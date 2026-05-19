【東京都港区発】スタッフ自身の健康が、地域の笑顔をつくる。離職課題に挑むアトラス株式会社がホワイト企業認定を取得。「新人からマネージャーまで」の教育体制を評価

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年5月時点で累計668社がこの認定を取得しています。

そして、2026年5月1日付でアトラス株式会社が新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

理念「アトラスに関わるすべての人を豊かにし幸せを創造する」

企業情報 アトラス株式会社 :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/14462

アトラス株式会社は、「地域の健康水準を高め、人々の人生の質の向上に貢献する」というミッションのもと、東京、千葉、神奈川を中心にヘルスケアサービスを提供しています。

特筆すべきは、同社が「患者様・スタッフ双方が笑顔になれる企業」を明確に目指している点です。

身体の不調を支える仕事だからこそ、働くスタッフ自身が心身ともに健康で、人間としても成長し続けられる組織であることが不可欠であるという考え方は、業界に新たな価値基準を提示しています。

認定審査の背景「業界の課題への挑戦」

ヘルスケア業界において、人材不足や早期離職は深刻な社会課題です。同社は、スタッフが安心して将来のキャリアを描ける環境こそが、結果として患者様への「再発予防まで見据えた質の高いサポート」に直結すると確信しています。

「仕事とプライベートの両立」と「プロとしての成長」。

この二兎を追うことは、決して容易ではありません。しかし、地域から信頼され続ける企業であるために、あえて厳しいホワイト企業認定を指標に据え、環境改善に挑む同社の志は、当財団の理念とも深く合致するものです。

財団が評価する「未経験者をプロにする段階的教育」

今回の審査において、同社の「新人研修からマネージャー研修まで続く一貫した教育体制」は高く評価されました。未経験者であっても、個別練習制度や院内勉強会を通じて、技術力だけでなく「人間力」や「マネジメント力」を段階的に磨くことができる点は、同社の圧倒的な強みです。

また、多店舗展開に伴う課題を隠すことなく、「より働きやすい環境整備への継続的な取り組み」を宣言する姿勢も、誠実な組織運営の証です。定期的な面談で声を拾い、チームで支え合う文化を定着させようとする努力は、業界のロールモデルとなり得ます。

アトラス株式会社 代表 西村氏の想いと挑戦

アトラス株式会社 代表 西村 優一郎 氏家族に誇れる企業へ。積み重ねる「笑顔の連鎖」

私たちのビジョン実現は、一過性の取り組みではなく、日々の積み重ねによって形づくられるものだと捉えています。制度や仕組みの整備を進めることはもちろんですが、それ以上に、日々の関係性の中で感謝や信頼が自然に生まれる状態を目指していきます。今回のホワイト企業認定を一つの指標としながら、社員やその家族に誇りに思ってもらえる企業であり続けられるよう、組織全体でこの価値を育ててまいります。

強みを「仕組み」へと昇華させ、課題であった組織強化に挑むアトラス株式会社。同社の歩みは、スタッフの成長が地域貢献に直結することを証明する、次世代ヘルスケア企業の挑戦です。

ホワイト企業認定は、同社の「地域社会へ貢献しながら、患者様・スタッフ双方が笑顔になれる企業を目指す」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：アトラス株式会社

本社所在地：東京都港区港南1丁目9-36 アレア品川13階

代表 ：西村 優一郎

HP ：https://atlas-group24.com/

事業内容 ：AI分析×専門矯正を軸に、整骨院・鍼灸院・整体サロンを展開。

肩こり・腰痛・姿勢不良などの身体課題に対し、根本改善と再発予防を目的とした施術サービスを提供。

企業情報（アトラス株式会社） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/14462

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年5月時点で、累計668社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/