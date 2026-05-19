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透け、暑さ、日焼け… 夏のお悩みを一挙解決「ORIHICA美ラクるブラウス®VEIL」が登場！
〜東レとORIHICAが協同企画した「ORITEX」を使用した新商品〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、東レ株式会社と協同企画した独自の機能素材「ORITEX（ORIHICA TEXTURE）」を使用した新商品「ORIHICA美ラクるブラウス®VEIL（ヴェール）」を全国のORIHICA店舗およびORIHICAオンラインショップにて発売しました。本商品は、夏のオフィスカジュアルにおいて悩みとなる「インナーの透け」「暑さ」「日焼け」などを解消し、お客様に快適なビジネスライフスタイルを提案します。
ORIHICAオンラインショップ：https://www.orihica.com/miracle-blouse/
■夏のブラウス決定版！お客様の声から生まれた新商品
夏のオフィスカジュアルとして人気が高い白やパステルカラーのブラウスですが、多くのお客様が「インナーの透け」に対する悩みを抱えています。一般的に透けを抑えるためには生地を厚くする必要がありますが、それでは通気性が損なわれ着心地が悪く、見た目にも重たい印象となり、近年の厳しい酷暑を過ごすには不向きです。ORIHICAではそのようなお客様の声や悩みを汲み取り、東レとORIHICAが協同企画した「ORITEX」を採用。その素材を使用した「ORIHICA美ラクるブラウス®VEIL」は、防透け性・遮熱性・紫外線遮蔽性に優れ、快適な着心地とビジネスシーンにも相応しいデザインやシルエットを兼ね備えた新商品として販売を開始しました。
「ORIHICA美ラクるブラウス®VEIL」の最大の特長は「防透け」です。薄くて軽い生地でありながら、白や淡いカラーの透けやすさを解消し、93.0％※以上の高い防透け率を実現しました。さらに、太陽光の熱を跳ね返して衣服内の温度上昇を抑える遮熱効果※やUVカット機能も備え、真夏でも涼しく快適に過ごせます。また、デザインのバリエーションも豊富に展開。スタンダードな襟付きのシャツタイプから、デコルテを上品に見せるVネック、フォーマル感のあるピンタック、ジャケットのインナーにも最適なボウタイ付きなど、気分やTPOに合わせて選べるラインナップを揃えています。
これからもORIHICAは、お客様のニーズに寄り添い、進化し続ける商品開発・販売を通じて、酷暑が続く夏のビジネスシーンを快適にお過ごしいただけるようサポートいたします。
※商品の色味により防透け率は異なります。
【ORIHICA美ラクるブラウス®VEIL 商品ラインナップ】
オン・オフ問わず幅広い着まわしができる全6種のラインナップ。デザインや色柄もバリエーション豊富に揃えています。1枚ではもちろん、さまざまなアイテムと合わせたコーディネートもでき、手持ちのワードローブやTPOに合わせたスタイリングを楽しむことができます。暑い季節のお客様の日常を豊かに彩る1枚です。
【東レ株式会社で実施した試験詳細】
■防透け
白の試験片を刺しゅう枠に固定し、ORIHICAのロゴの上に静置させ、LED光源下で撮影。比較品、現行品、開発品（ORITEX）を比較した結果、防透け率は比較品が80.4％、現行品が88.7％、ORITEXは93.6％を取得しました。白のデメリットである透けやすさを改善し、その他の淡色も防透け率95.0％以上の結果となりました。
※一般的な白ブラウス（比較品）の防透け率は80.0％程度。
■遮熱
2体のマネキンに黒色キャミソールを着用させ、その上から「ORITEX」を使用したブラウスと比較品のブラウスを着用し、東京の真夏を想定した日射ランプを約70分間照射。サーモグラフィで表面温度を測定した結果、ブラウスの表面で4.8℃、キャミソールの表面で6.9℃の優位性を確認できました。
■UVカット
白の試験片を刺しゅう枠に固定し、UVが当たると変色するラベルを机に貼付。刺しゅう枠をUVラベル上に重ね、東京の真夏を想定した日射ランプを15分間照射し、静置後のUVラベルの色変化を観察しました。その結果、紫外線遮蔽率は比較品が80.4％、現行品が88.7％、ORITEXは99.6％となり、 ORITEXに関しては色の変化がほとんど見られませんでした。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI（ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ORIHICA公式サイトレディース
