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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月19日（火）夜10時より、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第4話を放送いたします。

本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2,000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していきます。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めています。

■婚活中の西澤アナ、3 歳下ハイスぺイケメン会社員に“違和感”感じ苦悩

レインボー池田が友人代表として登場、“婚約相手”の本音を徹底追及で波乱の展開に！？

第4話では、現役アナウンサーのゆかが、3歳下のハイスペイケメン会社員兼モデルのS・リョウと「苦渋の決断」を迫られる展開に。これまでの共同生活で優しく尽くしてくれるリョウに対し、ゆかは好感を抱きながらも、自身が思い描く現実的な結婚生活との間に見え隠れする違和感に向き合うことになります。“決断の時間”を前に、ゆかは自身の幸せのためにどのような未来を選ぶのか…。

番組内では、女性陣の友人を招いてホームパーティーを開催。34歳美人経営者・あやかの友人でありクリエイターとして活躍するえみ姉、27歳人気モデル・なつえの友人としてモデルのNana Tokuse、そしてゆかの友人代表としてお笑いコンビ・レインボーの池田直人が登場します。長年の付き合いである親友たちの登場に女性陣も安堵の表情を見せますが、彼女たちの素を知る親友たちの鋭い観察眼と愛のある厳しい目線が、それぞれのカップルの関係性に鋭くメスを入れていきます。

ホームパーティーの最中、親友たちによる“婚約相手”への忖度なしの追及が始まります。えみ姉が年収3000万円の高卒経営者・ショウゴの描く“未来図”と、あやかの違和感を浮き彫りにしていく一方、なつえの友人Nanaは「スキンシップは？」と恋の進展状況を確認します。

そんな中、池田はリョウに対し「あと20日で結婚するっていうのを、本当にリアルに考えてほしい」と結婚への覚悟を真正面から追及。核心を突く質問にリョウはなんと答えるのか…？友人たちの介入により相手の本音や自身の違和感に向き合うことになった女性たちは、果たしてどのような決断を下すのか。

友人たちの登場によって大きな波乱が待ち受ける『時計じかけのマリッジ』第4話は、5月19日（火）夜10時より放送です。ぜひご覧ください。

■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

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＜第4話＞

第4話放送日時：2026年5月19日（火）夜10時～ ※毎週火曜夜10時より最新話無料放送

第4話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/F9CAPj2XQEfWSb

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/