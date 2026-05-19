赤ちゃんの好奇心を本気で考えたら、ベビートイが全部変わった話～Baby curiosity®のできるまで vol.0

ピープル株式会社

2026年4月、ピープル株式会社（本社：東京都中央区｜取締役兼代表執行役：桐渕真人｜東証スタンダード 7865） は「Baby curiosity®（ベビーキュリオシティ）」という新しいブランドを立ち上げました。





0歳の赤ちゃんのためのおもちゃシリーズです。















……と書くと、「ピープルさん、もともと赤ちゃんのおもちゃ作ってましたよね？」と思われるかもしれません。





そうなんです。私たちはずっと、赤ちゃんのおもちゃを作ってきました。「なめられ太郎」「お米のおもちゃ」など、手に取っていただいたことがある方も多いのではないでしょうか。





では何が変わったのか。





一言で言うと、「好奇心」を真ん中に置いておもちゃと向き合うことにしたんです。











バラバラだったものを、ひとつの言葉でつないだ

「ノンキャラ良品」「指先の知育」「うちの赤ちゃん世界一」…等々、これまでも、ピープルのベビートイは、赤ちゃんのことを考え抜き、赤ちゃんの「好き」や「楽しい」を大切にしてきました。「赤ちゃんの好奇心ってすごい！」「赤ちゃんの好奇心を楽しもう」。そんなことをより一層赤ちゃんと親御さんに伝えていきたい…、そう考え、私たちは「Baby curiosity」という一つのシリーズとして、赤ちゃんたちにお届けしていくことにしました。











2022年、ピープルはパーパスを策定しました。

「子どもの好奇心がはじける瞬間をつくりたい！」











この言葉が決まったとき、ベビートイを見つめ直すきっかけが生まれました。赤ちゃんが手を伸ばす、なめる、振る、じっと見つめる――その一つひとつが「好奇心のはじまり」なのだとしたら、私たちのおもちゃづくりの軸は、もとより明確だったはずなのです。





そこから、私たちの赤ちゃん観察チームである「ピープル赤ちゃん研究所」を中心に500組を超える親子との対話を重ね、商品ラインナップの全面的な見直しがはじまりました。

「Baby curiosity」で変わったこと

たとえば、パッケージ。「なめられ太郎 六代目」も「なめもみ花子 3世」も、手に取ったときに「このおもちゃは、赤ちゃんのどんな好奇心に応えるものなのか」がわかるようになっています。















私たちは赤ちゃん一人ひとりの好奇心を「好奇心オノマトペ」という形で表現しました。「うごうご」「なめなめ」「ぐい～ぱっ！」――赤ちゃんが夢中になる瞬間を、音で伝えてみよう、という試みです。

価格帯は880円～3,300円。好奇心はどんどん変わっていくから、気軽に「今のこの子に合うもの」を選んでほしい。そんな想いも込めています。















これから、この場所でお伝えしていくこと

Baby curiosityは、商品の発売がゴールではありません。

このブランドが「なぜ生まれたのか」「どうやって作られているのか」「これからどこへ向かうのか」――その過程を、私たち広報IRチームが、実際に商品を開発した企画開発チームにインタビューしながら発信していきたいと思っています。

これから数回にわたって、こんなテーマでお届けする予定です。





・Baby curiosityが生まれるまで――パーパスからブランド誕生までの道のり

・音と色のこだわり――オノマトペ命名やカラーリングの設計思想

・赤ちゃんとともに作る――赤ちゃん研究所の観察と商品開発の裏側

・好奇心と会社の未来――ピープルという会社はどこへ向かうのか





ベビートイという小さなおもちゃの裏側には、たくさんの人の想いと試行錯誤が詰まっています。こちらでは、その開発ストーリーを「ありのまま」にお届けしていきます！