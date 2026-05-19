あなたの1票が大賞を決める！「第20回パラミタ陶芸大賞展」開催。時代を代表するノミネート作家6名が集結

三重県菰野町のパラミタミュージアムにて、本年で20回目を迎える恒例の「パラミタ陶芸大賞展」が開催されます。本展は、来館者自身が審査員となり、直接投票によって大賞を決定するユニークな選考方法が定着しており、陶芸ファンのみならず多くの来場者から注目を集める企画です。









投票に参加された方には、ミュージアムより記念品のプレゼントも用意されています。時代を切り拓く表現者たちの競演を肌で感じ、未来の大賞作家をあなたの1票で選んでみませんか。

開催要項

展示期間：2026年6月4日（木）～7月26日（日） ※会期中無休

投票期間：2026年6月4日（木）～7月9日（木）

会場：パラミタミュージアム

投票特典：投票された方全員に、パラミタミュージアムより記念品を贈呈

ノミネート出品作家（五十音順・敬称略）

阿曽 藍人（岐阜県）

打田 翠（岐阜県）

中井 波花（茨城県）

林 麻依子（埼玉県）

安永 正臣（三重県）

若林 和恵（神奈川県）

問い合わせ

公益財団法人岡田文化財団 パラミタミュージアム

住所：〒510-1245 三重県三重郡菰野町大羽根園松ヶ枝町21-6

電話：059-391-1088

HP：https://paramitamuseum.com/

詳しくはこちら

https://www.kanko-komono.com/news/4578/

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電話: 0551-36-3202

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