クリアルホテルズのLACERブランド第三弾

クリアル株式会社

クリアル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横田 大造、以下「当社」）は、グループ会社のクリアルホテルズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：倉地 恵太、以下「クリアルホテルズ」）が、2026年5月18日より「レイサースイート鎌倉（LACER SUITES KAMAKURA）」（以下「当ホテル」）を開業することをお知らせいたします。

当ホテルは鎌倉駅西口から徒歩3分、観光の拠点に好立地の自然豊かなホテル「鎌倉青山」を、クリアルホテルズがリブランドし、5月18日より「レイサースイート鎌倉」としてリニューアルオープンするものです。

LACER SUITESについて

LACERは、クリアルホテルズが展開するホテルブランドです。先進的で、近未来の、新しい宿泊体験をもたらす無駄のない、本質的な顧客価値の提供をテーマに、これまでに「LACER OKINAWA NAHA MIEBASHI（レイサー沖縄那覇美栄橋）」と「LACER OKINAWA NAHA TOMARIPORT（レイサー沖縄那覇泊ふ頭）」をオープンしており、本ホテルはLACERブランド の3件目となり、そのハイエンドモデルである「LACER SUITES」として位置付けています。

旅のスタイルに合わせて選べる6タイプの客室

インバウンド需要に応えるため一部客室のリノベーションを実施、多人数でも宿泊可能な客室を増設します。静寂を感じさせる「素」をテーマにした36室の客室は、シンプル・ミニマルでありつつ、質感にこだわった上質な空間で、心地良いひと時を演出します。

鎌倉野菜を主役に朝食メニューをリニューアル

鎌倉の「旬」を五感で味わえるよう、朝食をビュッフェにリニューアルします。目玉となる「鎌倉野菜のしゃぶしゃぶ」は、魚介と鶏の旨味に天然塩を合わせた特製クリアスープで、お好みの野菜を味わえます。「フォトジェニック」かつ「ヘルシー」な彩りサラダや、鎌倉らしい和のエッセンスと健康志向を取り入れた温製料理も豊富にご用意。心と身体を整える健やかな朝をお届けします。

ホテル概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37604/table/245_1_cb87d69c71279b35e524ff4ce9ee1fd1.jpg?v=202605180751 ]

当社グループは今後も本ホテルのような自社ブランドを積極的に展開し、回復目覚ましい観光市場における、お客様の多様なニーズに応えてまいります。

クリアル株式会社について

クリアル株式会社では、「不動産投資を変え、社会を変える。」というミッションのもと、あらゆる投資ニーズに応える3つのサービスを展開しております。

１. 不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL（クリアル）(https://creal.jp/)」

２. 個人向け不動産投資運用サービス「CREAL PB（クリアルピービー）(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」

３. 機関投資家や超と富裕層向けの資産運用サービス「CREAL PRO（クリアルプロ）(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」

「CREAL(https://creal.jp/)」は、1万円からインターネット上で不動産投資ができる、不動産投資オンラインマーケットです。今まで個人では投資の機会を得ることが難しかった一棟レジデンス・保育所・ホテル・オフィス・店舗・物流施設などの多彩な不動産への投資機会を、クラウドファンディング技術を活用して提供しています。

※関連記事：不動産クラウドファンディングとは？仕組み・他の不動産投資商品との比較表付き

「CREAL PB(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」は、1,000万円台から投資ができ、ミドルリスク・ミドルリターンで中長期的な資産形成を目的とした個人向け不動産投資運用サービスです。「CREAL(https://creal.jp/)」を通じて不動産投資を学んだ個人投資家が、より大きなリターンを目指してステップアップするサポートも行っています。

「CREAL PRO(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」は、およそ1億円から利用ができる、機関投資家や超富裕層向けの資産運用サービスです。「CREAL(https://creal.jp/)」で運用する数億円の不動産をバルクでプロに売却・運用するなど、CREAL(https://creal.jp/)とのシナジー効果も生み出しています。

会社概要

クリアル株式会社

URL︓https://corp.creal.jp/

本社︓東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階（グループ総合受付）

設立︓2011年５月11日

代表︓代表取締役社長 執行役員 CEO 横田 大造

資本金︓3,452,407,050円（2026年4月末時点）

事業内容︓不動産ファンドオンラインマーケット/個人向け不動産投資運用サービス/機関投資家・超富裕層向けの不動産ファンド運用サービス

免許等︓不動産特定共同事業 許可番号 金融庁長官・国土交通大臣 第135号／金融商品取引業（第二種金融商品取引業、投資助言・代理業）

登録番号 関東財務局長（金商） 第2898号／宅地建物取引業 免許番号 東京都知事（2） 第100911号

上場市場︓東京証券取引所グロース市場（証券コード: 2998）