https://www.orihica.com/miracle-blouse/
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、東レ株式会社と協同企画した独自の機能素材「ORITEX（ORIHICA TEXTURE）」を使用した新商品「ORIHICA美ラクるブラウス®VEIL（ヴェール）」を全国のORIHICA店舗およびORIHICAオンラインショップにて発売しました。本商品は、夏のオフィスカジュアルにおいて悩みとなる「インナーの透け」「暑さ」「日焼け」などを解消し、お客様に快適なビジネスライフスタイルを提案します。
■夏のブラウス決定版！お客様の声から生まれた新商品
夏のオフィスカジュアルとして人気が高い白やパステルカラーのブラウスですが、多くのお客様が「インナーの透け」に対する悩みを抱えています。一般的に透けを抑えるためには生地を厚くする必要がありますが、それでは通気性が損なわれ着心地が悪く、見た目にも重たい印象となり、近年の厳しい酷暑を過ごすには不向きです。ORIHICAではそのようなお客様の声や悩みを汲み取り、東レとORIHICAが協同企画した「ORITEX」を採用。その素材を使用した「ORIHICA美ラクるブラウス®VEIL」は、防透け性・遮熱性・紫外線遮蔽性に優れ、快適な着心地とビジネスシーンにも相応しいデザインやシルエットを兼ね備えた新商品として販売を開始しました。
「ORIHICA美ラクるブラウス®VEIL」の最大の特長は「防透け」です。薄くて軽い生地でありながら、白や淡いカラーの透けやすさを解消し、93.0％※以上の高い防透け率を実現しました。さらに、太陽光の熱を跳ね返して衣服内の温度上昇を抑える遮熱効果※やUVカット機能も備え、真夏でも涼しく快適に過ごせます。また、デザインのバリエーションも豊富に展開。スタンダードな襟付きのシャツタイプから、デコルテを上品に見せるVネック、フォーマル感のあるピンタック、ジャケットのインナーにも最適なボウタイ付きなど、気分やTPOに合わせて選べるラインナップを揃えています。
これからもORIHICAは、お客様のニーズに寄り添い、進化し続ける商品開発・販売を通じて、酷暑が続く夏のビジネスシーンを快適にお過ごしいただけるようサポートいたします。
※商品の色味により防透け率は異なります。
【ORIHICA美ラクるブラウス®VEIL 商品ラインナップ】
オン・オフ問わず幅広い着まわしができる全6種のラインナップ。デザインや色柄もバリエーション豊富に揃えています。1枚ではもちろん、さまざまなアイテムと合わせたコーディネートもでき、手持ちのワードローブやTPOに合わせたスタイリングを楽しむことができます。暑い季節のお客様の日常を豊かに彩る1枚です。
【東レ株式会社で実施した試験詳細】
■防透け
白の試験片を刺しゅう枠に固定し、ORIHICAのロゴの上に静置させ、LED光源下で撮影。比較品、現行品、開発品（ORITEX）を比較した結果、防透け率は比較品が80.4％、現行品が88.7％、ORITEXは93.6％を取得しました。白のデメリットである透けやすさを改善し、その他の淡色も防透け率95.0％以上の結果となりました。
※一般的な白ブラウス（比較品）の防透け率は80.0％程度。
■遮熱
2体のマネキンに黒色キャミソールを着用させ、その上から「ORITEX」を使用したブラウスと比較品のブラウスを着用し、東京の真夏を想定した日射ランプを約70分間照射。サーモグラフィで表面温度を測定した結果、ブラウスの表面で4.8℃、キャミソールの表面で6.9℃の優位性を確認できました。
■UVカット
白の試験片を刺しゅう枠に固定し、UVが当たると変色するラベルを机に貼付。刺しゅう枠をUVラベル上に重ね、東京の真夏を想定した日射ランプを15分間照射し、静置後のUVラベルの色変化を観察しました。その結果、紫外線遮蔽率は比較品が80.4％、現行品が88.7％、ORITEXは99.6％となり、 ORITEXに関しては色の変化がほとんど見られませんでした。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI（ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
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https://www.orihica.com/miracle-blouse/