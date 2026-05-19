六本木・UNION SQUARE TOKYO　アメリカンスタイルの名店に カリフォルニアプルーン スペシャルメニューが３品登場

カリフォルニアプルーン協会

カリフォルニアプルーン協会は、東京ミッドタウンのレストラン「UNION SQUARE TOKYO（ユニオン スクエア トウキョウ）」にて、カリフォルニアプルーンを使用した新メニュー3品が2026年5月18日より期間限定で提供されることをお知らせいたします。

カリフォルニアプルーンは砂糖不使用の自然な甘みと芳醇な風味が特徴です。食物繊維、カリウム、ビタミンKなどを含む、バランスの取れた栄養成分も高く評価されています。特に近年では、カリフォルニアプルーンの汎用性が改めて認識されており、ホテル・レストラン業界において、メニューにもたらす付加価値や味わいのメリットに強い関心が寄せられています。

今回のコラボレーションでは、UNION SQUARE TOKYOでも定番メニューとして人気を誇る、パスタ・ポークグリル・ビーフチーズバーガーの3品にカリフォルニアプルーンを使用。料理長の塩田洋介シェフが、食べるシーンや食材の持つ文化やストーリーまで意識して開発した、こだわりのプレミアムなメニューです。

【メニュー概要】

- カリフォルニアプルーンとブルーチースのペンネリガーテ

ブルーチーズをふんだんに使ったソースをペンネに絡め、カリフォルニアプルーンとくるみ、フレッシュバジルを散らせて仕上げました。ペンネに濃厚に絡むブルーチーズの香りに、プルーンの芳醇な甘みと酸味が調和します。

- 加藤ポークのグリル カリフォルニアプルーン ポワブラートソース

群馬県のくちどけ加藤ポークを使用したUNION SQUARE人気定番メニューが、カリフォルニアプルーンのソースで新登場。ジューシーでとろけるような味わいのロースステーキと、黒胡椒を効かせたポワブラートソース、プルーンの甘酸っぱい風味は極上の味わいです。

- 短角牛バーガー カリフォルニアプルーンとアメリカンチェリーのコンフィ

希少な岩手山形村短角牛100%の特大パティにたっぷりのチーズを合わせ、アメリカンチェリーのコンフィを加えた特製プルーンピューレソースをかけて食べるプレミアムなバーガー。

熟成バルサミコやほんのりスパイスを加えて煮込んだフルーティーなプルーンソースが、短角牛ならではの赤身のうまみを存分に引き出します。

【メニュー開発・塩田洋介シェフのコメント】

カリフォルニアプルーンは、料理に深いコクと鮮やかなコントラストを与えてくれる、非常にポテンシャルの高い食材です。今回の開発では、芳醇な甘みと適度な酸味を活かし、UNION SQUARE TOKYOらしい力強い肉料理との調和を追求しました。特に、プルーンピューレをソースにすることで、砂糖を一切使わずに自然なとろみと奥行きを引き出せる点は大きな魅力です。ブルーチーズの塩気や、ブランド肉の脂の甘みを引き立てる、プルーンの多才な表情をぜひ楽しんでいただきたいです。

【店舗情報】

UNION SQUARE TOKYO

■所在地：東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア ガーデンテラス B1F

■OPEN：11:00-23:00

■公式サイト：https://unionsquaretokyo.com/

■Instagram公式アカウント：

https://www.instagram.com/unionsquaretokyo/

料理長 塩田 洋介シェフ

10代よりストリートダンサーとして数々の舞台を経験。ゲストを驚かせたいという純粋な精神を胸に料理の世界へ入り、ビストロにて料理人の道をスタート。 2017年、株式会社ワンダーテーブルに入社。 ユニオンスクエア東京で経験を積み、新業態の開業シェフや通販事業の開発責任者を歴任するなど多角的な視点から食の価値を追求。 2025年、ユニオンスクエア東京の料理長に就任。ニューヨークで得たアイデンティティをお料理と空間に昇華させ、心躍るひとときをお届けいたします。

カリフォルニアプルーン協会について

カリフォルニアプルーン協会は、1980年にカリフォルニア州食品農業省の権限のもと、生産者と加工業者を代表する組織として設立されました。世界最大の生産地カリフォルニアでは、サクラメントおよびサンホアキン・バレーに広がる果樹園でプレミアムプルーンが栽培されています。協会は、「カリフォルニア産プルーンを通じた一生涯の健康」を理念に、食品安全と持続可能性の厳格な基準、そして世代を超えて受け継がれてきた栽培技術と知見により、市場をリードしています。 California Prunes. Prunes. For life.(https://californiaprunes.net/)

■カリフォルニアプルーン協会ジャパン公式サイト： https://www.prune.jp/

■X公式アカウント：https://x.com/prune_fan?lang=ja

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■カリフォルニアプルーン協会ジャパン公式サイト：https://www.prune.jp