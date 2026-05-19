日本医療研究開発機構(AMED)向けAI基盤に関する検証業務（トライアルプロジェクト）を受託

株式会社EQUES

東京大学松尾研究室発のAIスタートアップである株式会社EQUES（本社：東京都文京区、代表取締役：岸 尚希、以下「EQUES（エクエス）」）は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「AMED」）が実施した公募入札「創薬支援を見据えた生成AIシステムの試行的構築及びコンサルティング業務」において、AMEDにおける内部利用を想定したAI基盤に関する検証業務（トライアルプロジェクト）を受託し、プロジェクトを開始したことをお知らせいたします。

■ 背景

近年、官公庁におけるデジタル技術の活用に関心が高まる中、セキュリティや運用面での課題に配慮しつつ、業務効率化や意思決定支援等におけるAI活用に向けた慎重な検討が行われています。AMEDにおいても内部業務におけるAI活用の可能性について、段階的な検討が計画されております。

本プロジェクトは、AMEDの第3期中長期計画にて掲げる「出口志向の研究開発マネジメント」の業務効率化等の実現に向けた取り組みの一環として、生成AIにより、これまでAMED内に蓄積された創薬ナレッジ、事業に関する情報等の有効活用を通して、優れた創薬シーズの実用化加速により日本の創薬力向上に資することを背景としています 。

■ プロジェクトの概要

本プロジェクトでは、AI基盤の本格導入に先立ち、技術的・運用的観点からの検証を行うトライアルプロジェクトとして実施されるもので、AMED内に蓄積された創薬ナレッジ、事業に関する情報等の限定的かつ非公開の試行運用を通じて、以下の観点について検証を実施予定です。

- 生成AI技術の適用可能性の整理- 内部利用における技術的・運用的課題の抽出- セキュリティ・ガバナンスへの適合性の確認

本業務は検証段階の取り組みであり、成果の内容や今後の展開については現時点で確定しているものではありません。

■EQUES（エクエス）コメント

EQUESは、本業務を通じて得られる知見をもとに、着実かつ慎重に検証を進めてまいります。

同社がこれまで培ってきた「製薬文書生成AI SaaS」や「製薬業務特化LLM研究」における知見と、AMEDのナレッジを融合させ、新たな価値を創造できるよう誠心誠意取り組んでまいります。

今後も最先端の生成AI技術と適切な運用コンサルティングを通じて、日本の創薬力向上と研究開発の加速に貢献してまいります。

■ 株式会社EQUESについて

EQUESへのお問い合わせはこちらから :https://eques.co.jp/contact/

株式会社EQUESは、「最先端の機械学習技術をあやつり社会の発展を加速させる」をミッションに掲げる、東大松尾研発のAIスタートアップです。研究開発の最前線で生まれる技術を、実際の業務現場で活用可能な形に昇華させ、社会の発展を加速させることを目指しています。お客様の課題に寄り添い、要件定義から運用まで一気通貫でサポートする「伴走型技術開発」や、製薬業界の課題を解決する「製薬AI事業」などを展開しています。製薬特化型LLM「JPharmatron」は経済産業省・NEDO主催のGENIACに採択。

会社名：株式会社EQUES

所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷 3-30-10 本郷K&Kビル2F

代表者：代表取締役 岸 尚希

事業内容：伴走型技術開発事業、製薬AI事業

公式HP：https://eques.co.jp/