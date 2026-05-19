日本エナジードリンク市場 2026-2035 CAGR2.89% 機能性飲料強化・パフォーマンス向上型エナジー市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
日本エナジードリンク市場は、2025年の3,681億4,131万米ドルから2035年には4,894億9,300万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）2.89％で成長する見通しです。日本市場では、単なる清涼飲料ではなく「機能性補給飲料」としての位置付けが強まり、特にビジネスパーソン、夜勤従事者、学生、スポーツ愛好家からの需要が増加しています。集中力向上、疲労感軽減、持続的な覚醒作用を求める消費者が増えていることから、国内メーカーだけでなく海外ブランドも日本市場への投資を強化しています。さらに、自動販売機網やコンビニエンスストアの高い普及率が市場拡大を後押ししており、日本独自の販売インフラがエナジードリンク市場の成長基盤として機能しています。
健康志向と機能性需要がノンアルコール市場を急拡大
日本では健康意識の高まりを背景に、ノンアルコールエナジードリンクへの需要が急速に拡大しています。特に低糖質、ゼロシュガー、ビタミン強化型製品への関心が高まっており、従来型炭酸飲料からの代替需要が市場を押し上げています。2025年にはノンアルコールエナジードリンクセグメントが市場収益を主導しており、その背景には健康とパフォーマンスを両立したいという消費者ニーズがあります。カフェイン、タウリン、ビタミンB群、アミノ酸を配合した製品は、仕事効率向上や運動時の持久力向上を求める層から支持されています。また、日本では「眠気対策」「集中力維持」といった明確な用途提案が購買を促進しており、製品差別化が進んでいます。こうした機能性訴求は今後も市場競争力の重要な要素になると見られています。
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過労社会と働き方問題が市場需要を下支え
日本市場においてエナジードリンク需要を語る上で、「長時間労働社会」は極めて重要なキーワードです。WHOとILOによる2021年の共同推計では、長時間労働による死亡者数は世界で年間74万5,000人を超えており、日本でも過労問題は深刻化しています。厚生労働省によると、日本企業の約4分の1が月80時間以上の残業を従業員に要求しており、100時間超の残業が発生している企業も存在します。このような背景から、日本では短時間で覚醒効果を得られるエナジードリンクへの依存度が高まっています。特に都市部では通勤時や深夜労働時にコンビニや自動販売機で購入されるケースが増加しており、「オンザゴー消費」が市場成長の重要なドライバーとなっています。働き方改革が進む一方で、即効性を求める需要は今後も継続すると予想されています。
パッケージ革新とサステナブル戦略が新規需要を創出
日本エナジードリンク市場では、製品の中身だけでなくパッケージ戦略が競争優位性を左右しています。特に若年層を中心に、携帯性、デザイン性、環境配慮型パッケージへの関心が高まっています。レッドブルをはじめとする大手ブランドは、循環型パッケージ技術やリサイクル素材採用を強化しており、日本市場でもサステナビリティ対応がブランド価値向上に直結しています。また、2021年にはコスモフーズがSIGのコンビスマイル充填機を導入し、持ち運びやすいカートン型パッケージ市場への参入を発表しました。この動きは、従来の缶中心市場から「利便性重視型飲料」への進化を示しています。特に外出先での摂取ニーズが高い日本市場では、軽量・再封可能・環境配慮型パッケージが差別化要因となり、新たな需要創出につながっています。
健康志向と機能性需要がノンアルコール市場を急拡大
日本では健康意識の高まりを背景に、ノンアルコールエナジードリンクへの需要が急速に拡大しています。特に低糖質、ゼロシュガー、ビタミン強化型製品への関心が高まっており、従来型炭酸飲料からの代替需要が市場を押し上げています。2025年にはノンアルコールエナジードリンクセグメントが市場収益を主導しており、その背景には健康とパフォーマンスを両立したいという消費者ニーズがあります。カフェイン、タウリン、ビタミンB群、アミノ酸を配合した製品は、仕事効率向上や運動時の持久力向上を求める層から支持されています。また、日本では「眠気対策」「集中力維持」といった明確な用途提案が購買を促進しており、製品差別化が進んでいます。こうした機能性訴求は今後も市場競争力の重要な要素になると見られています。
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過労社会と働き方問題が市場需要を下支え
日本市場においてエナジードリンク需要を語る上で、「長時間労働社会」は極めて重要なキーワードです。WHOとILOによる2021年の共同推計では、長時間労働による死亡者数は世界で年間74万5,000人を超えており、日本でも過労問題は深刻化しています。厚生労働省によると、日本企業の約4分の1が月80時間以上の残業を従業員に要求しており、100時間超の残業が発生している企業も存在します。このような背景から、日本では短時間で覚醒効果を得られるエナジードリンクへの依存度が高まっています。特に都市部では通勤時や深夜労働時にコンビニや自動販売機で購入されるケースが増加しており、「オンザゴー消費」が市場成長の重要なドライバーとなっています。働き方改革が進む一方で、即効性を求める需要は今後も継続すると予想されています。
パッケージ革新とサステナブル戦略が新規需要を創出
日本エナジードリンク市場では、製品の中身だけでなくパッケージ戦略が競争優位性を左右しています。特に若年層を中心に、携帯性、デザイン性、環境配慮型パッケージへの関心が高まっています。レッドブルをはじめとする大手ブランドは、循環型パッケージ技術やリサイクル素材採用を強化しており、日本市場でもサステナビリティ対応がブランド価値向上に直結しています。また、2021年にはコスモフーズがSIGのコンビスマイル充填機を導入し、持ち運びやすいカートン型パッケージ市場への参入を発表しました。この動きは、従来の缶中心市場から「利便性重視型飲料」への進化を示しています。特に外出先での摂取ニーズが高い日本市場では、軽量・再封可能・環境配慮型パッケージが差別化要因となり、新たな需要創出につながっています。