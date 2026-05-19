Hmcomm株式会社

Ｈｍｃｏｍｍ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：三本 幸司、以下「Ｈｍｃｏｍｍ」）は、大手住宅設備メーカー様向け企業サイトにおいて、生成AIおよびＨｍｃｏｍｍ独自のAIOps（Artificial Intelligence for IT Operations）技術を活用したCMS導入ならびに運用保守を検討してまいりました。この度、企業サイト制作およびAI運用支援に関する一部業務委託契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本件は、2026年５月11日付で子会社化したコラボテクノ株式会社のエンジニアリングリソースを活用し、当社が推進するFDE（Forward Deployed Engineer）モデルに基づく顧客現場密着型のAI実装・運用支援の一環として実施するものであります。

１．CMS導入およびAI運用基盤化の結果

これまで大手住宅設備メーカー様向けの企業サイト制作においては、様々な外部ベンダーへ制作業務を委託しておりました。

本取り組みにより、大手住宅設備メーカー様自身で企業サイト制作・更新を実施できる体制を構築するとともに、生成AIを活用したコンテンツ制作支援、運用効率化、ナレッジ共有を実現いたしました。

また、Ｈｍｃｏｍｍ独自のAIOps技術により、以下の取り組みを推進し、運用負荷および委託コストの大幅削減を実現しております。

- サイト運用状況の監視- 更新作業の自動化- 障害検知- ワークフロー最適化- 運用ログ分析

２．本年度の取り組み

一方で、大手住宅設備メーカー様側で対応が困難な高度制作領域や専門領域については、外部ベンダーへの委託が必要となっておりました。

このたび、Ｈｍｃｏｍｍが企業サイト制作およびAI運用支援に関する一部業務を受託することで、大手住宅設備メーカー様と協力したハイブリッド型制作・運用体制を構築いたしました。

さらに、生成AIを活用した制作支援機能を組み込むことで、以下の効果を実現しております。

- 制作工数削減- コンテンツ生成支援- 更新速度向上- 属人化低減- 品質平準化

本件においては、当社グループのコラボテクノ株式会社が有するエンジニアリングリソースを活用し、FDEモデルによる現場密着型の制作・運用体制を構築しております。当社は今後も、グループ一体でのFDE体制を通じた高付加価値サービスの提供を拡大してまいります。

■Ｈｍｃｏｍｍ株式会社について

代表取締役社長CEO 三本 幸司

URL https://hmcom.co.jp

設立日 2012年7月24日

所在地 東京都港区浜松町2-10-6 PMO浜松町III4階

事業内容 人工知能（AI）音声処理技術を基盤とした要素技術の研究・開発およびソリューション/サービスの提供

<本リリースに関するお問合せ>

報道関係者様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 IR担当 hm_ir@hmcom.co.jp

企業様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 営業統括部 sales_team@hmcom.co.jp

TEL：03-6550-9830 FAX：03-6550-9831