JOBTV新卒エージェント、イベント行動評価データ×採用動画を活用した「高精度マッチング」機能を新たに実装

株式会社ベクトル

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下ベクトル）内で、動画採用プラットフォーム「JOBTV」（https://media.jobtv.jp(https://media.jobtv.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260519)）を運営する事業部は、新卒人材紹介サービス「JOBTV新卒エージェント」に新機能を実装し、マッチング精度を大幅に強化いたしました。

本リニューアルでは、対面型就活イベントで取得したグループワーク行動評価データと、JOBTVメディアに掲載する採用動画の視聴データを組み合わせた「高精度マッチング」機能を実装。面接や書類選考だけでは見極めが困難だった学生のポテンシャルと企業カルチャーの適合度を、データドリブンで可視化する次世代型の人材紹介モデルを提供してまいります。

1. イベント行動評価データの活用

サービス強化の3つのポイント

JOBTVが自社開催する就活イベントでは、学生がグループワークに参加し、参加企業がその様子を直接観察。思考プロセス、発言内容、リーダーシップ・フォロワーシップの取り方などを、S～Cの4段階で定量評価します。

この評価データを新卒エージェントのマッチングに活用することで、「面接では見抜けない素養」をスコア化し、エビデンスに基づいた候補者推薦を実現します。従来のエージェントが担当者の経験則に頼っていたマッチングプロセスに、客観的なデータ基盤を提供します。

https://media.jobtv.jp/service/recruitment-event(https://media.jobtv.jp/service/recruitment-event?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260519)

2. 採用動画による企業理解の深化

JOBTVメディアに掲載される企業の採用動画は、オフィスの雰囲気、社員のリアルな声、働き方のスタイルなど、テキスト情報だけでは伝わらない「企業のリアルな姿」がわかるコンテンツとなっております。

学生は紹介先企業の動画を事前に視聴することで、企業カルチャーや職場環境をより深く理解した上で選考に臨めるため、入社後のイメージギャップを大幅に低減。加えて、動画の視聴履歴や反応データを活用し、学生の志向性に合った企業を精度高くレコメンドします。

https://media.jobtv.jp/(https://media.jobtv.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260519)

3. データドリブン型マッチングの実現

従来のエージェントサービスでは、学生のスカウトは担当キャリアアドバイザーの経験と勘に依存する部分が大きく、マッチング精度にばらつきがありました。JOBTV新卒エージェントでは、以下の多層データを掛け合わせた高精度マッチングを実現します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97063/table/62_1_bab0e3a180ab82c1cb023b6edfaf26ae.jpg?v=202605190851 ]

これらのデータを組み合わせることで、「学生が何に興味を持ち、どのような行動特性を持つのか」と「企業がどのような人材を求めているのか」を高い解像度でマッチングし、双方にとって納得感のある紹介を実現します。

「JOBTV 採用イベント」について

JOBTVが自社開催する独自の就活マッチングイベントは、以下の3つの特徴により、従来のイベントとは一線を画す採用体験を提供しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97063/table/62_2_45f5561d092aacd3a7cad31d484e2e3b.jpg?v=202605190851 ]

28卒向けには2026年4月から2027年2月にかけて年間約100開催を予定しており、全国主要都市（東京・大阪・名古屋・福岡）にて開催いたします。

今後の展望

JOBTVは「才能と情熱が、正しく出会える社会を創る」をビジョンに掲げ、採用動画・SNSメディア・就活イベント・人材紹介の4事業を有機的に連携させた「メディア起点型エコシステム」の構築を推進しています。

今後は、Z世代の行動様式に即した「発見型（プッシュ型）」の採用インフラとして、国内最大の「コンテンツ連動型採用プラットフォーム」を目指してまいります。

■「JOBTV 28卒イベント」お問い合わせ先

本サービスにご関心のある企業様は、下記までお問い合わせください。

〇お問い合わせはこちら〇(https://media.jobtv.jp/service/recruitment-marketing/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260519)

担当：JOBTV吉田

MAIL： jobtv-contact@vectorinc.co.jp

コーポレートサイト：https://media.jobtv.jp/service(https://media.jobtv.jp/service?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260519)

【株式会社ベクトル 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ベクトル

住 所 : 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設 立 : 1993 年 3 月 30 日

代 表 者 : 西江 肇司

資 本 金 : 3,038百万円（2024年2月現在）

事業内容 : PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

U R L : http://www.vectorinc.co.jp/