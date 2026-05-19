DXの「デジタル化止まり」を打破！顧客起点の価値創出を自走させる、実務直結型「デザイン思考研修」を開催｜株式会社リンプレス

株式会社リンプレス

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮 壮、以下「リンプレス」）は、大企業のDX推進部門、IT部門の責任者・担当者などを対象に、体験とともにデザイン思考の概要を学ぶ入門編「デザイン思考研修」を開催いたします。

近年、多くの企業がDXに着手していますが、依然として「デジタル技術の導入（デジタイゼーション）」に留まり、ビジネスモデルの変革や新たな価値創出に至らない「DXの壁」に直面しています。経済産業省・IPAが策定した「DX推進スキル標準（DSS-P）」においても、ビジネスの視点と顧客視点を統合してサービスをデザインする「デザイナー」の役割が重要視されています。

リンプレスでは、この「DXの壁」を突破するためには、従来の「機能的価値」の追求から、ユーザーが求める「意味的価値」を発見するアプローチへの転換が不可欠であると考え、本プログラムを提供いたします。

■開催概要

■なぜ今、DXに「デザイン思考」が必要なのか

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86655/table/97_1_b03b885e830c7ef2c57bcc0b46aba572.jpg?v=202605190151 ]

デジタル化が加速し、「モノ」が溢れる現代において、ユーザーのニーズは多様化・複雑化しています。従来の「高機能・高品質」といった機能的価値だけでは差別化が難しく、ユーザーがその体験にどのような「意味」を感じるかという「意味的価値」の創出が求められています。

デザイン思考は、単なるデザインの手法ではなく、ユーザーへの深い「共感」から出発し、本質的な課題を導き出すための思考法です。本研修では、DX推進人材に不可欠な「自ら問いを立てる力（課題設定力）」を、ワークショップを通じて1日で集中的に磨き上げます。

■本研修の特長

■導入事例

■株式会社リンプレスについて

- 「意味的価値」を見出すBtoB特化の視点： 実務で直面する複雑な課題を題材に、ユーザー視点で課題を再定義するプロセスを体験します。- 5つのプロセスを1日で体感する実践型ワークショップ： 共感・問題定義・アイデア創出・プロトタイプ・テストの一連の流れを、グループワークを通じて再現性のあるスキルとして習得します。- 「How Might We?（私たちはどうすれば～できるか？）」による問いの設計： 現場で即活用できるフレームワークを用い、斬新なアイデアを生み出すための「正しい問い」の立て方を学びます。- 株式会社ゼンリン：https://www.linpress.co.jp/case/10- ヤマエグループホールディングス株式会社：https://www.linpress.co.jp/case/09

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、累計4,000社以上の支援実績を持つITコンサルティング・人材育成企業です。実際の現場から得た経験に基づき、IT企画、プロジェクトマネジメント、デザイン思考など、DX推進に必要なスキルを体系化した実践型研修を提供しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/