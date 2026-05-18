【各店舗先着300本限定】美容室「Anphi」6/1（月）～期間限定10％OFFで販売するサマーキャンペーンを開催

GYRO HOLDINGS 株式会社「イーグラント」公式HP :https://egrant.co.jp/

株式会社イーグラント・コーポレーション（本社：東京都新宿区、代表取締役：中村 英二）は、同社のプライベートブランド（PB）商品として、33人の髪の専門家が髪と頭皮のことを本気で考えて完成したシャンプー&トリートメント「33（サーティスリー）」を対象に2026年6月1日（月）より『サマーキャンペーン』を開催いたします。

キャンペーン期間中は、各店舗先着300本限定でシャンプー&トリートメント「33」シリーズを通常価格より10％OFFにてお買い求めいただけます。

『33』は、33人の髪の専門家が髪と頭皮のことを本気で考えて開発したシャンプー＆トリートメントシリーズ。日差しや紫外線、汗、皮脂、冷房による乾燥など、夏特有のダメージが気になる季節に、毎日のホームケアで髪と頭皮をいたわっていただきたいという想いから、キャンペーンを実施いたします。この機会にぜひ、『33（サーティスリー）』シリーズをお試しください。

サマーキャンペーン概要

実施期間：2026年6月1日（月）～2026年7月31日（金）

対象商品：『33』Shampoo & Treatmentシリーズ

割引内容：通常価格より10％OFF

販売場所：美容室Anphi店頭

※在庫がなくなり次第終了となります。ご了承のほどお願いいたします。

33 Shampoo & Treatment とは？

「日々、多くのお客様の髪と頭皮に触れる私たちが、心からお客様におすすめできるものを作りたい。」「髪の専門家として、１人でも多くのお客様を笑顔にしたい。」

33人の髪の専門家たちの、こんな想いから開発がスタートしました。

試作品は33人が自宅で実際に毎日使って、使用感や香り、仕上りの質感などを、こと細かにフィードバック。

何度も何度も試作を繰り返し、各成分の配合比率を0.1%単位までこだわって調整してようやく完成。

2025年7月1日より美容室とamazon にて販売を開始しておりました。

特 徴

◆Feature 01 選び抜いたこだわりの配合。スキンケア発想シャンプー

「美しい髪の毛は、すこやかな頭皮から。」という考えのもと生まれた、スキンケア発想の低刺激性※シャンプー。

配合成分にとことんこだわり、頭皮と髪に本当に必要だと思うものを33人で厳選しました。

頭皮の乾燥を防いで、うるおいのある状態をキープしながらも、余分な汚れはしっかり落とし、すこやかな地肌へ。

※パッチテスト済み。ただし、全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

◆Feature 02 サロン向け化粧品メーカーとタッグを組んだからこそ生まれた「答え」

33人の髪の専門家とサロン向け化粧品メーカーがタッグを組んで開発。

何度も何度も試作を繰り返し、各成分の配合比率を0.1%単位までこだわって調整して、さまざまな検査を経て、ようやく完成しました。

どちらが欠けていても辿り着けなかった「答え」、それが33シャンプー＆トリートメントです。

◆Feature 03 カラーや紫外線で傷んだ髪もずっと触っていたくなるような なめらかな手触りに

ダメージホール補修成分※1や、美容液成分※2を複数配合。

紫外線やブリーチ、パーマで傷んだ髪もうるおって、ずっと触っていたくなるような、なめらかな手触りに。

ダメージ毛の方にこそ、使っていただきたい商品に仕上がりました。

※1 共通成分：加水分解ケラチン、加水分解コラーゲン／ディープモイストのみ：加水分解卵殻膜［毛髪補修成分］※２ シルキースムースシャンプー：ユズ果実エキス、セージ葉エキス、ウメ果実エキス、ヤグルマギク花エキス［保湿成分］／ シルキースムーストリートメント：ユズ果実エキス［保湿成分］、ツバキ種子油、マカデミア種子油、ヒマワリ種子油［エモリエント成分］／ ディープモイストシャンプー＆トリートメント：セラミドNG、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP、セラミドAP［毛髪補修成分］

製品ラインナップ（全2種）

Silky Smooth

【Silky Smooth】

するんとまとまって、サラサラ。ずっと触っていたくなる手触りへ。

シャンプー／トリートメント

※ホワイトリリーの香り



各280ml／g 2,640円(税込)

サマーキャンペーン特別価格

⇒10%OFF 2,376円（税込）

【Deep Moist】

ブリーチやパーマでひどく傷んだ髪を集中補修。しっとりやわらかな手触りに。

シャンプー／トリートメント

※ホワイトムスクの香り



各280ml／g 2,640円(税込)

サマーキャンペーン特別価格

⇒10%OFF 2,376円（税込）

Deep Moist

販売店舗

当社が運営する美容室Anphi（アンフィ）の店頭にてお買い求めいただけます。神奈川県を中心に東京都にも店舗があり、全て路面の1階で40坪以上を有する大型サロン。こだわりぬいたお洒落な外装と内装が特徴的です。

〈店舗一覧〉https://egrant.co.jp/shop/

・Anphi高座渋谷

・Anphi神奈川新町

・Anphi淵野辺

・Anphi鶴間

・Anphi矢向

・Anphi井土ヶ谷

・Anphi弘明寺

・Anphi金沢文庫

・Anphi南町田

・Anphi新杉田

・Anphi稲田堤

【公式サイト】https://33-hair-professionals.jp/

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/stores/page/CA0EFA7B-1363-4FB2-BCE7-6FFF310D6026

会社概要

株式会社イーグラント ・コーポレーション

株式会社イーグラント・コーポレーションは、「美容師が幸せな美容室がお客様を幸せにする」という想いのもと、「美容師ファースト」を掲げ、神奈川・東京で大型美容室Anphiを11店舗運営する企業。

1人でも多くの美容師さんに有益な情報を届け、より豊かな生活を送ってもらいたいという想いから、美容師向けメディア「美容師さんの為のお役立ち知識」の運用を行い商品開発やヘアケア専門家制度も実施している。

商 号：株式会社 イーグラント・コーポレーション

代表者：代表取締役社長 中村英二

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル7階

設 立：2013年12月

資本金：3,000万円

事業内容：ヘアサロン経営・商品開発・ヘアケア専門家資格制度

URL ：https://egrant.co.jp/