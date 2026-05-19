アクセルスペース、次世代地球観測衛星「GRUS-3」を2026年7月以降に打ち上げ

株式会社アクセルスペース

小型衛星を開発・運用し、誰もが宇宙を利用できる社会を目指して事業を展開する株式会社アクセルスペース（本社：東京都中央区、代表取締役：中村友哉、以下「当社」）は、次世代地球観測衛星「GRUS-3（グルーススリー）」7機を2026年7月以降に打ち上げる予定であることをお知らせいたします。

GRUS-3の衛星7機は、打ち上げミッション管理、衛星統合、展開サービスにおける世界的リーダーであるExolaunch社を通じて、相乗りミッションTransporter-17に搭載されて米国カリフォルニア州のヴァンデンバーグ宇宙軍基地から打ち上げられる予定です。

次世代地球観測衛星GRUS-3のフライトモデル7機



当社は地球観測データ提供事業「AxelGlobe（アクセルグローブ）」において、光学センサを搭載した小型衛星「GRUS-1（グルースワン）」5機を運用しています。その後継機であるGRUS-3の打ち上げにより、自社の衛星コンステレーションを10機以上の体制に増強します。

■広範囲かつ高頻度な観測を実現



GRUS-3は高度585kmから、地球上の同一地点を1日1回の頻度(＊1)で観測可能です。2.2mの地上分解能（地上の物体を判別する能力）を備え、1機あたり観測幅28.3km、最長観測距離1,356kmの画像を撮影します。7機合わせて1日最大230万km²を撮影する能力を有しています。

＊1 北緯25度以上の地点において可能

広範囲を高頻度に観測することで、地表の現状をさらに迅速かつ継続的に捉えることが可能になります。

■地球観測データ活用領域の拡大

GRUS-3の光学センサには、水中の情報を捉える観測波長帯「コースタルブルー」を新たに追加しました。GRUS-1と同様に、人の目で見たような色合いの画像や、植物の生育状況を分析できるデータの取得が可能であることに加え、浅い沿岸部の地形や藻場も観測できるようになります。

これらのGRUS-3の観測頻度および性能の向上に、当社の衛星の姿勢制御技術を生かしたタスキング撮影（特定エリアを指定した撮影）を組み合わせることで、精密農業、森林監視、地図作成のほか、環境や安全保障など幅広い分野で増加するニーズに対応し、顧客の情報収集や意思決定を支援してまいります。

GRUS-3の打ち上げ詳細

日程: 2026年7月以降

射場: ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（米国カリフォルニア州）

打ち上げ事業者: SpaceX

ロケット: Falcon 9

ミッション: Transporter-17

打ち上げインテグレーター: Exolaunch

GRUS-3概要

衛星数: 7機

名称: GRUS-3A/3B/3C/3D/3E/3F/3G

質量: 約150kg

寸法: 横96cｍ×縦78cｍ×高さ126cｍ

地上分解能: 2.2ｍ

撮影幅: 28.3km

最長撮影距離: 1,356km

観測波長帯: パンクロマティック（白黒）、コースタルブルー、青、緑、赤、レッドエッジ、近赤外

運用高度: 585km

運用軌道: 太陽同期軌道

GRUS-3のミッションパッチ

注記：GRUS-3のミッションを搭載する衛星汎用バスシステムの開発は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の下記補助事業によるものです。

「宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（超小型衛星の汎用バスの開発・実証支援）／ 衛星コンステレーションのワンストップサービス実現に向けた超小型衛星実証事業」（2023-2026年度）※2021-2022年度は経済産業省直執行事業にて実施。



関連情報はこちら：

アクセルスペース、次世代地球観測衛星「GRUS-3」7機にニコンの望遠鏡を搭載(https://www.axelspace.com/ja/news/grus-3_nikon_telescopes/)

日本から飛び立つ鶴の群れ | 次世代地球観測衛星GRUS-3とは(https://note.com/axelspace/n/n944c3bccb7a7)

品質を高め、納期を守る | 次世代地球観測衛星GRUS-3開発の流れ(https://note.com/axelspace/n/n3e4401e31589)



GRUS-3に関する過去の発表は以下よりご覧いただけます。

次世代地球観測衛星「GRUS-3」7機を2026年に打ち上げ(https://www.axelspace.com/ja/news/grus-3/)

アクセルスペースについて

「Space within Your Reach～宇宙を普通の場所に～」をビジョンに掲げ、2008年の創業から世界に先駆けて小型衛星の開発に取り組んできました。小型衛星の設計、製造、軌道上運用における独自技術を基盤に、顧客の宇宙ミッション実現のための衛星開発・運用事業「AxelLiner（アクセルライナー）」、自社の光学衛星コンステレーションによる地球観測データ提供事業「AxelGlobe（アクセルグローブ）」を展開し、多様な産業のニーズに応えるソリューションを提供しています。これらの事業活動を通して、誰もが宇宙を利用できる社会の実現を目指しています。

株式会社アクセルスペース概要

所在地：東京都中央区日本橋本町3丁目3番3号 Clipニホンバシビル

代表取締役：中村 友哉（なかむら ゆうや）

設立：2008年8月

https://www.axelspace.com/ja/