地方の高校生・受験生必見！　総合型・学校推薦型で圧倒的な合格実績を誇るルークス志塾福岡天神校舎で「成功と失敗から学ぶ　総合型・学校推薦型選抜　オンライン説明会」が開催決定

Loohcs株式会社

Loohcs株式会社(代表取締役 : 嶺井 祐輝 本社所在地 : 東京都渋谷区)は、同社運営のLoohcs志塾福岡天神校舎で、地方から総合型・学校推薦型選抜で合格を目指す高校生・受験生・保護者様を対象とした特別対策「総合型・学校推薦型選抜 オンライン説明会」を2026年5月30日（土）、31日（日）に開催いたします。

総合型選抜・学校推薦型選抜についてご存じですか？

これまでの大学入試といえば、「大学入学共通テスト（旧：大学入試センター試験）」と各大学の「個別学力試験（二次試験）」を受験する形式が一般的でした。

しかし、近年はその仕組みに大きな変化が見られ、「総合型選抜」や「学校推薦型選抜」を活用する受験生が増加しています。

上記のデータからも分かるように、国公立・私立を問わず、推薦制度を利用する受験生は着実に増えており、多くの高校生が進路の選択肢として積極的に取り入れています。

「総合型選抜」「学校推薦型」などの入試方式では、学力試験中心の一般選抜とは異なり、一人ひとりの個性や取り組みが評価されます。

そのため、高校生活での活動実績、志望理由、将来の目標など、受験生の多面的な資質や意欲が評価の対象となります。

受験の選択肢が多様化する中で、自分に合った入試方式を理解し、早めに準備を始めることが大切です。

- 「総合型推薦・学校推薦型ってなに？」- 「僕/私は受けられるのかな？」

そんな悩みを抱えた皆さんにぜひ、今回のオンライン説明会に参加してほしいと思います。

成功だけじゃない。「リアルな体験」が聞ける貴重なチャンス！

今回のオンライン説明会では、総合型選抜・学校推薦型選抜に実際に挑戦した現役大学生講師たちによる、リアルな受験体験談を聞くことができます。

さらに最大の魅力は、推薦入試の成功例だけでなく、失敗例についてもリアルな声が聞けることです。

登壇するのは、実際に受験を経験した講師たち。

受験生時代にどんな生活を送り、どのように勉強と向き合っていたのか。どんなことで悩み、どう乗り越えてきたのか。

推薦で見事合格した人の「成功の秘訣」はもちろん、思うような結果を得られなかった人がその後どのようにして今に至るのか、ありのままを語ってもらいます。

「成功談だけでは見えない、本当の受験」を知ることで、自分に合った受験スタイルや準備のヒントがきっと見つかるはずです。

日程・説明会概要

5月30日(土) 19時～

5月31日(土) 19時～

申し込み締め切り：5月29日(金)23時59分

当日のスケジュール

19時～19時20分：総合型選抜・学校推薦型 入試制度説明

Loohcs福岡天神校の塾長が推薦入試の制度を全く知らない方にもわかりやすく、丁寧に解説します。

19時20分～20時：「成功」と「失敗」から学ぶ推薦入試

実際に推薦入試を経験した講師から受験体験を聞くことができます。

20時～20時30分：質疑応答

参加費

無料で実施致しております。

ぜひ積極的にご参加ください。

申し込み方法

https://lin.ee/bdb0PNM

上記のQRコード、またはリンクから友達追加してください。

その後、メッセージでフルネームを送信していただくと、友達登録完了です。

メッセージが届き、受付が完了次第、こちらから説明会に向けた簡単なアンケートと、当日のzoomURL、ID、パスワードを送信いたします。

校舎情報

〒810-0073

福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-10 ニューガイアセレス赤坂門 501

福岡市営地下鉄 赤坂駅徒歩3分 天神駅徒歩10分

TEL： 080-9106-7457

お問い合わせ時間：16時～21時（不在の場合は留守番電話に要件をお話しください）

定休日：水曜日

メール：fukuoka@aogijuku.com

Loohcs志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

運営：Loohcs株式会社

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/