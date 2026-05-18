象印自慢の「炎舞炊き」で炊いたごはんを試食できるイベント「象印おいしいごはん処」を全国12都市で開催！

象印マホービン株式会社写真は2025年4月実施「静岡まつり」でのブース

当イベントは、“全国にごはんの魅力をもっと届けたい” “象印自慢の「炎舞炊き」で炊いたごはんのおいしさを多くの方に知っていただきたい”そんな思いから2024年よりスタートしました。2025年は全国11会場で約45,000名のお客様にご試食いただきました。

今年のイベントでも、各地の当社営業拠点の社員自ら丁寧に洗米し炊飯した、炊き立てのごはんを無料で試食いただけます。また、試食の合間には当社社員による「炎舞炊き」の商品紹介も実施し、おいしく炊ける「炎舞炊き」ならではの秘密をご紹介します。

5月30日（土）・31日（日）の横浜での開催を皮切りに、8月以降は札幌／仙台／新潟／金沢／宇都宮／東京／名古屋／大阪／広島／福岡／那覇のエリアで順次開催予定です。日程・詳細は特設サイトで順次公開していきます。

URL：https://www.zojirushi.co.jp/syohin/rice/ricecooker/enbudaki/event/

「象印おいしいごはん処」について

１.「炎舞炊き」で炊いた炊き立てのごはんを無料提供

２.全国の象印社員がおすすめの洗米方法でおいしく炊き上げます

３.「炎舞炊き」がおいしく炊ける秘密を象印社員が紹介します

写真は一部会場のステージPRの様子

※１.～３.の写真はすべて昨年実施の様子

「象印のおいしいごはん処」横浜 開催概要

tvkかながわMIRAIストリート

日時：

5月30日（土）11:00～17:00

5月31日（日）10:00～16:00

場所：

横浜公園・日本大通り・県庁本庁舎駐車場

イベントHP：

https://www.tvk-yokohama.com/mirai/street/

圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」について

よりおいしいごはんを追求するため、炊飯の原点である“かまど炊き”を徹底的に研究し、かまどの炎のゆらぎに着目してそれを再現する形で2018年に誕生したのが圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」です。「炎舞炊き」は、炊飯ジャーの心臓部である底IHヒーターを複数に分割して独立制御し、部分的な集中加熱を繰り返すことで釜内に激しい対流を生み出す独自の「ローテーションIH構造」を搭載。お米を激しく対流させることで、一粒一粒にしっかりと熱を伝え、甘みのあるふっくらとしたごはんに炊き上げます。

当社が展開する飲食店について

「おいしいごはんが、ここにある。」をコンセプトに、「炎舞炊き」で炊き上げたこだわりのごはんを提供する店舗を運営しています。ごはんが主役のレストラン、お弁当・おにぎり専門店を通して、おいしいごはんの感動体験をお届けしています。

「象印食堂」（大阪本店、東京店、梅田店）

ごはんレストランとして、「炎舞炊き」で炊き上げたごはんと、ごはんとの相性を追求した旬の食材を使ったおかずを提供しています。日本人の主食である「米（ごはん）」にフォーカスした和食ダイニングです。

2018年10月OPEN 「象印食堂 大阪本店」2023年2月OPEN 「象印食堂 東京店」2026年2月OPEN「象印食堂 梅田店」「象印銀白弁当」（新大阪駅）

ごはん本来のおいしさをもっとたくさんの方に知っていただきたい、おいしいごはんをもっと手軽に食べていただきたい、そんな想いのもと立ち上げた“ごはんが主役”のお弁当専門店。みずみずしくほどよい甘みを感じるこだわりのごはんを炊き上げます。

2021年3月OPEN 「象印銀白弁当」

「象印銀白おにぎり」（阪神梅田本店、京橋店）

“炊き方極めた、おにぎりです。”をコンセプトにしたおにぎり専門店。おにぎり専用に開発された独自の炊き方で「ごはん一粒一粒のもっちり感と、おにぎりにした時のふんわり感との両立」を実現。もっちり甘いごはんが口の中でほどよくほぐれていきます。

2022年4月OPEN 「象印銀白おにぎり 阪神梅田本店」2025年9月OPEN 「象印銀白おにぎり 京橋店」