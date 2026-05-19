すれ違う二人が惹かれ合う、入れ替わりラブロマンス。webtoonスタジオstudio73の新作『悪評夫妻の入れ替わり』配信開始！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するwebtoon制作スタジオ『studio73』は、めくるめく恋愛ドラマが楽しめる少女向けwebtoonレーベル「フラオト」より、新作『悪評夫妻の入れ替わり』の配信を本日5月19日（火）から開始いたしました。

悪評まみれの“堕落神官”エルナ。だが実態は、養父に搾取され、陰で“傷を癒す”奇跡を代行する本物の聖女だった――。

虐待の末に力を失った彼女は、用済みとして“聖職者殺し”と恐れられる辺境伯・シグルスへ嫁がされる。婚家での嫌がらせと孤独に耐えかね、「ただ居場所が欲しかった」と月へ涙した夜――目覚めると、なぜかエルナはシグルスの体になっていて――！？

入れ替わった体を通して初めて知る、互いの隠された真意と深く不器用な愛。凍てついていた二人の心は、今、甘い熱を帯びて激しく惹かれ合っていく――…

本作品は、本日より電子コミック配信サービス『LINEマンガ』『ebookjapan』『ComicFesta』にて配信を開始しました！

作品情報

＜作品名＞

悪評夫妻の入れ替わり

原 作：乙川れい

演 出：namako,阿部rage

作 画：白崎

ジャンル：ロマンスファンタジー

レーベル：フラオト

＜作品ページ＞

▼LINEマンガ

https://app-manga.line.me/app/periodic/S160736?_appstore=0

▼ebookjapan

WEB：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/stories/160736/

APP：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/rd/shareLink/?serialStoryId=160736

▼ComicFesta

https://comic.iowl.jp/titles/245686/volumes

＜担当編集からのコメント＞

悪評で名を知られる二人が、すれ違いのまま結婚。

けれど体が入れ替わったことで、初めて相手の立場を理解するようになるラブストーリーです。

とにかく、不器用な夫婦が少しずつ心を通わせていく過程を丁寧に描きました！

まずは第1話からご覧ください！！

webtoon制作スタジオ「studio73」概要

電子コミック市場において10年以上の実績を持つ株式会社ウェイブが設立したwebtoon制作スタジオ。ウェイブが持つ「作品の分業制作ノウハウ」や「映像化を見据えた制作環境」「海外配信実績」などを活用し、世界で拡大しているwebtoon市場に日本から新たな価値を届けてまいります。

オフィシャルページ：https://studio73.jp/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/studio73_info

協業について

studio73では、作品の協業制作やドラマ化などのメディアミックスのご相談を歓迎しております。

協業などのお申し出窓口：studio73@wwwave.jp

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/