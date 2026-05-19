Blue Prism株式会社

コネチカット州ウィンザー、2026年4月29日 SS&C Technologies Holdings, Inc.（Nasdaq: SSNC）は、企業向けエージェンティックオートメーションプラットフォーム「SS&C Blue Prism WorkHQ(https://www.blueprism.com/japan/platform/)」の提供開始を発表しました。WorkHQは、組織がエージェンティックAIを安全かつ透明性高く、エンド・ツー・エンドのワークフロー全体にわたって安全・透明・完全な制御のもとで実用化できるよう支援できるよう設計されたプラットフォームです。

本プレスリリースにはマルチメディアが含まれています。全文はこちらからご覧いただけます：https://www.businesswire.com/news/home/20260429512507/en/

ニューヨークのNasdaqで開催されたライブイベント(https://ssc.registration.goldcast.io/webinar/222edb4e-2e8a-467d-8740-c392053584b9?utm_campaign=jp-brand-2026-q2-05-12-workhq-pr&utm_source=blueprism&utm_medium=webinar&utm_content=webinar)にて発表されたWorkHQは、人・AIエージェント・API・デジタルワーカーを、一つのガバナンスの効いた環境で一元的にオーケストレートできる環境を提供します。

SS&Cは、規制の厳しい業界において大規模オペレーションを自社で運営してきた経験をもとにWorkHQを開発しました。現在、SS&Cは4,000以上のデジタルワーカーと50以上のAIエージェントを活用しながら、世界23,000社以上の顧客を支援しています。こうした取り組みにより、主要ワークフローの処理時間を最大95%短縮するなど、業務効率の大幅な改善を実現しています。

「WorkHQは、単なるデモ用ではなく、エンタープライズ企業が抱える課題解決のために開発されました。現在AIを導入している組織の多くは、数百ものシステムやレガシーインフラ、そして新しい技術に柔軟に対応できないコンプライアンス要件といった課題に直面しています。私たちは、そうした現実を踏まえてWorkHQをゼロから設計しました」と、SS&C Technologies, Inc.の Intelligent Automation and Analytics担当SVP and General Manager、ロブ・ストーン（Rob Stone）は述べています。「お客様にこのプラットフォームを提供する前に、大規模で複雑かつ規制の厳しい業務環境内で導入・運用・検証できたことは、私たちの大きな強みです。私たち自身が『カスタマー・ゼロ※』となり、リアルタイムで可視化された日常的な運用を通じてWorkHQを最適化しました。お客様が得られるのは、エンタープライズ企業のために構築された、私たち自身の環境で実証済みのプラットフォームなのです。」

WorkHQの特長：

- 一元管理：断片的な単機能ツールやAI専用プラットフォームとは異なり、WorkHQでは、AIエージェント、デジタルワーカー、APIなど、あらゆる種類の自動化された業務を、必要に応じて人間の関与を組み込みながら、設計、調整、実行、管理することができます。- 組み込まれたガバナンス：セキュリティ、監査性、コンプライアンスがワークフローレベルに組み込まれています。組み込まれたガバナンス、human-in-the-loopによる監視、およびSS&C AI GatewayのAIガバナンス層により、組織はコンプライアンスを維持しつつ、AIをより迅速に導入できます。- ハイブリッドな自動化アプローチ：WorkHQは既存のRPAおよびBPMへの投資を補完し、制御が不可欠な場面ではルールベースの自動化を維持しつつ、付加価値をもたらす場面でAIエージェントを導入できるようにします。- 既存の基盤を活かす：WorkHQは、既存のBlue Prismプラットフォームを補完し連携するように設計されており、既存の技術インフラを乱すことなくイノベーションを促進します。- 再利用性：ワークフローとAIエージェントは、モジュール式で再利用可能かつ組み合わせ可能な設計となっており、自動化までの時間を短縮し、企業全体での拡張性を高めます。

「世界中の企業がAIエージェントの導入を積極的に進めています。IDCの調査によると、今後1年間で、企業が本番環境に導入するAIエージェントの種類はおよそ2倍になると予想されています」と、IDCのAgentic Automation & AI Technologyリサーチ担当バイスプレジデント、ニール・ウォード＝ダットン（Neil Ward-Dutton）氏は述べています。「AIへの投資から大規模かつ測定可能で持続的な価値を引き出すため、企業はオーケストレーションとガバナンスに関連するツールや手法の統合に注力しています。これを可能にするプラットフォームは、莫大な価値を生み出すことになるでしょう」

WorkHQは、個別のAI活用から、ガバナンスの効いたエンタープライズ企業の全社的な自動化へと移行するための基盤を提供します。制御・透明性・耐障害性を維持しながら、数十のAIエージェントから数千規模へとスケールアップすることが可能になります。WorkHQの詳細は、こちらをご覧ください。

SS&C Technologiesについて

SS&Cは、金融サービスおよびヘルスケア業界向けにサービスとソフトウェアを提供するグローバル企業です。1986年に設立されたSS&Cは、コネチカット州ウィンザーに本社を置き、世界中に拠点を展開しています。世界最大手企業から中小企業に至るまで、23,000社以上の金融サービスおよびヘルスケア関連組織が、SS&Cの専門知識、規模、技術力を信頼しています。

SS&C（Nasdaq: SSNC）に関する詳細情報は、www.ssctech.com(https://www.ssctech.com/) をご覧ください。

X（@blue_prism_JP(https://x.com/Blue_Prism_JP)）およびLinkedIn(https://www.linkedin.com/company/blue-prism-limited/)でもぜひフォローしてください。

businesswire.com(https://www.businesswire.com/) の原文（英語）はこちら：https://www.businesswire.com/news/home/20260429512507/en/

出典：SS&C

本リリースは、米国 SS&C Technologies Holdings, Inc.が 2026 年 4月 29 日（現地時間）に配信した英文リリース(https://investor.ssctech.com/news-releases/news-release-details/ssc-unveils-workhq-power-enterprise-agentic-automation)に基づき作成した日本語抄訳です。その内容および解釈については、英文が優先されます。

※カスタマーゼロとは、製品やサービスを開発・提供する企業自身が、その最初のユーザー（顧客）となることを指します。