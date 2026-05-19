【ディズニーの世界観で楽しむカフェ＆ギフトショップ】「Disney HARVEST MARKET」で「くまのプーさん」原作100周年を記念してスペシャルイベントを開催。

カフェ・カンパニー株式会社2026年「くまのプーさん」原作100周年記念スペシャル イメージビジュアル ／ 内装イメージ

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年5月現在）のカフェを企画・運営し、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開する、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 平谷 哲哉、以下、カフェ・カンパニー）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（以下、ディズニー）とのライセンス契約に基づき運営するカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANY」にて、6月3・4日から、「くまのプーさん」原作100周年を記念して期間限定で限定アフタヌーンティーセットやフード、ドリンクを発売致します。

「くまのプーさん」原作デビュー100周年

1926年に刊行された児童小説「クマのプーさん」は、2026年に原作デビュー100周年を迎えます。

作者はイギリスの作家A・A・ミルン、挿絵はE・H・シェパードが手がけました。

時代や世代を超え、世界中で愛され続けるプーさんと仲間たちの物語は、これからも語り継がれていきます。

「くまのプーさん」原作デビュー100周年公式サイト -Disney.jp(https://www.disney.co.jp/fc/special/pooh100)

「くまのプーさん」スペシャルイベント

＜開催概要＞

◇場所/期間

■ Disney HARVEST MARKET 渋谷ヒカリエ店

2026年6月3日（水）～9月末予定

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 7F

■ Disney HARVEST MARKET 横浜赤レンガ倉庫店

2026年6月4日（木）～9月末予定

神奈川県横浜市中区新港1-1 横浜赤レンガ倉庫 2号館3F



◇プーさんデザインエリア事前予約方法

【事前予約】予約開始日：2026年5月19日（火） 13:00～

・プーさんデザインエリア席料：税込550円 ※１申込につき、4席迄予約可。



渋谷ヒカリエ店：

＜平日＞

１.11:30～13:00 ２.13:30～15:00 ３.15:30～17:00 ４.17:30～19:00

＜土・日・祝日＞

１.11:30～13:00 ２.13:30～15:00 ３.15:30～17:00 ４.17:30～19:00 ５.19:30～21:00

渋谷ヒカリエ店 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market/reserve

横浜赤レンガ倉庫店：＜平日・土・日・祝日共通＞

１.11:00～12:30 ２.13:00～14:30 ３.15:00～16:30 ４.17:00～18:30 ５.19:00～20:30

横浜赤レンガ倉庫店 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market-yokohama/reserve

■ WEB： https://d-harvestmarket.com/ EC： https://d-harvestmarket-shop.com/

■ Instagram ：https://www.instagram.com/d_harvestmarket/ （@d_harvestmarket(https://www.instagram.com/d_harvestmarket/)）

■ X ：https://x.com/d_harvestmarket/ （@d_harvestmarket(https://x.com/d_harvestmarket/)）

■ LINE公式アカウント：d.HARVEST MARKET

■ 渋谷ヒカリエ店 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market/reserve

■ 横浜赤レンガ倉庫店 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market-yokohama/reserve



期間中、店内の一部が「くまのプーさん」デザインの空間に模様替えいたします。

渋谷ヒカリエ店 内装イメージ横浜赤レンガ倉庫店 内装イメージ

プーさんデザインエリア カフェ利用特典 オリジナルパーティハット プレゼント

■プーさんデザインエリア カフェ利用特典：プーさんエリアをご利用いただき、メニューを

ご注文いただいた方に「オリジナルパーティハット（全3種）」をランダムで1個プレゼント。

※種類はお選びいただけません。

■アフタヌーンティー特典 第一弾：アフタヌーンティー（2名様分より注文可）をご注文につき、「オリジナルクリアファイル（全3種）」をランダムで1枚プレゼント！※種類はお選びいただけません。※無くなり次第終了。

プーさんデザインエリア カフェ利用特典：オリジナルパーティハット （全3種）アフタヌーンティー利用特典：オリジナルクリアファイル （全3種）

期間限定スペシャルメニュー

「くまのプーさん」原作100周年を記念して、スペシャルメニューをご用意いたします。

人気のアフタヌーンティーをはじめ、フードメニューやドリンクメニューをお楽しみいただけます。

森の仲間たちのアフタヌーンティーセット ~Winnie the Pooh~のんびり屋さんの森のごちそうバーガープレート〈Pooh〉森の仲間たちのスムージー（全3種）

「Disney HARVEST MARKET」コンセプト

ディズニーの世界観を通じて、“人にも社会にも地球にもヘルシーな”モノを “楽しみながら”取り入れることを理念に掲げる「ディズニー ヘルシー・テイメント」を体感いただけるカフェ＆ギフトショップ。

