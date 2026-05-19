【発売半年で34万食突破】さくらフォレスト、累計販売数83万袋突破の「あゆみシリーズ」発、機能性青汁「百明青汁」が好調

さくらフォレスト株式会社

さくらフォレスト株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：高島励央）が運営する通信販売ブランド「さくらの森」（以下：「さくらの森」）は、機能性表示食品の青汁「百明青汁（ひゃくめいあおじる）」について、ご好評につき在庫切れとなったため、2026年5月12日（火）より予約販売を開始したことをお知らせいたします。商品のお届けは6月10日より順次発送を予定しております。

百明青汁は2025年9月の発売以降、半年で累計14万食を突破するなど好調な販売が続いている状況です。

百明青汁は、さくらの森がこれまで累計83万袋をお届けしてきたひざ関節サプリメント「あゆみシリーズ」の知見をもとに開発された粉末タイプの機能性表示食品です。

ひざ関節の違和感、加齢に伴う筋肉量の維持、体重やお腹の脂肪に着目した3つの機能性関与成分を1杯の青汁に配合し、中高年の身体の変化に多角的に向き合えるよう設計しました。

開発背景

ひざの痛みや違和感は、加齢とともに多くの方が直面する健康課題です。

潜在患者3,000万人──ひざの悩みは「国民的課題」

厚生労働省は、国内の変形性膝関節症の患者数について、自覚症状を有する方で約1,000万人、X線診断による潜在的な患者数を含めると約3,000万人に上ると推計しています。*¹

こうしたひざの悩みの根本にあるのが、軟骨のすり減りです。

軟骨成分は加齢とともに減少し、60代では20代の約1/3にまで低下するとされています。*²

※1 厚生労働省「介護予防の推進に向けた運動器疾患対策について 報告書」（平成20年7月）より

※2 J Clin.Invest.45, 1103-1111.「Acid muco polysaccharide patterns in aging human cartilage」M B Mathews and S Glagov

「関節だけ」「脂肪だけ」では根本に向き合えない現実

ひざの違和感を放置すると、痛みで動くことが億劫になり、運動不足から筋力が低下につながります。すると、さらに体重が増加し、膝への負荷が増すという悪循環に陥りやすくなります。

関節・筋肉・体重のいずれか一つだけに対処するのではなく、3つを同時にケアする視点が重要です。

累計83万袋突破の「あゆみシリーズ」が出発点にひざ関節ケアサプリ「あゆみ」画像

さくらの森は、関節・筋肉・体重に着目したひざ関節サプリメント「あゆみ」を、これまで累計83万袋をお届けしてきました。

その中で多くのお客様から寄せられたのが、「もっと気軽に、毎日続けやすいかたちで膝の健康を支えられるものはないか」「サプリではなく、飲みもので手軽に取り入れたい」というお声でした。

こうした声に応える形で、青汁の要ともいえる大麦若葉の素材・製法に徹底的にこだわり、さらに3つの機能性関与成分を1杯に凝縮した「百明青汁」の開発がスタートしました。

百明青汁の3つの機能性──「関節×筋肉×脂肪」のトリプルアプローチ

1杯の青汁に、3つの機能性関与成分を配合しています。

ひざ関節の違和感、筋力の低下に──サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン＋II型コラーゲン

百明青汁には、北海道産鮭の鼻軟骨から抽出した高純度のプロテオグリカンとII型コラーゲンが配合されています。

軟骨の構成成分

プロテオグリカンは水分を保つ働きがあり、軟骨に弾力を与える成分です。

また、II型コラーゲンは軟骨を形成する主要なタンパク質です。

ひざ軟骨の多くは水分で構成されていますが、その水分をしっかりと保ち、クッション性を支えているのがプロテオグリカンとII型コラーゲンなのです。

「あゆみ」に配合されている機能性関与成分プロテオグリカンは、軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に働きかけることで、膝関節の可動性の改善や起床時の違和感軽減に役立つことが報告されています。*

一方、百明青汁に配合されている機能性関与成分プロテオグリカンは、II型コラーゲンとともに働くことで、ひざ関節に違和感のある健常な中高年の日常のひざ関節の動き（正座などの曲げ伸ばし、階段の昇り降り、しゃがむ、立つ、歩くなど）の改善をサポートし違和感を和らげること、加齢に伴う筋力の低下を感じている方の筋肉量の維持に役立つ機能が報告されています。

