出汁の旨みを効かせ、カレー風味豊かな「出汁カレーからあげ」からあげ縁にて販売開始！

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代田区/代表：渡部 貴）は、2026年5月22日(金)より国内のからあげ縁にて「出汁カレーからあげ」を期間限定で販売開始いたします。

からあげ縁公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/yukari/

人気の出汁シリーズから

出汁の旨みを効かせた味わいが特徴の、風味豊かなカレー仕立てのからあげです。

スパイスの香りと出汁のコクが合わさることで、最後まで飽きずに楽しめる一品に仕上げました。

「出汁カレーからあげ」は、からあげ単品と2種類のお弁当をご用意しております。



「出汁カレーからあげ」を2026年5月22日(金)より「からあげ縁」にて期間限定で販売開始いたします。

テイクアウトのからあげ専門店「からあげ縁」は、これからも国民食である身近な「からあげ」で新しい感動をお届けできるように努めます。

商品概要

※一部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューをご確認いただけます。

【テイクアウト】

■出汁カレーからあげ 100g310円(税込334円)

■出汁カレーからあげ弁当 890円(税込961円)

出汁カレーからあげ4個、千切りキャベツ、ごはん

■出汁カレーからあげ合盛り弁当 820円(税込885円)

出汁カレーからあげ2個、カリッともも2個、千切りキャベツ、ごはん

■からあげ縁 その他メニュー

https://www.arclandservice.co.jp/yukari/

販売概要

販売開始日 2026年5月22日(金)

※食材がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「からあげ縁」※一部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=03

※店舗情報にて各店舗の販売価格や取扱メニューをご確認いただけます。

からあげ専門店「からあげ縁」について

2010年5月に浅草総本店をオープンしたからあげのテイクアウト専門店「からあげ縁(ゆかり)」は、ニンニク・生姜不使用の秘伝のタレに1日漬け込み、旨味を逃がさないよう商品ごとに独自の製法を確立。からあげは、ご注文を頂いてから揚げ始め、カラッと香ばしい揚げたてをご提供しております。

店舗では、目の前に広がるキッチンで、からあげを揚げるライブ感をお届けいたします。

【公式サイト/アカウント】

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/yukari/

●X(旧Twitter)

https://x.com/karaage_yukari

会社概要

エバーアクション株式会社

代表者 代表取締役社長 渡部貴

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年9月1日

業務内容 からやま、からあげ縁を運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4

アークランドサービスホールディングス(株)について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階（〒101-0062 ）

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/