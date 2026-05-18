社外取締役および社外監査役就任に関するお知らせ

AIdea Holdings株式会社

AIdea Holdings株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅野 且貴）は、経営体制およびコーポレートガバナンスの強化を目的として、2026年4月28日付で、五島 隆文を社外取締役に、大源 悠美子を社外監査役に選任いたしましたので、お知らせいたします。

■就任の背景

当社は「AIdea Holdings株式会社」への商号変更を機に、テクノロジーを基軸とした事業拡大を加速させております。急成長を遂げる事業展開に合わせ、経営の透明性向上とコーポレートガバナンスの高度化が急務であると認識しております。

この度、日米の企業法務・資本政策において豊富な経験を有する五島 隆文氏、ならびに財務およびESG・サステナビリティ開示に深い知見を持つ大源 悠美子氏を選任いたしました。両氏の専門的な視点を経営に取り入れることで、盤石な経営基盤の構築と、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

■プロフィール

社外取締役/弁護士（Japan/New York State）五島 隆文(Goto Takafumi)

東京大学法科大学院、米国New York Universityロースクール（LL.M.）修了。Simpson Thacher & Bartlett（NY）での実務を経て、森・濱田松本法律事務所パートナー。弁護士資格を有し、IPO、非公開化等の資本市場案件に加え、資本政策およびM&Aに精通。法務面から成長戦略を支援。

森⁠・濱田松本法律事務所パートナー（現職）

社外監査役/公認会計士大源 悠美子(Daigen Yumiko)

同志社大学商学部卒。有限責任監査法人トーマツにて金融機関監査、サステナビリティ情報開示、欧州CSRD/ESRS対応支援に従事。2024年に独立後、株式会社AVILENに常勤監査役として参画。非財務KPI・ESGスコア整備や統合報告書対応も支援し、財務・非財務の複眼でガバナンス強化と中長期の企業価値向上に貢献。

■ AIdea Holdings株式会社とは

当社は「人を中心に置き、テクノロジーとアイデアで可能性を最大化する」を掲げ、IT人材事業を基盤に多角的な事業展開を行うプロフェッショナル集団です。2026年4月、旧Cloud Link Groupから「AIdea Holdings」へと商号変更し、本社を六本木ヒルズへ移転。リブランディングを機に、AI技術とエンジニアリングを融合させた次世代型のソリューション提供を加速させています。

現在は人材・DX・M&Aの3領域でグループシナジーを創出。高度なガバナンス体制と強固な経営基盤の構築を通じて、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指しています。

■会社概要

会社名：AIdea Holdings株式会社 https://aidea-hd.co.jp/

所在地：

東京オフィス 〒106-6137 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー37F

大阪オフィス 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル5F

名古屋オフィス 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル8F

福岡オフィス 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町12-28 安田第1ビル8F

代表者：代表取締役社長 梅野 且貴

資本金：2億1149万円（資本剰余金を含む）

事業内容：エンジニア人材専門エージェント／DX・システム開発ソリューション／IT特化型M&A支援サービス