透け、暑さ、日焼け… 夏のお悩みを一挙解決「ORIHICA美ラクるブラウス®VEIL」が登場！

























































【東レ株式会社で実施した試験詳細】■防透け白の試験片を刺しゅう枠に固定し、ORIHICAのロゴの上に静置させ、LED光源下で撮影。比較品、現行品、開発品（ORITEX）を比較した結果、防透け率は比較品が80.4％、現行品が88.7％、ORITEXは93.6％を取得しました。白のデメリットである透けやすさを改善し、その他の淡色も防透け率95.0％以上の結果となりました。※一般的な白ブラウス（比較品）の防透け率は80.0％程度。■遮熱2体のマネキンに黒色キャミソールを着用させ、その上から「ORITEX」を使用したブラウスと比較品のブラウスを着用し、東京の真夏を想定した日射ランプを約70分間照射。サーモグラフィで表面温度を測定した結果、ブラウスの表面で4.8℃、キャミソールの表面で6.9℃の優位性を確認できました。■UVカット白の試験片を刺しゅう枠に固定し、UVが当たると変色するラベルを机に貼付。刺しゅう枠をUVラベル上に重ね、東京の真夏を想定した日射ランプを15分間照射し、静置後のUVラベルの色変化を観察しました。その結果、紫外線遮蔽率は比較品が80.4％、現行品が88.7％、ORITEXは99.6％となり、 ORITEXに関しては色の変化がほとんど見られませんでした。