大のショッピングセンター「アラモアナセンター」がありハワイを訪れる方にとっては便利なロケーション。

https://jp.princewaikiki.com/

ハワイ プリンス ゴルフ クラブ ： オアフ島の西、エバ平原に位置する、109万平方メートルの広大な敷地にあるオアフ島屈指の美しいゴルフコース。

https://jp.princewaikiki.com/golf/

【ハワイ島】

ウェスティン ハプナ ビーチ リゾート ： 青い海と白い砂。北米でも有名な美しいハプナビーチが、ホテルの目の前に広がるホテル。2018年ロビー、客室、レストランといったホテル施設の全面的な改装を実施。

https://www.westinhapunabeach.jp/

ハプナ ゴルフコース ： 海岸線から海上約200mもの起伏ある自然の地形に沿って作られている、アーノルド・パーマー／エド・シェーイ設計の18ホール・チャンピオンシップコース。

https://www.westinhapunabeach.jp/golf/

マウナ ケア ビーチ ホテル ： 1965年にローレンス S. ロックフェラー氏が開発したハワイ島で初めての総合リゾートで、ハワイ島の美しい自然に溶け込む意匠をこらした建築、館内に点在するハワイ、東南アジア、太平洋の島々の美術品、約60年の歴史で培われたサービスにより多くのリピーターに愛されてきました。 開業60周年を祝うとともに大規模リニューアルを完了。

https://jp.maunakeabeachhotel.com/

マウナケア ゴルフコース ： 1964年からその景観とデザイン水準の高さで広く評価され、ハワイで最も美しく人気のあるコースのひとつとして地位を不動のものにしてきた。ロバート・トレント・ジョーンズ・シニア氏の設計したこの名高いゴルフコースは、最近息子のリース・ジョーンズ氏によって装いも新たにリオープンされ、熱心なゴルファーの方々やマウナ ケア ビーチ ホテルのお客さまに楽しまれている。開業60周年を祝い、マウナ ケア ビーチ ホテル同様にゴルフコースもリニューアルしました

https://jp.maunakeabeachhotel.com/golf/index.htm