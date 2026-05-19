出汁の旨みを効かせ、カレー風味豊かな「出汁カレーからあげ」からあげ縁にて販売開始！

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アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代田区/代表：渡部 貴）は、2026年5月22日(金)より国内のからあげ縁にて「出汁カレーからあげ」を期間限定で販売開始いたします。




からあげ縁公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/yukari/


人気の出汁シリーズから



出汁の旨みを効かせた味わいが特徴の、風味豊かなカレー仕立てのからあげです。
スパイスの香りと出汁のコクが合わさることで、最後まで飽きずに楽しめる一品に仕上げました。


「出汁カレーからあげ」は、からあげ単品と2種類のお弁当をご用意しております。



「出汁カレーからあげ」を2026年5月22日(金)より「からあげ縁」にて期間限定で販売開始いたします。
テイクアウトのからあげ専門店「からあげ縁」は、これからも国民食である身近な「からあげ」で新しい感動をお届けできるように努めます。


商品概要



※一部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューをご確認いただけます。


【テイクアウト】


■出汁カレーからあげ　100g310円(税込334円)




■出汁カレーからあげ弁当　890円(税込961円)
出汁カレーからあげ4個、千切りキャベツ、ごはん




■出汁カレーからあげ合盛り弁当　820円(税込885円)
出汁カレーからあげ2個、カリッともも2個、千切りキャベツ、ごはん




■からあげ縁　その他メニュー


https://www.arclandservice.co.jp/yukari/


販売概要



販売開始日　2026年5月22日(金)


※食材がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。


※店舗により価格が異なる場合がございます。
販売店舗　国内の「からあげ縁」※一部店舗を除く


販売時間　各店舗の営業時間


店舗情報　https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=03


※店舗情報にて各店舗の販売価格や取扱メニューをご確認いただけます。


からあげ専門店「からあげ縁」について





2010年5月に浅草総本店をオープンしたからあげのテイクアウト専門店「からあげ縁(ゆかり)」は、ニンニク・生姜不使用の秘伝のタレに1日漬け込み、旨味を逃がさないよう商品ごとに独自の製法を確立。からあげは、ご注文を頂いてから揚げ始め、カラッと香ばしい揚げたてをご提供しております。
店舗では、目の前に広がるキッチンで、からあげを揚げるライブ感をお届けいたします。



【公式サイト/アカウント】


●公式サイト


https://www.arclandservice.co.jp/yukari/


●X(旧Twitter)


https://x.com/karaage_yukari


会社概要



エバーアクション株式会社
代表者　 代表取締役社長　渡部貴
本社所在地　東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F
設立日　2015年9月1日
業務内容　からやま、からあげ縁を運営
URL　https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4


アークランドサービスホールディングス(株)について





アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。



商号：アークランドサービスホールディングス株式会社


代表者：代表取締役社長 坂本守孝


所在地：東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階（〒101-0062 ）


創業：1993年3月2日


事業内容：外食事業


資本金：1,932百万円


URL：https://www.arclandservice.co.jp/