メニューについて

当店のメニューは全て、「4 STEPS for the FUTURE」をテーマに、「どのような素材を、どのように選び、どのように提案し、どのような体験を通じて提供するか」にこだわり、ディズニーが提唱する「カロリー600kcal以下」「塩分2.5g以下」「脂質30%以下（カロリーに対して）」「トランス脂肪酸0」など、バランスの良い栄養成分に関する基準を満たしたヘルシーな商品をご提供しています。

メニューには、ミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするキャラクターの世界観やストーリーを反映し、大人も子供もお楽しみいただける「おいしさ」と、ディズニーの世界観を通じた「楽しさ」を掛け合わせた食体験をご提案いたします。



ディズニー ヘルシーリビングについてはこちら(https://www.disney.co.jp/healthyliving)

雰囲気紹介

ディズニーの世界観を通じて「ハーベスト」な体験を。

ウッドやグリーンを基調とした店内では、ただ新しいモノを多用するだけではなく、まだまだ使用可能な廃材も使用しています。

また、店内奥には、ミッキーマウスをイメージした高さ2.7mの真っ白なスタチュー（像）を配置いたしました。スタチューは、四季に合わせて装いやディスプレイを変更し、当店のシンボルとして皆さまをお迎えします。

その他、当店のために描き下ろされたミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするキャラクターのオリジナルアートが、店内空間、メニュー、食器などにも配され、ディズニーの世界観やストーリーを通じて、ブランドのコンセプトを表現いたします。

ミッキーマウスをイメージしたスタチュー（像）ウッドやグリーンの落ち着いたインテリア

ギフトショップ／オリジナルグッズ

テーマは「Oh!みやげ ～GOODS EXPERIENCE～」

「土産」は「みやげ・みあげ・どさん・とさん」と読み、「土が産む」と書きます。旅先で買い求めるその土地にちなんだ品々。感謝を込めて持参する手土産。旅先で見聞きしたことや体験などを語って聞かせる土産話。

そこには“モノ”を通じた人と人とのコミュニケーションがあります。カフェに併設するギフトショップでは、「お土産」から着想した「oh!みやげ」を合言葉に、日本各地の信頼できる作り手と共に作るここにしかないオリジナル商品やセレクト商品を取り揃え、自分や相手を思いながら、選ぶ楽しみ、買う楽しみ、贈る楽しみ、使う楽しみがぎゅっと詰まった体験をご用意しています。

また、食物販では素材や栄養にこだわった商品展開で、キッチンやお家で“目でも舌でも”楽しめる商品をご用意いたしました。

「Oh!みやげ」をテーマにしたオリジナルグッズ

Disney HARVEST MARKET 店舗概要

渋谷ヒカリエ店

住所 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 7F

電話 ：050-3733-5055

時間 ：11:00～20:00（FOOD L.O.19:00 DRINK L.O.19:00）

土日祝 11:00～21:00（FOOD L.O.20:00 DRINK L.O.20:00 ）

坪数 /席数： 135坪 / 119席

横浜赤レンガ倉庫店

住所 ：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1 横浜赤レンガ倉庫 2号館3F

電話 ：050-3184-2711

時間 ：平日・日・祝 10:00～21:00（FOOD・DRINK L.O. 20:00）

土 10:00～22:00（FOOD・DRINK L.O. 21:00）

坪数 /席数：158坪 / 104席

※10:00～11:00はモーニング限定メニューのご提供となります。

■ WEB： https://d-harvestmarket.com/ EC： https://d-harvestmarket-shop.com/

■ Instagram ：https://www.instagram.com/d_harvestmarket/ （@d_harvestmarket）

■ X ：https://x.com/d_harvestmarket/ （@d_harvestmarket）

■ LINE公式アカウント：d.HARVEST MARKET

■ 渋谷ヒカリエ店 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market/reserve

■ 横浜赤レンガ倉庫店 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/disney-harvest-market-yokohama/reserve

会社概要

■ 会社名

カフェ・カンパニー株式会社



■ 代表者

代表取締役社長 平谷 哲哉



■ 所在地

東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F



■ 設立

2001年6月



■ URL

https://www.cafecompany.co.jp/



■ 事業内容

飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業



カフェ・カンパニー株式会社について

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年5月現在）のカフェを企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も手がける。2021年8月、「食」を通じた心と身体の健康的な生活に貢献するため、ロート製薬株式会社と資本業務提携を発表。食×エンターテインメント、食×カルチャー、食×ヘルシーライフを身近に楽しく提供していく取り組みとして、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開。

展開ブランド（一部抜粋）

WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5（表参道）、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO（NEWoMan新宿6F）、MOJA（渋谷）、食堂居酒屋どいちゃん …etc