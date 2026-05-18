DJI、プロフェッショナルなクリエイティブ体験をさらに手軽に実現する新しいRS 4 Pro コンボを発表

DJI JAPAN 株式会社

2026年5月18日 ― 民生用ドローンおよびクリエイティブなカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、本日、DJI RS 4 Pro と DJI SDR Transmission を同梱した新たなセット製品 DJI RS 4 Pro コンボ（2026）を発表しました。

本製品は、DJIのフラッグシップ スタビライザープラットフォームである DJI RS 4 Pro の優れた安定化性能とプロフェッショナル向けの制御性能に、DJI SDR Transmissionの安定した耐干渉性能、遠隔操作、リアルタイムモニタリング機能を組み合わせたコンボ製品です。

小・中規模チームやソロクリエイターの制作効率を高める強力な組み合わせ

DJI RS 4 Proのプロフェッショナル向け安定化性能とDJI SDR Transmissionを組み合わせることで、効率とクオリティの両立を求める小・中規模の撮影チームやソロクリエイターに、新たな撮影体験を提供します。

プロレベルの安定化性能と、信頼性の高い低遅延の映像伝送を1つのシステムに統合することで、ワークフローを大幅に簡素化し、クリエイターがコンテンツ制作そのものにより集中できる環境を実現します。

一体型の電源供給設計により、DJI SDRトランスミッターはDJI RS 4 Proと組み合わせて使用する際、スタビライザーに直接取り付けて給電を受けることができ、別途バッテリーを用意する必要がありません。これにより、機材全体の重量やセットアップの手間を軽減できるだけでなく、安定化、映像伝送、モニタリング、フォーカストラッキング、各種制御機能を一体的に活用できます。

ワンオペ撮影でも、小規模チームでの撮影でも、より軽量で機動力の高い撮影環境を構築でき、準備から撮影までの効率向上に貢献します。

撮影現場では、DJI SDR Transmissionの安定した長距離伝送性能により、モニタリング端末を通じて映像をほぼリアルタイムで確認できます。さらに、Force Mobile、仮想ジョイスティック、スタビライザーの再センタリング機能を活用することで、複雑なカメラワークもリモートで操作できます。これにより、撮影監督、監督、モニター担当者などが、それぞれスムーズに連携しながら作業を進めることが可能になります。

DJI RS 4 Pro：プロの現場に応えるパワフルで多用途な性能

DJI RS 4 Proは、DJIのRoninスタビライザーシリーズにおけるフラッグシップモデルです。発売以来、プロのカメラマンや撮影クルーにとって、パワフルかつ柔軟な撮影ツールとして活用されてきました。

強力な積載性能と洗練されたボディ設計により、撮影効率の向上を支えます。カーボンファイバー製アームは 4.5 kgの積載量に対応し、多くの主要なミラーレスカメラやシネマカメラ、レンズの組み合わせで使用できます。

また、DJIの第4世代RS安定化アルゴリズム により、横向き撮影・縦向き撮影の両モードで、よりバランスの取れた安定化性能とスムーズなカメラワークを実現します。走行しながらの撮影やローアングル撮影など、ブレが生じやすいシーンでも優れた安定化性能を発揮し、快適な操作体験を提供します。

さらに、車載撮影では、車両の振動や空気抵抗に関するデータを活用し、アルゴリズムを最適化することで、高速走行時でも安定した映像撮影を可能にします。

究極の安定性を追求した高品質な映像伝送

DJI SDR Transmissionは、複雑な撮影環境でも安定した映像伝送を実現します。映像制作者は、モニター上で最大 20 Mbpsのビットレート、35 msの低遅延で、1080p/60fpsのライブ映像を確認できます。映像は最大 3 km離れた場所まで送信可能です。

また、優れた障害物透過性能により、複雑な撮影環境でも安定したライブ映像の伝送を可能にします。チャンネル干渉が発生した場合には、2.4 GHz、5.8 GHz、DFS周波数帯域を自動で切り替え、最適なチャンネルを選択します。

多様なモニタリング方式で、よりスムーズな連携を実現

DJI SDR Transmissionは、撮影現場におけるクリエイティブチーム全体の連携を円滑にし、ソロクリエイターにとっても遠隔モニタリングを可能にします。

3系統のSDR信号と2系統のWi-Fi信号を同時に出力でき、配信モードでは接続可能なレシーバー数に制限がなく、複数のコラボレーターに高品質なモニタリング環境を提供します。

レシーバーは SDI/HDMI経由でモニターに接続可能です。スマートフォンやタブレットは、USB-Cまたは Wi-Fi経由で接続できます。Wi-Fi接続を利用すれば、追加のレシーバーを用意することなく、コストを抑えたデュアルチャンネルモニタリングも実現できます。

コンパクトかつ軽量で、優れた携帯性

DJI SDR Transmissionは、外出先での撮影でも、撮影クルーやソロクリエイターが持ち運びやすいよう設計されています。トランスミッター1台、レシーバー1台はいずれも 145 gの軽量設計です。さらに、アンテナは折りたたみ式のため、持ち運びや収納にも便利です。

価格と販売時期

DJI RS 4 Proコンボ（2026）にはDJI RS 4 ProとDJI SDR Transmissionが含まれ、希望小売価格は160,160円（税込）です。本日より、この製品はDJI公式オンラインストア(https://store.dji.com/jp)にて購入することができます。

詳細については、以下のリンクをご確認ください。

https://www.dji.com/rs-4-pro

https://www.dji.com/sdr-transmission

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

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