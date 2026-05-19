夢展望、自社ECサイトを全面リニューアル

夢展望株式会社

「どの私にも、かわいく着替えられる」をコンセプトに、ECを中心にアパレル事業を展開する夢展望株式会社（本社：大阪府池田市、代表取締役社長：津田茂寿、以下「夢展望」という）は、2026年５月20日（水）正午より、自社ECサイトを全面リニューアルしますことをお知らせいたします。夢展望は、2026年２月12日に公表したブランド戦略刷新およびコーポレートロゴ変更に関するお知らせにおいて、女性の「かわいい」は一つに固定されるものではなく、年齢・体型・ライフステージ・気分やシーンに応じて多様に存在するという考え方を示しました。今回の自社ECサイトリニューアルは、このブランド戦略を、顧客との主要な接点である販売サイト上に具体化する取り組みです。

■代表取締役社長：津田茂寿メッセージ

「今回のリニューアルは、夢展望が『若年層向けアパレルサイト』から、あらゆる女性の『理想の日常』を叶える『ライフスタイル・プラットフォーム』へと進化するための宣言です。ビジュアルの刷新によるブランド・プレミアムの向上と、徹底したポートフォリオ管理により、株主・投資家の皆様の期待に応える強固な経営基盤を構築してまいります。」

■背景・狙い

夢展望はこれまで、トレンド性の高いレディースファッションを中心に、価格訴求力を強みとして商品を提供してまいりました。一方で、顧客ニーズの多様化が進む中、商品を探す場としてのECサイトにとどまらず、顧客がその時々に感じる「こうありたい」「こう見られたい」といった感情を起点に、ブランドや商品と出会える体験設計が重要であると認識しております。

今回のリニューアルでは、新たなコーポレートロゴおよびブランドコンセプトをサイト全体に反映し、夢展望が掲げる「一人ひとりの“私（ME）”を起点に選び、着替えられるブランド」という考え方を、視覚面および導線面から表現いたします。これにより、ECサイト内の回遊性向上、顧客理解の促進、ならびにLTV（顧客生涯価値）の最大化を目指してまいります。

■具体的な内容

リニューアル後の自社ECサイトでは、コーポレートロゴ刷新後の世界観を基調としながら、Rose、bohmal、DearMyLove、Diable Baiser、Whipなど各ブランドの個性をより分かりやすく伝える構成へ見直します。ブランドごとの世界観を整理し、顧客が気分やシーンに応じて商品を選びやすい導線を設けることで、夢展望のブランドポートフォリオを一つのECサイト上で体験できる設計といたします。

また５月20日以降はリニューアル記念セール、新規会員向けポイント施策、期間限定価格商品、ブランドイメージに連動したデジタルコンテンツ配布等を順次実施する予定です。これらの施策は、既存顧客との継続的な接点づくりに加え、新規顧客が夢展望の新たなブランド体験に触れる機会の創出を目的としております。

■今後の展望

夢展望は、今回の自社ECサイトリニューアルを、短期的な販売促進にとどまらず、持続的な成長基盤の構築に向けた取り組みと位置づけております。今後も、顧客ニーズの多様化に対応しながら、顧客が自分らしい「かわいい」を選べる環境の整備を進めてまいります。

※2026年２月12日公開記事：

「夢展望、ブランド戦略刷新およびコーポレートロゴ変更に関するお知らせ」

URL：https://www.dreamv.co.jp/ja/pdf/irnews/2026/20260212_04.pdf

【夢展望株式会社の概要】

会社名：夢展望株式会社

ＵＲＬ：https://www.dreamv.co.jp/

所在地：大阪府池田市石橋三丁目２番１号

設立：1998年 ５月

資本金：1028百万円（2026年３月31日現在）

代表者：代表取締役社長 津田 茂寿

事業内容：衣料品・靴・雑貨のインターネット通信販売、雑貨等のOEM及び 生産管理、その他（広告販売、卸売等）