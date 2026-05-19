夏の気分を先取り！レモン香るシトロンスイーツがセバスチャン・ブイエ＆Gouterにて続々登場

ジェイ・ワークス株式会社

セバスチャン・ブイエでは、旬のレモンを使用したシトロンスイーツの発売を開始しました。

フランス・リヨンを拠点に活躍するパティシエ、セバスチャン・ブイエが手がけるシトロンスイーツは、爽やかな酸味とやさしい甘みのバランスを大切にした、初夏にぴったりの味わいが魅力です。

見た目にも愛らしいクマ型フィナンシェや、しっとりとした焼菓子など、ギフトにも最適なラインナップをご用意しました。

また、毎日食べたいフランスの“おやつ”をテーマにした「Gouter（グテ）学芸大学店」では、2026年5月22日(金)より、“シトロンフェア”を開催いたします。レモンフェアに合わせ、初夏の季節にふさわしい、爽やかなレモンの香りとやさしい甘さを感じる3種の新作が登場。

◇Nounours Citron Miel - ヌヌース シトロンミエル

フランス産発酵バターの深いコクに、はちみつのまろやかな甘みとレモンのやさしい酸味が重なり合うフィナンシェ。

外はほんのり香ばしく、中はしっとりとした食感で、ふんわりと広がる柑橘の香りが心地よい余韻を残します。

ヌヌース シトロンミエル \411（税込）

◇Cake Citron - ケークシトロン

レモンの爽やかな酸味に、柚子のアクセントを加えた軽やかでしっとりとしたケーク。レモンのキリッとした酸味に、柚子のやさしい香りを重ねた奥行きのある味わいです。

ケーク シトロン \378（税込）

◇Tartelette Citron - タルトレット シトロン

香ばしいヘーゼルナッツの風味を感じる生地に、なめらかなレモンクリームと果実感あふれるコンフィを重ねた一品。コクと酸味のコントラストが絶妙で、ひと口ごとに味わいの層が広がります。

タルトレット シトロン \400（税込）

◆Coffret Citron - 3種のレモンスイーツが一箱で楽しめるコフレシトロン

コフレシトロン

クマをモチーフにしたフィナンシェやタルトレット、ケークなどを詰め合わせた、季節限定のプチアソートです。

旬のシトロンがもたらす爽やかな酸味と、焼菓子ならではのバターのコクが美しく調和。

ひとつひとつ違う食感と香りを楽しめて、食べるたびにレモンのいろんな表情に出会えます。

シトロンチャーム付きのボックスは、ギフトにもおすすめの一品です。

コフレシトロン \1,296(税込)

初夏を彩る爽やかな味わい「Gouter（グテ）学芸大学店」にて“シトロンフェア”を5月22日より開催

毎日食べたいフランスの“おやつ”をテーマにした「Gouter（グテ）学芸大学店」では、2026年5月22日(金)より、“シトロンフェア”を開催いたします。レモンフェアに合わせ、初夏の季節にふさわしい、爽やかなレモンの香りとやさしい甘さを感じる3種の新作が登場。

フランス産のレモンを使用し、どこか懐かしさを感じさせる味わいに仕上げています。

今回登場するラインアップは以下の3商品です。

◆Pain Suisse Citron - スイスシトロン

フランス産シトロンコンフィチュールとシトロンパティシエールを贅沢に使用し、外はパリッと、中はなめらかな食感に仕上げました。レモンの爽やかさをしっかり堪能いただける一品です。

スイス シトロン\454(税込)

◆Croissant Rusk Citron Miel - クロワッサンラスク シトロンミエル

クロワッサンに蜂蜜バターをたっぷりと塗り込み、香ばしく焼き上げたラスクに仕上げました。

仕上げにはさらに蜂蜜を重ね、シトロンゼストを散りばめることで、ほんのりとした甘みと爽やかなレモンの香りが広がる、軽やかな味わいをお楽しみいただけます。

クロワッサンラスク シトロンミエル \324(税込)

◆Lemon Bread - レモンパン

パンオレ生地をクッキー生地で包み込み、外はサクッと、中はふんわりとした食感に仕上げました。中には爽やかな酸味が広がるシトロンコンフィチュールを閉じ込め、初夏にぴったりの軽やかな味わいをお楽しみいただけます。

レモンパン \346(税込)

この季節ならではのレモンの魅力を、ぜひ「Gouter」でご体験ください。

※スイスシトロン・クロワッサンラスク シトロンミエル・レモンパンに関しては、Gouter（グテ）学芸大学店のみの取り扱いとなります。

Sebastien Bouillet / セバスチャン・ブイエ

フランス・リヨンを拠点に活躍するパティシエ兼ショコラティエ、セバスチャン・ブイエ。

色彩豊かなマカロンや繊細なショコラ、フランス語で“おやつ”を意味する「グテ（Gouter）」をテーマにしたヴィエノワズリーなど、伝統的なフランス菓子に革新的な発想を融合させたクリエイションで、世界中のスイーツファンを魅了し続けています。2004年には、フランスを代表するパティシエ協会「ルレ・デセール」に史上最年少で入会。

「不屈の精神、創造性、向上心」という価値観を大切にしながら、常に新しい表現を追求する姿勢が、セバスチャン・ブイエならではの独創的な世界観を生み出しています。

グテ学芸大学店 外観

美味しくて、楽しいスイーツを日本の皆様へ。

進化し続けるセバスチャン・ブイエのスイーツを是非お試しください。

☆ 店舗情報（Japan）

伊勢丹新宿店、西武池袋本店、[Gouter] グテ 学芸大学店

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