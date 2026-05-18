サッポロ生ビール黒ラベル「埼玉西武ライオンズ応援缶」5月19日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、サッポロ生ビール黒ラベル「埼玉西武ライオンズ応援缶」を5月19日(火)に埼玉県および周辺1都7県にて数量限定発売します。

この商品は、埼玉県の魅力発信の一助とすべく、取り組み9年目を迎える本年も1本の売り上げにつき1円を埼玉県「彩の国さいたま魅力づくり推進協議会」へ寄付します。

本年のデザインは、常勝の伝統や王者の品格を持つ埼玉西武ライオンズがこれからも発展していく明るい未来を、グラウンドのダイヤモンドを右上に伸びていく2本のライオンズブルーのラインで表現しています。

当社はこの取り組みを通じて、ファンの皆さまとともに埼玉西武ライオンズを応援し、地域の活性化に貢献できることを願っています。

■商品概要

1.商品名

サッポロ生ビール黒ラベル「埼玉西武ライオンズ応援缶」

※中味は通常の黒ラベルと同じです。

2.パッケージ

350ml缶

3.発売日・地域

2026年5月19日(火)

埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・茨城県・栃木県・群馬県・長野県、および西武鉄道 駅ナカ・コンビニ「トモニー」、プリンスホテル売店

※一部お取り扱いのない店舗もございます。



4.参考小売価格

オープン価格



5.デザイン特長

常勝の伝統や王者の品格を持つ埼玉西武ライオンズがこれからも発展していく明るい未来を、グラウンドのダイヤモンドを右上に伸びていく２本のライオンズブルーのラインで表現。



6.販売計画

10,000ケース(350ml×24本換算)



■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くのお客様に愛され続けてきました。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランス、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/beer/



【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800