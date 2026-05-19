CPAエクセレントパートナーズのシンガポール法人　グローバル会計資格スクール「Board 360」を展開するBLUEOCTOPUS社と資本提携

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社（以下「当社」）は、当社のグローバル事業の統括拠点であるシンガポール共和国の現地法人 CPA Excellent Partners Singapore Pte. Ltd. を通じて、グローバル会計資格「BOARD360」を展開するBLUEOCTOPUS EDUTECH PVT LTD（以下「BLUEOCTOPUS社」） と資本提携を締結いたしました。

■ 資本提携の概要

当社は、第三者割当増資による新株予約権を取得いたしました。

これにより持分法適用会社となります。

■ 提携の背景：教育の「質」と「姿勢」への共感

BLUEOCTOPUS社が手掛けるグローバル学習アカデミー「BOARD360」は、USCPA（米国公認会計士）やUSCMA（米国公認管理会計士）などの資格取得支援に留まらず、実務で不可欠となるソフトスキルのトレーニング（人間形成）やインターンシップ／就転職支援までを一貫して提供しています。特に、会計事務所「WeChartered」を親会社に持ち、受講生へ実務的なインターンシップの機会を提供した上で企業へ紹介するという、実務直結型の2段階モデルを強みとしています。当社は、「資格合格はあくまで入口であり、その後の実務力と人間力が重要である」という同社のビジョンに深く共感し、アジア圏における会計ファイナンス人材の教育の質を共に高めていくパートナーとして出資を決定いたしました。

■ 今後の取り組みと期待されるシナジー

本提携はシンガポール法人設立後の最初の取り組みであり、今後両社で以下のシナジー創出を目指します。

・教材の共同制作

当社のUSCPA独自教材やグアム大学の単位取得プログラムを活用し、

より高品質な教育コンテンツを共同開発します。

・インターンシップ・就職支援の強化

BLUEOCTOPUS社のネットワークを活かし、

グローバルな就職 支援活動を展開します。

・ジョイントマーケティング

両社の受講生支援ノウハウを融合し、アジア全域でのマーケティング活動および、

受講生満足度の向上を図ります。

■ BLUEOCTOPUS社について

2025年末に営業を開始したエドテック分野のスタートアップ企業。

Sagar Bajaj氏は、大手教育機関での講師経験に加え、会計および米国税法の豊かな実務経験を有しています。現在、インドのグルグラムおよびグリーンパークに拠点を構え 、世界に通用する学習者の育成を推進しています。

会社名 ：BLUEOCTOPUS EDUTECH PVT LTD

サービス名 ：BOARD360

拠点 ：インド（グルグラム、グリーンパーク）

事業内容 ：

・資格取得支援事業 USCPA（米国公認会計士）、USCMA（米国公認管理会計士）

・教育プログラム提供（CFA等）

・ソフトスキルトレーニング事業

・就職支援事業

シンガポール法人概要

会社名：CPA Excellent Partners Singapore Pte. Ltd.

所在地：20 Anson Rd, #11-01, Singapore 079912

設 立：2025年9月9日

役 員：取締役（Director） 安藤 公二 Chief Executive Officer

取締役（Director） 畑井 桂太 Managing Director

事業内容：

・グローバル事業の統括

・海外企業への出資およびM&Aの実行・管理

・各国におけるビジネスデベロップメントおよび市場調査

・USCPA／USCMA等の国際資格取得講座事業の海外展開

・会計ファイナンス人材特化型人材紹介事業の海外展開

・会計ファイナンス人材プラットフォームの海外展開

会社概要

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)

簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)

会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)

会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)

会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)