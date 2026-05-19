【カプセルトイ新商品】「がんばる 赤べこスタンプ」が5月下旬から全国のカプセルトイ自販機にて順次発売！
株式会社三洋堂
【カプセルトイ事業部 公式X】
会社名：株式会社三洋堂
縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う株式会社三洋堂（本社：愛知県岩倉市、代表取締役：折小野 嘉輝）は、カプセルトイの新商品「がんばる 赤べこスタンプ」全5種を、2026年5月下旬より全国のカプセルトイ自動販売機で1回300円（税込）にて順次発売を開始いたします。
赤べこスタンプについて
ノートや手帳にポンッ！押すだけで気分が上がる赤べこスタンプです。「OK！」や「済」「Thank you」など、普段使いしやすいデザインをラインナップ！ノートやメモ、手帳デコにもぴったりです。
ころんと可愛い木製仕様で、使わない時は並べて飾ってもお楽しみいただけます。
商品ラインナップ（全5種）
■商品詳細
商品名：がんばる 赤べこスタンプ
発売日：2026年5月下旬より順次
価格：1回300円（税込）
種類数：全5種類
商品サイズ：W3cm
製品素材：ABS
販売エリア：全国のカプセルトイ自動販売機
◆ 三洋堂のカプセルトイ事業部について
近年新たにカプセルトイ事業部を立ち上げ、これまでに培ったノウハウを活かしながら、子どもから大人まで幅広い世代に向けたワクワクする商品づくりに取り組んでいます。
【カプセルトイ事業部 公式X】
https://x.com/sy_capsule
◆ 会社概要
会社名：株式会社三洋堂
所在地：愛知県岩倉市下本町天神塚155番地
代表取締役：折小野 嘉輝
設立：1985年5月20日
事業内容：玩具、文具、雑貨、ギフト用品、記念品、販促用品などの企画、製造、販売
電話番号：0587-66-2499
公式HP：https://sanyodo.ne.jp/