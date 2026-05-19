プラーク（歯垢）の付着率が約40%低下(※1、*)。歯列矯正中のオーラルケアにおいて、歯ブラシとジェットウォッシャー（水流洗浄器）（※2）を併用する効果をパナソニックが共同研究。

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社は、日本大学松戸歯学部 歯科矯正講座 教授 根岸 慎一氏の協力のもと、歯列矯正中のオーラルケアにおいての新たなスタンダードとして、歯ブラシとジェットウォッシャーを併用することで、プラーク（歯垢）の付着率を減少させ、しっかりとお口のケアができることを実証しました。

近年、歯並びや口元の美しさへの意識変化を背景に、歯列矯正への関心も高まっています。矯正治療を始めると、多くの人が直面するのが「歯磨きの難しさ」です。歯列矯正治療中は、矯正装置によって口腔内環境が複雑化し、プラーク（歯垢）が残りやすくなることが知られています。特に一般的に用いられているワイヤー矯正の場合は、複雑な装置の隙間に食べカスが詰まりやすく、磨き残しのリスクが高まります。

このような問題に着眼し、この度当社では日本大学松戸歯学部 歯科矯正講座 教授 根岸 慎一氏へ協力を依頼し、ワイヤー矯正中の患者での「歯ブラシのみ」、「歯ブラシ＋ジェットウォッシャー（水流洗浄器）(※2)」によるプラーク（歯垢）付着率の比較を委託しました。

【検証結果】

通常の歯ブラシでの歯磨きにジェットウォッシャー(※2)を併用することで歯ブラシのみと比べて、プラーク（歯垢）が約40％低下する(※1)結果となりました。歯ブラシに加え、ジェットウォッシャー(※2)を併用することで健康で清潔な口腔環境の維持につながります。

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※1 ＊1検証方法

日本大学松戸歯学部 歯科矯正講座にて実施した試験結果による。

・通常の歯ブラシにジェットウォッシャーEW-DJ55を追加し洗浄

・ジェットウォッシャーは水圧レベル5で使用。超音波水流ノズル使用時のみ。

・1か月使用後にPCR評価

・被験者:矯正治療中の上下顎マルチプラケット装着

・歯ブラシ群n=7名、ジェット群n=11

＊2 PCR：Plaque Control Record

歯の表面にどのくらいプラークが残っているかを示す指標

＊3 使用前を100とした場合

※2 ジェットウォッシャー EW-DJ55

本検証にご協力いただいた

日本大学松戸歯学部 歯科矯正講座 教授 根岸 慎一 先生のコメント

矯正歯科治療で代表的に用いられるワイヤー矯正（マルチブラケットシステム）は、歯の表面にブラケットを装着し、ワイヤーで歯列を固定することで効率的に歯を移動させる治療方法です。しかし、これらの装置を装着するとお口の中が複雑になり、清掃が難しくなるため、むし歯などのトラブルが起こりやすくなるという課題があります。

こうしたトラブルを防ぐためには、患者様ご自身による日々の丁寧な歯磨きが欠かせません。しかし、矯正装置がある状態では歯ブラシだけで隅々まで磨くのは非常に大変です。そのため、デンタルフロス・歯間ブラシ・タフトブラシといった補助清掃用具の併用を推奨していますが、これらの器具は矯正装置の装着を前提に設計されていないものも多く、操作が煩雑であるため、継続が難しくモチベーションが低下してしまう患者様も少なくありません。

そこで、高圧の水流で簡単に汚れを洗い流すことができるジェットウォッシャーは、矯正治療中の患者様がお口の中を清潔に保つための有用な選択肢になると考えています。

＊弊社から根岸先生に依頼し、いただいたコメントを編集して掲載しています。

■【パナソニック】歯列矯正中は歯磨きにジェットウォッシャーをプラス

https://panasonic.jp/teeth/jetwasher/orthodontics.html

■歯列矯正中のオーラルケアに ジェットウォッシャーDoltz（EW-DJ55）【パナソニック公式】

https://www.youtube.com/watch?v=C_rdmSpWE_w

ジェットウォッシャー ドルツは、歯列矯正中の複雑な口腔環境においても、日常的に取り入れやすいセルフケアとして提案しています。本製品は、特許技術が生み出す超音波水流(※3、※4)で歯ぐきにやさしく、歯周ポケットや歯間、さらに、矯正器具まわりの汚れまで洗浄することで、毎日のオーラルケアをサポートします。当社が２０１７年より発売している超音波水流搭載のジェットウォッシャー ドルツは、2024年11月に国内累計出荷台数１００万台を達成(※5)しており、多くのお客様にご愛用いただいています。

お口の健康の維持には、歯科医院での「プロケア」と、毎日の「セルフケア」です。当社は、長年積み重ねてきた技術と最新の歯周病研究をもとに開発をしたジェットウォッシャー（水流洗浄器）を、無理なく続けられる質の高いセルフケアができる商品として今後も提案していきます。

※3：超音波水流ノズル使用時のみ。

※4：気泡が弾ける際の衝撃波により超音波が発生する水流。

※5：パナソニック調べ ２０１７年発売～２０２４年１１月の出荷台数

＜関連情報＞

■歯列矯正中は歯磨きにジェットウォッシャーをプラス

https://panasonic.jp/teeth/jetwasher/orthodontics.html

■W音波振動ハブラシ＆ジェットウォッシャープレゼントキャンペーン実施中

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https://panasonic.jp/teeth/campaign/26spring-doltz.html

■ジェットウォッシャー ドルツ EW-DJ55

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■ジェットウォッシャー ドルツ 商品ラインアップ

https://panasonic.jp/teeth/jetwasher.html

■ドルツ ブランドメッセージ

https://panasonic.jp/teeth/concept.html