つまり、「関節の保護に特化した設計」か、「関節＋筋肉の両方にアプローチする設計」かという違いがあります。

※あゆみに配合されている機能性関与成分プロテオグリカンは膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減することが報告されています。

体重やお腹の脂肪に──葛の花由来イソフラボン

百明青汁には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）22mgが配合されています。

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。

体重増加はひざへの負荷に直結するため、関節ケアと体重管理を一つの習慣の中で同時に取り組める設計としました。

「飲みやすさ」と「栄養価」へのこだわり

機能がどれだけ優れていても、毎日続けられなければ意味がありません。

百明青汁は「安心と続けやすさ」を追求しました。

栽培期間中農薬不使用の国産大麦若葉

百明青汁のベースとなる大麦若葉は、九州・熊本県の阿蘇地方を中心に栽培期間中農薬不使用で育てられたものです。

収穫した大麦若葉は、鮮度と香りを守るために24時間以内に工場へ運ばれ、特許製法の「超微粉砕製法」で加工されます。

粒子を極めて細かくすることで粉っぽさをなくし、水に溶けやすく、口当たり滑らか、喉越しスッキリの飲み心地を実現しました。

国産抹茶＋国産野菜22種で栄養と飲みやすさも両立

青汁としてのおいしさを追求するため、国産の抹茶を配合しました。

大麦若葉の自然な甘みに抹茶の上品な風味を加えることで、毎日飲んでも飽きのこない味わいに仕上げています。

さらに、ブロッコリー、枝豆、アシタバ、ケール、小松菜、ほうれん草など国産野菜22種類を配合し、日々の食事で不足しがちな栄養を幅広く補えるよう設計しました。

商品概要

商品名：百明青汁（ひゃくめいあおじる）

内容量：1箱30本（90g／3g×30本）

1日の目安：1本を約100mlの水またはぬるま湯に溶かして飲用

通常価格：7,992円（税込）

商品公式ページ：https://sakura-forest.com/syouhin/hyakumei/(https://sakura-forest.com/syouhin/hyakumei/?srsltid=AfmBOoogU4JK0ZcvVvKWwaCpGVBwng5WXc1iUsqTridxu2odBM0Cm6IU)

主な原材料：大麦若葉末（国内製造）、葛の花抽出物、サケ鼻軟骨抽出物、国産抹茶、国産野菜22種、キャッツクロー抽出物、デビルズクロー抽出物 ほか

届出表示、届出番号：J1392（機能性表示食品）：本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来II型コラーゲンが含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来II型コラーゲンにはひざ関節に違和感のある健常な中高年の日常のひざ関節の動き（正座などの曲げ伸ばし、階段の昇り降り、しゃがむ、立つ、歩くなど）の改善をサポートし違和感を和らげること、加齢に伴う筋力の低下を感じている方の筋肉量の維持に役立つ機能が報告されています。

※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

ブランド担当者コメント

百明青汁のブランド担当者 渡邉は、今回の34万食突破について以下のようにコメントしています。

「これまで、ひざ関節サプリメント『あゆみシリーズ』を通じて多くのお客様にご愛用いただく中で、『もっと気軽に、毎日続けやすいもので膝に良いものをとりたい』というお声を数多くいただいてきました。サプリメントではなく、飲みもので──。その想いが百明青汁の出発点です。開発にあたっては、九州各地の農家さんや製造メーカーさんとも直接お会いし、素材の質、味、製法のすべてを徹底的に確認しました。毎日の一杯だからこそ、ひざ関節のための成分だけでなく、お客様の健康を支える美味しい一杯にしたいと考えました。

百明青汁の『百』は自然の恵みの豊かさと、たくさんの栄養。『明』は明るく前向きな日々へ──この願いを込めてお届けする商品です。

発売から半年で34万食という数字をいただけたのは、お客様に支えていただいた結果だと感じています。これからも自分らしく歩んでいけますように。そんな想いを込めて、お届けしてまいります。」

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92178/table/63_1_0d86cd1cc3870688f4c0bc4c1df80d7e.jpg?v=202605200951 ]